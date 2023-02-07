«Однажды они ответят за это». Махачева изменила история с мельдонием: потерял бой в UFC и до сих пор переживает из-за критики

Говорил о предвзятости к бойцам из России.

Ислам Махачев и Алекс Волкановски подерутся на UFC 284. Махачев – чемпион легкого веса, который проведет первую защиту.

Часть истории его становления – отстранение от боев из-за возможного использования запрещенных препаратов. Что тогда произошло?

Махачев принимал мельдоний по медицинским показаниям – в его деле разбирались три месяца

В апреле-2016 Махачев планировал подраться с Дрю Добером, но вместо боя получил временную дисквалификацию. Он узнал о ней сразу после взвешивания: «Нас поставили перед фактом того, что у меня в анализах обнаружены следы мельдония». Сам Махачев связал это с применением медикаментов. UFC отстранил его от боев в качестве меры предосторожности.

Абдулманап Нурмагомедов сразу объяснил, что Махачев принимал мельдоний до конца 2015 года. ВАДА добавило препарат в список запрещенных с 1 января 2016 года, потому что некоторые спортсмены использовали его для повышения выносливости. Тогда же появились данные, что следы могут оставаться в организме бойцов до 120 дней.

В итоге за Махачева заступился Хабиб. Он объяснил детали: на наличие мельдония в организме Махачева обратила внимание организация USADA. Параллельно она проводила дополнительное изучение свойств мельдония. Из-за этого пострадал не только Махачев. Например, мельдоний был обнаружен в организме бойца Даниэля Омельянчука, но UFC его даже не отстранил.

USADA – антидопинговое агентство США. Оно остается независимым администратором антидопинговой политики UFC, поэтому промоушен ссылается на него в вопросах санкций к бойцам. Именно от USADA шла рекомендация по отстранению Махачева. Это агентство в итоге и вернуло Махачева к соревнованиям с полным оправданием всех его медицинских действий.

Махачев добился реабилитации уже в июле 2016-го. USADA пришло к выводу, что концентрация мельдония в анализах Махачева была совсем низкой. Поэтому нельзя утверждать, что он принимал препарат для улучшения спортивных результатов. Махачев предоставил для расследования все необходимые документы, поэтому избежал официальной дисквалификации.

Зачем тогда он принимал мельдоний? Еще в 2014 году Махачев пожаловался на желудочковую аритмию. Врачи рекомендовали ему мельдоний в ноябре 2015-го – тогда Махачев действительно его использовал. Он публично комментировал ситуацию: «Выявление этого препарата в моих анализах, скорее всего, связано с применением медикаментов, выписанных докторами по состоянию здоровья».

Позже USADA провело углубленное исследование и дополнительно выяснило, что употребление произошло из-за процедуры радиочастотной абляции, связанной как раз с частой желудочковой аритмией. Махачев употреблял мельдоний в течение четырех недель для профилактики рецидива. С учетом этого он точно уложился в сроки до официального запрета.

«Я рад, что все разрешилось, – говорил Махачев. – Доволен, что в наш вид спорта пришла программа USADA. Бои становятся сложнее – теперь все зависит от способностей бойца. Я не хочу никого винить в произошедшем. Люди имеют право на собственное мнение, но я советую им не осуждать меня. Однажды они ответят за это».

Фанаты и бойцы UFC до сих пор давят на Махачева: «Запрет повлиял на меня больше, чем проигрыш»

История с мельдонием случилась после единственного поражения Махачева в UFC. В 2015-м он проиграл Адриано Мартинсу техническим нокаутом. В сентябре 2016-го Махачев подрался с Крисом Уэйдом, когда все обвинения уже были сняты. Уэйд выдержал двухминутный треугольник от Махачева, но все равно проиграл единогласным решением судей.

Позже Махачев назвал тот бой самым тяжелым в карьере, а сам Уэйд охарактеризовал дагестанцев как жесточайших бойцов. Он не критиковал Махачева, но на фоне случая с мельдонием выступил Бобби Грин. Утверждал, что Махачев с детства принимал стероиды: «Я сказал своему тренеру: «В Исламе было что-то интересное. Я почувствовал это. Это просто не по-человечески».

Его высказывание подхватил Шон О’Мэлли. Вместе с Грином тот напомнил о давнем интервью Махачева, где говорилось о приеме добавок. Мнение О’Мэлли: так устроена карьера всех российских бойцов, которые принимают любые препараты от докторов. В 2022-м Грин подрался с Махачевым и проиграл ему техническим нокаутом в первом раунде.

Менеджер Махачева защищал его – называл самым проверенным бойцом из всех выступающих в UFC. Иностранных фанатов единоборств это совсем не убедило. Они все еще считают незаслуженным выход Махачева на титул в легком весе из-за того проваленного тестирования от USADA.

Сам Махачев до сих пор рефлексирует. После очередной порции критики он раскрыл, что даже делал операцию на сердце в 2015 году, и сказал о предвзятости к российским спортсменам. Махачев боялся, что его ситуация повлияет на всех – и изменился сам: «У нас никогда никого не ловили за что-то. Запрет повлиял на меня больше, чем проигрыш».

В итоге его бой с Добером состоялся, но через пять лет. В марте-2021 Махачев победил сабмишном. Тогда он использовал ручной треугольник и объяснял, что этот прием проходит только на накаченных бойцах – с худыми такое не сработает: «Я в зале много пробовал его, делал много раз». Потом Махачев добавил победы над Мойзесом, Хукером, Грином и Оливейрой, а теперь подерется с Волкановски уже как чемпион.

Фото: Gettyimages.ru/Anthony Geathers, Mike Lawrie