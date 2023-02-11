Махачев сильнее Хабиба? Как считают сами? А он может стать звездой такого же уровня?

Сравниваем по цифрам в октагоне и медийному влиянию.

Ислам Махачев – преемник Хабиба Нурмагомедова в UFC. Хабиб постоянно помогает ему в подготовке к боям (но не прилетел в Австралию) и активно продвигал к титульнику против Чарльза Оливейры.

«Много лет назад Абдулманап Нурмагомедов сказал мне: «Просто упорно трудись, и ты будешь чемпионом». Хабиб и его отец сделали меня», – говорил Махачев после победы над Оливейрой.

Хабиб завершил карьеру, но Махачев продолжает подъем в UFC: взял пояс в легком весе, подерется с чемпионом другого дивизиона и претендует на первое место в P4P. Замеряем их силу.

Кто сильнее как боец: Хабиб доминирует по тейкдаунам, а Махачев ставит рекорды в стойке и выделяется бросками и подсечками

Сейчас у Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева по 13 боев в UFC. Если Хабиб за этот отрезок стал чемпионом легкого веса и провел три успешные защиты, то Махачев – только завоевал пояс и в бое против Алекса Волкановски впервые будет его защищать.

Махачеву 31 год. Он говорил, что планирует выступать еще как минимум три-четыре года. В случае победы над Волкановски он станет лидером P4P. Хабиб занимал первое место в рейтинге, но короткий период – после победы над Джастином Гейджи, когда завершил карьеру. При отсутствии травм и стабильных выступлениях Махачев может закрепиться как главный боец лиги.

В интервью Sports.ru он говорил о сравнении с Хабибом: «Есть моменты, где он превосходит меня. Например, в плане прессинга. Вообще ни у кого не видел такого прессинга – с первой и до последней минуты у него одно и то же количество сил. Он может держать, бороться, а потом менять соперников пять раундов – и все равно будет держать, бороться. Каждый раунд он будет все так же цепко держать любого».

• В UFC у Махачева и Хабиба высокий процент защиты от тейкдаунов – 89% и 85%. Тренер Хавьер Мендес рассказывал: «Он [Махачев] единственный боец в истории АКА, кто на постоянной основе мог выигрывать у Хабиба раунды в спаррингах. Не весь спарринг, но отдельные раунды. Единственный, кто выиграл хотя бы раунд у Хабиба в спаррингах! Я никогда этого не говорил, но вот теперь могу сказать точно: он самый тяжелый соперник Хабиба в зале».

• Нурмагомедов и Махачев – лидеры легкого дивизиона по проценту времени контроля: у Хабиба – 54,6% (четвертое место), у Ислама – 52,7% (седьмое место). Они входят в топ-10 по количеству и проценту времени в позиции сверху. Мендес объяснял:

«Хабиб такой: когда он контролирует тебя, то все его тело контролирует тебя. Его ноги, его пальцы, его руки – все держится на тебе. Ислам – это немного другой подход, а Хабиб – это когда будто каждая часть его тела мешает тебе. Он знает, что ты сделаешь дальше, у него есть ответ на твой ответ. И он опережает тебя».

• Махачев много времени проводит в стойке и показывает лучшие цифры по проценту точности акцентированных ударов – 60,2%. При этом он одновременно меньше всех пропускает ударов за минуту – 0,9 (у Хабиба было 1,75). Сейчас у Хабиба и Махачева по две победы нокаутами за 13 боев в UFC.

Мендес считает, что Махачев уступает Хабибу по работе в партере, но выделяет его ударную силу в стойке: «В борьбе, дзюдо и бразильском джиу-джитсу Хабиб и Ислам примерно равны, но в ударной технике Ислам сделал шаг вперед. Каждый раз когда он приезжает ко мне, я вижу, что он прибавил как кикер, как панчер, его удары коленями стали лучше».

Характер их ударов отличается: Хабиб больше выцеливал в голову (86%) – Махачев тоже чаще бил в голову (70%), но много обрабатывал корпус соперников (26%). При этом Хабиб чаще наносил акцентированные удары в партере (54%), а Махачев – в стойке (46%). Махачев в пять раз чаще, чем Хабиб, выбрасывал удары в клинче – 20% против 4%.

• Хабиб входит в тройку лучших бойцов легкого веса по количеству проведенных тейкдаунов (59), но меньше половины (48%) из них оказались успешными. Уже в четвертом бою против Абеля Трухильо Хабиб установил рекорд по количеству тейкдаунов за один бой (21) – тогда была победа единогласным решением судей.

Махачев не входит в топ-10 по количеству тейкдаунов (всего 13), но лидирует в легком дивизионе по проценту их успешных проведений вместе с Би Джей Пенном (66,7%). Хавьер Мендес сравнивал:

«У Ислама есть то, в чем Хабиб никогда не был хорош, – это броски (в том числе из дзюдо) и подсечки ногами. Не подумайте, Хабиб умеет делать это, но не на уровне Ислама. В бою с этим парнем вы не понимаете, как оказываетесь в воздухе. Хабиб стал устойчивее в спаррингах с ним, потому что Ислам постоянно его подбивал. Хабиб даже завел себе наколенники, поскольку я не позволяю парням падать вот так без них».

Махачев может стать звездой уровня Хабиба? Он вызывал на бои Леснара и Мейвезера, но критиковался за скромность

Медийный вес Хабиба Нурмагомедова в разы больше, чем у Ислама Махачева. Хабиб чаще дрался с топами, когда защищал пояс, и раскручивал внимание через конфликт с Конором, несостоявшиеся бои против Тони Фергюсона и трешток. Махачев меньше обостряет и создает минимум лишнего шума. Сам Хабиб критиковал Махачева за скромность и считал, что он плохо работает в медиа.

В сентябре-2021 Махачев остался без соперника (Рафаэль Дос Аньос снялся с боя из-за травмы) и вызвал всех топов дивизиона и Флойда Мейвезера. В 2017-м после победы над Ником Ленцем он уже обращался к Дане Уайту по организации боя с Мейвезером: «Я хочу денежный бой, дай мне Мейвезера! Йу-ху!»

Еще один вызов – тяжеловесу Броку Леснару. Махачев обратился к нему прямо в октагоне, когда рядом находился Хабиб – оба улыбались. Сейчас Махачев владеет поясом в легком весе, но до боя с Оливейрой не дрался с суперзвездами дивизиона, поэтому собрал меньше внимания. Ему не нравится, что UFC недостаточно раскручивает титульный бой с Волкановски, хотя сам не создает дополнительных воронок для обсуждений.

Мы изучили динамику популярности Нурмагомедова и Махачева в России через данные Google Trends. За последние 12 месяцев по поисковому запросу «Хабиб Нурмагомедов» пиковыми были период с 23 по 29 октября 2022 года (100 из 100) и с 29 января по 4 февраля 2023 года (99 из 100). Оба отрезка выпали на бои Ислама Махачева:

По всему миру динамика популярности отличается: пиковый период (100 из 100) – с 8 по 14 января, когда появились новости, что Хабиб уходит из индустрии ММА. Тогда большой запрос шел из Туркменистана, Таджикистана и Киргизии. Отрезки с 23 по 29 октября и с 29 января по 4 февраля показали цифры 88 и 96:

Пиковый отрезок для Махачева – с 16 по 22 октября 2022 года, когда он дрался за чемпионский пояс с Чарльзом Оливейрой. 12 февраля Махачев проведет титульный бой с Алексом Волкановски, но динамика его популярности по России в 2023 году не поднималась выше 10. При этом цифры остаются почти одинаковыми (10 и 16 за последний отрезок), если изменить зону с России на весь мир.

Махачев – Россия:

Махачев – мир:

По этим данным видно, что внимание к титульнику с Оливейрой росло постепенно и достигло максимума в день самого боя. Сейчас такого интереса аудитории нет, хотя Дана Уайт разговаривал с Махачевым и убеждал, что его мнение о недостаточной раскрутке ошибочно.

Важная метрика – популярность в соцсетях. На инстаграм Хабиба подписано 34,3 миллиона пользователей, на Махачева – 5,5 миллиона. «Ведомости» обратили внимание, что Махачев сотрудничает с финансовой компанией Wahed Invest, производителем энергетиков Gorilla Energy и брендом полезного питания Fitroo. Во всех случаях главное лицо партнерства – Хабиб.

После завоевания чемпионского пояса Махачевым в октябре-2022 основатель агентства Players Василий Ящук сказал: «Победа вознесла его на олимп славы UFC, но пока не сделала из него легенду в медийном плане. В наше время это разные вещи. После побед в октагоне команде Ислама необходимо заняться его медийным развитием.

Сейчас Ислам, безусловно, интересен букмекерам, энергетикам и спортивным товарам, но мал в медийном плане для FMCG-категории [товары повседневного спроса], которая отличается большими бюджетами и крайне щепетильным выбором селебрити для партнерства».

Интерес к Махачеву увеличился, когда Хабиб Нурмагомедов в 2020 году завершил карьеру. Директор по маркетингу Fitroo Екатерина Бушуева отмечала рост внимания вокруг Махачева, когда он дрался за пояс против Чарльза Оливейры:

«Мы давно заметили тенденцию роста его упоминаний. Ровно два года назад Хабиб объявил о завершении карьеры, с того момента весь акцент внимания фанатов и зрителей сместился на Ислама. В неделю боя количество интервью с ним зашкаливало. Оценивая частоту упоминаний только за октябрь, мы видим имя Ислама в топе запросов, и это на фоне приближающегося чемпионата мира по футболу и вручения «Золотого мяча».

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Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски пройдет 12 февраля в Австралии на UFC 284 и ориентировочно начнется в 07:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию!

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov; instagram.com/islam_makhachev; Gettyimages.ru/Ed Mulholland; East News/Giuseppe CACACE / AFP