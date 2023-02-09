Новый соперник Махачева – главный боец UFC: работал на стройке, сбросил 30 кг и чуть не умер в самолете

Чемпионская мотивация от Алекса Волкановски.

12 февраля на UFC 284 Ислам Махачев проведет первую защиту титула в легком весе. И сразу против сильнейшего бойца лиги – Алекса Волкановски, который поднимется из полулегкого дивизиона, чтобы стать двойным чемпионом.

Чем известен Волкановски и как превратился в лучшего бойца UFC?

Занимался борьбой и регби в Австралии. В ММА попал случайно – уничтожал в спаррингах

Алекс Волкановски родился в Австралии: его отец македонец, мама – гречанка. Он занимался единоборствами с раннего возраста: в восемь лет пошел в греко-римскую борьбу, а в 12 – выиграл чемпионат Австралии.

В 14 Волкановски бросил борьбу и ушел в более перспективное для Австралии регби. Он попал в команду Warilla Gorillas, выступавшую в региональной полупрофессиональной лиге. В 2011-м Волкановски выиграл чемпионат штата с командой и получил награду лучшему игроку сезона. Тогда он играл нападающего первой линии и так описывал задачу на поле: «Дайте мне мяч, и я побегу».

Сейчас Алекс дерется в полулегком весе (до 66 кг), но тогда набрал 97 кг при росте 168 см. Он не стал профи, но уверен, что игра в регби помогла с переходом в ММА: «Именно лига регби сделала меня тем, кто я есть: сильная и выносливая машина. Потому что на той позиции мне встречались монстры. Я смотрю на бойцов ММА полулегкого дивизиона – они такие мелкие».

В 2012 году Волкановски получил небольшую травму, из-за которой не мог полноценно тренироваться. Чтобы не растерять форму, он пришел в зал ММА, где занимался его друг. Тот день определил будущее:

«У меня было растяжение. Не очень серьезное, поэтому я не особо волновался из-за пропуска тренировок – потому что межсезонье. Надо было восстанавливаться и держать себя в форме до начала сезона. Поэтому я выбрал ММА. Раньше я был борцом и прекрасно знал, что функционал – основа основ, а в смешанных единоборствах особенно».

В зале 22-летний Волкановски познакомился с тренером Джо Лопесом, с которым сотрудничает до сих пор. Тот впечатлился мощью – особенно в спаррингах:

«Он пришел просто привести себя в форму. А в этот день у нас был открытый день спаррингов, участвовать мог кто угодно. Пришло много ребят, в том числе из других залов. Пока я готовил своего бойца, другой тренер уговорил Алекса выйти против его спортсмена.

Я поздно заметил, а пока шел остановить это – спарринг начался. Я заволновался, но буквально через минуту Алекс поймал парня на болевой и победил. Позже я спросил Волкановски: «Братишка, ты хочешь драться?» А он ответил: «Да. Я всегда мечтал об этом».

Волкановски все чаще приходил в зал ММА. Он легко выиграл четыре боя на любительском уровне, не продлил контракт с регбийным клубом и ушел в бои: «В любителях я дрался в 84 кг. И я выигрывал у них красиво – не хочу показаться дерзким, но победить было довольно легко. Подумал: «Знаешь что? Я займусь этим».

Добился успеха в Австралии, но мечтал о UFC. Фанатично гонял вес, бегал по дивизионам и нашел идеал

Несмотря на успехи в спорте, Волкановски долго работал бетонщиком на стройке, куда устроился после школы. Уволился в 2014-м, выиграв ежегодные пробы Tryouts в клубе Tiger Muay Thai. Победа дала бесплатный годовой абонемент и другие бонусы: оплату жилья, питание, экипировку и помощь в менеджменте. У Волкановски не было денег на дорогу в Таиланд – с этим помогли бывшие одноклубники по регби.

В профессиональных ММА он спустился в полусредний вес: выиграл три боя, но проиграл в главном австралийском промоушене AFC. Это произошло 10 мая 2013-го – с тех пор идет беспроигрышная серия. Кори Нельсон был намного крупнее, доминировал в партере и финишировал его хай-киком в третьем раунде.

«Помню, как мы пересеклись после боя в лифте. Я сказал, что удивлен его силой воли, и посоветовал спуститься в легкий вес из полусреднего. Он ответил, что они с тренером планируют идти даже в полулегкий. Я сказал: «Еще лучше. Для твоих габаритов идеальный вариант», – вспоминал Нельсон.

После поражения Волкановски занялся джиу-джитсу и через пару месяцев стал чемпионом Австралии в весе до 85 кг. Он худел, чтобы не проигрывать из-за габаритов. Сначала спустился в легкий дивизион (до 70 кг), а затем в полулегкий (до 66 кг). Было тяжело: изматывающие весогонки и сжигание по семь кг за сутки перед боем. Чтобы смягчить нагрузки, Волкановски полностью изменил образ жизни и питание, а в межсезонье весил около 75 кг:

«В регби я был в первом ряду: дайте мне мяч, и я побегу. Раньше так и было. Теперь я сбросил 30 кг, это невероятно. Многие считали меня сумасшедшим, когда я перешел в ММА и захотел так измениться. Чувствую себя намного лучше и горжусь этим. После этого была лишь одна цель: стать лучшим в мире».

До прихода в UFC Волкановски множил победы в региональных лигах Австралии и собрал коллекцию поясов. В полусреднем весе он завоевал титулы в организациях Roshambo MMA и Southern Fight Promotions. В легком стал чемпионом Wollongong Wars, в полулегком – Pacific Xtreme Combat, Roshambo MMA и Australian Fighting Championship. В начале карьеры Волкановски дрался под прозвищем Халк, но отказался от него после похудения. Так он перешел к Великому – в честь Александра Македонского.

Волкановски дебютировал в UFC в ноябре-2016, техническим нокаутом победив Юсуке Касуя во втором раунде. Бой прошел в легком весе – все остальные состоялись в полулегком. Посмотреть на дебют пришло около 200 македонцев – так Волкановски начал победную серию в UFC.

Покорил UFC: победил всех соперников, но чуть не умер после боя с Альдо. Трилогия с Холлоуэем сделала Волкановски великим

После серии из шести побед подряд Волкановски подрался с бывшим чемпионом Жозе Альдо и забрал все три раунда.

После победы из-за эмоций он проигнорировал боли в ноге. Ступня отекла и покраснела, а по пути домой появилось головокружение. Самолет сел в Чили, где Волкановски срочно госпитализировали. По его словам, если бы он сел на более поздний рейс, мог бы потерять ногу и даже умереть – температура поднялась до 40 градусов.

Семь побед подряд в UFC вывели Волкановски на титульник, где он выиграл у Макса Холлоуэя единогласным решением. В реванше победил раздельным решением и спорно защитил пояс. После чего прошелся по Брайану Ортеге, Чон Чхан Сону и снова Холлоуэю – на этот раз уверенно избив его в стойке.

В августе 2022-го, когда Камару Усман нокаутом проиграл Леону Эдвардсу, Волкановски стал первым в рейтинге UFC вне весовых категорий. Через пару месяцев на втором месте появился Ислам Махачев – их бой 12 февраля определит первого номера. Решение Волкановски подняться в весе логично: у него нет конкурентов в полулегком дивизионе, потому что главный антагонист Холлоуэй на спаде, а молодые топы только идут к титулу.

За пределами октагона Волкановски – добряк. Он не стал большой звездой и упрекается за скучные бои (хотя кровь с Ортегой и третий бой с Холлоуэем это опровергли). Его мотивация – семья. Волкановски встречается с женой Эммой с момента, когда еще работал на стройке. Однажды он дал обещание, что станет бойцом UFC до рождения первого ребенка.

Так появился хештег #SignVolkanovski («Подпишите Волкановски»), чтобы привлечь внимание. Когда родился первый ребенок, Волкановски расстроился из-за непопадания в UFC – но не остановился. Сейчас он лучший боец промоушена, получает хорошие гонорары и воспитывает с Эммой двух дочерей – Ариану и Эйрли.

В феврале 2021-го Волкановски запустил на ютубе кулинарное шоу – Cooking with Volk. В первом выпуске он приготовил сувлаки (шашлыки на деревянных шпажках) из баранины и блюдо из говядины вагю. Из других активностей вне октагона – выпуск детской книжки с иллюстрациями, в которой рассказывается его история:

«Книга будет обо мне, и это довольно клево. Она о том, каково это – быть чемпионом мира и все такое. Не все мы придурки, швыряющие тележки в автобусы и бьющие пожилых людей, ведь только это и попадает в прессу. Думаю, это хороший способ показать, что мы не все такие. Одни из самых уважаемых людей, которых я знаю, – бойцы».

***

Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски пройдет 12 февраля в Австралии на UFC 284 и ориентировочно начнется в 6:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию!

Фото: Gettyimages.ru/Cameron Spencer, Mark Kolbe, James Gilbert, Alex Bierens de Haan; Instagram/alexvolkanovski