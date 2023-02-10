💰Сколько Махачев, Волкановски и UFC заработают за титульный бой в Австралии

Все о деньгах на UFC 284.

Ислам Махачев и Алекс Волкановски подерутся в титульном бою на UFC 284 в Австралии. Махачев проведет первую защиту, а Волкановски впервые c 2016 года поднимется из полулегкого в легкий вес.

Они договорились о бое в октябре-2022, когда Махачев победил Чарльза Оливейру и забрал пояс. Тогда стердаун состоялся прямо в октагоне. Теперь Махачев и Волкановски устроят чемпионское шоу.

Сколько заработают все стороны?

За титульник с Оливейрой Махачев получил около миллиона долларов, а сейчас недоволен раскруткой боя с Волкановски

Махачев рассказывал о соответствии цифр в СМИ и его реальных денежных наград: «Мои гонорары ни разу не совпадали. Или больше указывали, или меньше. Не знаю, откуда берется эта информация». Там же объяснял детали о личных бонусах от Даны Уайта. Он отправляет их некоторым бойцам через месяц после боев. Сумма – 5-10 тысяч долларов.

Почему мы вообще делаем материалы о деньгах, если даже Махачев говорит о несоответствии сумм? Есть несколько важных вводных: отсутствие официальных цифр и правильный принцип подсчета. Бойцы UFC обычно не раскрывают доходы за бои. Поэтому все подробности по ним публикуются по инсайдам и обрывочным фактам из интервью.

Как вообще складываются гонорары бойцов в UFC:

• Гарантированные деньги за выход на бой;

• Бонус за победу;

• Процент от продажи трансляции ивента;

• Рекламные деньги;

• Дополнительные деньги от UFC (лучший бой и другие);

• Те самые возможные деньги от Даны Уайта.

В апреле 2020 года Махачев рассказывал о подписании нового контракта с UFC. Тогда в подробностях говорил, что теперь зарабатывает более 150 тысяч за каждый поединок. Он объяснял: начинал с 10+10, а позже вышел на 80+80. Первая цифра в этом случае как раз означала гарантированную выплату, вторая – бонус за победу. В UFC Махачев проигрывал лишь раз.

Тогда контракт Махачева был рассчитан на четыре поединка. Даже с учетом правдивости этих цифр они полностью не раскрывали гонорар Махачева. Процент от продажи трансляций выплачивается уже сильно после боя. Дополнительные деньги от UFC приходят сразу, но их нельзя зарабатывать на каждом бойцовском вечере. Это же касается денег от самого Уайта.

Выход на титульник с Оливейрой принес Махачеву цифры совсем другого уровня. Totalsportal собирал все детали по его деньгам за чемпионский бой – общий заработок Махачева тогда перешел за миллион долларов . Что входило в эту сумму: 500 тысяч (гарантированная выплата) + 100 (бонус за победу) + 350 (процент от трансляций) + 32 (реклама) + 50 (бонус от UFC).

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев перед этим со стороны оценивал доход Махачева – называл сумму в районе 500 тысяч долларов. Если он имел в виду выплату за выход в октагон, то все совпадает. В оценке денег Махачева за следующий бой с Волкановски стоит отталкиваться именно от такой отметки. Со сноской на вывеску поединка двух чемпионов он заработает больше.

Махачев начинал в UFC с небольших сумм в контракте, но это никогда его не волновало. Позиция: большие деньги придут со временем. В итоге так и получилось, но только сейчас Махачев выходит на уровень топов. За две недели до нового боя он даже жаловался на недостаточную раскрутку. Подавал идею, что можно сделать мировое турне.

Гонорар Волкановски за бой с Соном мог составить 1,7 миллиона долларов. Возможно, он самый высокооплачиваемый боец в дивизионе

Волкановски провел за карьеру 26 боев. Результат: 25 побед и одно поражение. Единственный раз он проигрывал еще до прихода в UFC – в 2013 году на турнире AFC 5. В UFC Волкановски идет на серии из 12 побед. Сайт MMA Salaries оценивает его общее состояние в 5,8 миллиона долларов. Там же есть детальные данные по гонорарам других бойцов и разбивка по боям.

Эти цифры близки к реальности, но могут быть завышены. Летом 2022 года Волкановски проводил третий бой против Холлоуэя – победил там единогласным решением. MMA Salaries оценил доход Волкановски в 1,2 миллиона долларов. Перед этим был бой с Чон Чхан Соном на UFC 273 – там гонорар по разным источникам оценивался от 650 тысяч до 1,7 миллиона . Наибольшая цифра была у MMA Salaries.

После летнего боя Волкановски рассказал о подписании нового контракта с UFC. Журналист Ариэль Хельвани спрашивал его о правдивости факта, что он стал самым высокооплачиваемым бойцом полулегкого дивизиона после Конора (тот когда-то был там чемпионом). Волкановски косвенно это подтвердил: «Все идет хорошо. Я счастлив».

Фанаты и спортсмены часто критикуют Дану Уайта за скрытые гонорары бойцов. Однажды это случилось на примере денег Волкановски: Оскар Де Ла Хойя попросил Уайта наконец-то заплатить ему достойно. Уайт ответил, что не беспокоится из-за претензий и привычно не рассказал о деталях. Объяснил: большинство бойцов сами просят о соглашении, чтобы их деньги не раскрывались.

Общий вывод: каждый из пары Махачев – Волкановски заработает более миллиона долларов . Это можно понять на основе подробностей об их предыдущих боях, статусов (оба – чемпионы UFC) и постепенного роста цифр в контрактах. Кто получит больше? Все определит бонус за победу – обычно он повторяет или почти схож с гарантированными деньгами за выход в октагон.

Все билеты на стадион в Австралии проданы, а цифры по PPV почти догнали третий бой Конора и Порье

Тут же важно понять выгоду для UFC. Мероприятие с оплатой за просмотр (= номерной турнир) проводится в Австралии впервые с 2018 года. Первый номер общего рейтинга UFC дерется у себя дома с наследником Хабиба. Даже если мировая раскрутка у боя действительно слабая (подтверждают и другие бойцы) – выход на австралийский рынок уже успешно осуществлен.

В ответ на критику Махачева за слабую раскрутку Дана Уайт говорил, что его титульник против Волкановски будет одним из пяти величайших событий всех времен. Место проведения – RAC Arena в Перте, которая вмещает 15,5 тысяч зрителей. По словам Уайта, в Австралии бой вызывает повышенный интерес.

«Арена уже распродана. Если вы захотите сейчас купить билет в Перте, ничего не получится. Все идет к тому, что это будет крупнейшим номерным турниром в Австралии, который сейчас по продажам платных трансляций примерно на шесть процентов отстает от третьего боя Конора Макгрегора и Дастина Порье . Вероятно, мы побьем рекорд», – говорил Уайт.

Волкановски в четвертый раз подерется в Австралии, но впервые как чемпион. Он главное лицо по продвижению и привлечению внимания к ивенту, хотя в основном карде выступят еще два австралийца и один новозеландец. Sports Business Journal указывал, что продажи PPV по третьем бою Конора и Порье составили 1,8 миллиона (1,3 млн – из США, 0,5 млн – из остального мира). Рекорд принадлежит бою Конора и Хабиба в 2018 году (2,4 млн продаж).

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Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски пройдет 12 февраля в Австралии на UFC 284 и ориентировочно начнется в 6:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию!

Фото: Gettyimages.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC , Sean M. Haffey, Carmen Mandato, Chris Unger/Zuffa LLC