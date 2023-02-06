Волкановски намного ниже Махачева и подерется не в своем весе. А в чем он вообще сильнее?

Объяснение от комментатора Олега Володина.

Ислам Махачев и Алекс Волкановски проведут титульный бой на UFC 284 в Австралии. Волкановски – чемпион полулегкого веса и первый номер P4P. Он поднимется в легкий дивизион (впервые с момента дебюта в UFC), чтобы забрать еще один пояс.

Мы спросили комментатора MMA Олега Володина о сильных сторонах Волкановски и том, как на бойцах сказывается переход из одного дивизиона в другой.

Махачев и Волкановски – из разных дивизионов. Этот фактор будет определяющим?

Махачев и Волкановски выступают в разных весовых категориях – легкой и полулегкой. Волкановски дебютировал в UFC в 2016 году и первый бой провел в легком весе. После этого он перешел в полулегковесы, стал чемпионом дивизиона и с 2020 года провел четыре успешных защиты.

«Сам факт, что боец поднимается на категорию выше, ничего не значит. Большинство двойных чемпионов в истории UFC как раз поднимались в весе. И делать из Волкановски аутсайдера только на основании его перехода в легкий вес – это глупость. Другой вопрос – стиль соперника. Мне кажется, что Махачев был бы для него неудобен даже в 66 килограммах, если бы Ислам там выступал».

После подъема на дивизион выше у Волкановски будет преимущество в скорости или есть риск замедлиться?

До прихода в UFC Волкановски был регбистом и весил под 100 кг. В Австралии он становился чемпионом страны в весе до 85 кг, а в ММА выступал в полусреднем, легком и полулегком дивизионах. В межсезонье его вес составлял 75 кг, а перед боем с Махачевым Волкановски должен уложиться в 70 кг.

«Риск есть всегда. Алекс говорит, что неплохо набрал массу для этого боя. Это значит, что он не должен быть таким же маневренным, как в полулегком весе. Но и Махачев, наверное, не такой быстрый, как ребята в 66 килограммах. С другой стороны, возможно, Волкановски хочет просто ввести соперника в заблуждение.

Мы много раз видели, как бойцы поднимаются в весе «на один раз» и жестко разочаровываются, потому что тело просто не может функционировать так, как раньше. Лишняя масса сказывается даже при правильной, грамотной подводке.

Я понимаю, что Волкановски раньше дрался и в 70, и даже в 77 кг, но это было 100 лет назад. С тех пор он много работал, чтобы подвести тело к максимальным результатам именно в полулегком весе. Боюсь, ему просто не хватит трех-четырех месяцев, чтобы подготовить его для такой же эффективной работы в легком. Не говоря уже о том, чтобы подтянуть борьбу до нужного уровня».

Как на бой повлияют рост и разница в размахе рук?

Волкановски ниже Махачева на 10 см (168 см), но размах рук у него больше. Сейчас у Волкановски серия из 12 побед: все соперники, кроме Чеда Мендеса (тоже 168 см), были выше него. При этом самый высокий – Макс Холлоуэй (180 см). Он выше Махачева и провел против Волкановски три титульных боя – во всех проиграл.

«Размах рук – немного переоцененная характеристика. Сам по себе рич ни на что не влияет, надо уметь им пользоваться. Поставленный джеб, работа ног, отточенные комбинации, скорость и резкость – если все это есть, то размах рук дает огромное преимущество. Волкановски умеет. Он многократно уже это показывал, перебивая парней, которые были выше и габаритнее.

Но Махачев ведет бои так, что у соперников просто не бывает шанса использовать сильные стороны. У него есть козыри в виде клинча и борьбы, которые по умолчанию бьют все козыри оппонентов. Плюс он постоянно прибавляет в ударке. Получается, что Волкановски уже побеждал соперников, которые выше и габаритнее. Но таких, как Ислам, объективно среди них не было».

В каких компонентах Волкановски реально сильнее и опаснее Махачева?

Волкановски – десятый среди бойцов всех дивизионов UFC по положительной разнице в ударах (3,26). Среди полулегковесов он входит в топ-3 по количеству нанесенных акцентированных ударов (1372) и их точности (56,6%). Волкановски нанес примерно в пять раз больше акцентированных ударов, чем Махачев, хотя провел на один бой меньше.

«У него всегда идеальный план и уверенное исполнение. Если смотреть на бои против Холлоуэя, то главные козыри – это позиционирование в клетке, позиционирование относительно соперника, он здорово строит комбинации на взрыве, контролирует каждое передвижение, очень круто заступает внутрь и снаружи ног.

Но опять же: это все было в полулегком весе и на фоне Макса, который абсолютно противоположен Махачеву. К тому же Ислам – левша. Когда Холлоуэй вставал в левшу, у Волкановски возникали проблемы.

Главный вопрос здесь в другом. Чтобы иметь шанс на победу, Алекс должен одновременно стать гораздо сильнее и не потерять при этом в скорости. Но я в это не верю, потому что у него не было достаточно времени для таких маневров.

Если он набрал массу и рассчитывает быть не слабее Махачева, то наверняка потеряет в резкости, то есть отдаст главный козырь, который просто нечем заменить. А если он остался таким же быстрым, как в полулегком весе, то наверняка недобрал в силе – тогда Ислам его просто задавит.

Комплексно Волкановски, на мой взгляд, – гораздо более серьезный вызов, чем Оливейра. Но ему помешает этот спонтанный прыжок в легкий вес».

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Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски пройдет 12 февраля в Австралии на UFC 284 и ориентировочно начнется в 6:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию!

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel, Alex Bierens de Haan, James Gilbert, Carmen Mandato