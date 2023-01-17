Махачев подерется с Волкановски – главный бой года между двумя чемпионами: онлайн UFC 284

Всем привет!

12 февраля. Австралия. Главное событие года в мире смешанных единоборств.

В октябре-2022 Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру и впервые стал чемпионом UFC в легком весе. Теперь – подерется с чемпионом полулегкого дивизиона Алексом Волкановски.

Оцените масштаб и важность:

• Дерутся чемпионы легкого и полулегкого дивизионов: Волкановски – первый номер P4P, Махачев – второй;

• Махачев не проигрывает 11 боев подряд, Волкановски – 12 (у него вообще нет поражений в UFC);

• Волкановски уже четыре раза защищал титул чемпиона среди полулегковесов, а Махачев прошел Оливейру, который не проигрывал 11 боев подряд и защищал чемпионский пояс против топов легкого дивизиона.

Что еще нужно знать о UFC 284?

• Со-главное событие – бой Яира Родригеса и Джоша Эммета. Второй и пятый номера полулегкого веса подерутся за титул временного чемпиона. Родригес в прошлом бое победил Брайана Ортегу, а Эммет идет на серии из пяти побед.

• В другом бое Зубайра Тухугов встретится с дебютантом промоушена Элвесом Бреннером. Тухугов впервые подерется в легком весе. Его изначальный соперник – Джоэль Альварес, который снялся с турнира из-за травмы.

Бой Махачева и Волкановски пройдет 12 февраля и начнется в 6:00 по московскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию!