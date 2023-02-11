Суперспособности Махачева – лучшая борьба в UFC, недооцененная стойка и комбо из приемов. Как он это делает?

Обещает нокаутировать Волкановски.

12 февраля Ислам Махачев подерется с Алексом Волкановски. Это бой за звание лучшего бойца UFC – победитель возглавит рейтинг P4P.

В чем сила Махачева?

Махачев – лучший борец UFC. Он разнообразнее Хабиба, но чуть не проиграл – из-за слабого контроля и потери позиций в партере

Махачева называют преемником Хабиба, но их стили отличаются. Нурмагомедов заточен на контроль и уничтожение в партере – в стойке он пятился к сетке и работал взрывными сериями. Махачев – хороший ударник, поэтому спокойно работает с дистанции и миксует удары.

Махачев более разносторонний. В партере он не торопится добивать, а ищет сабмишены. Набор приемов широкий: треугольники, кимура, разные удушающие. С Дрю Добером был даже редкий «вон флю» (удушающий плечом).

Кажется, что в UFC с Махачевым в борьбе конкурировал только Арман Царукян. Тот проиграл единогласным решением, но выглядел неплохо – став первым в UFC, кто перевел Махачева (хоть и не добился контроля).

В 2016-м Крис Уэйд пошел дальше и моментами доминировал в партере. Сам бой редко вспоминают, хотя Махачев считает его самым тяжелым в карьере. Он дрался после нокаута от Адриано Мартинса и вчистую проиграл первый раунд. Хабиб злился – казалось, близко второе поражение. Уэйд почти две минуты сидел на Махачеве в партере, а в конце раунда бил локтями:

Это единственный случай в UFC, когда Махачев долго не возвращал контроль и рисковал добиванием. Почему так произошло? Он винил гель на волосах Уэйда, из-за которого соскальзывал захват. Вероятно, повлияло другое: когда Махачев перевел Уэйда, то позволил ему оттолкнуться ногами от сетки и сделать свип. Тот перешел в доминирующую позицию и атаковал две минуты.

В начале второго раунда Уэйд снова был хитрее – после прохода в ноги Махачева выбрался в атакующую позицию. И вышел на удушающий – рефери даже думал, что Махачев отключился (хотя задушить из такой позиции тяжело). Ислам показал большой палец:

После неудачного удушающего Уэйд устал – Махачев победил единогласным решением. Прошло почти семь лет, но ни один боец (даже Царукян) так не доминировал над ним в партере. Царукян хорошо защищался, но Уэйд вскрыл проблемы в технике Махачева и показал, что тот отдает позиции.

Сейчас Махачев лучше контролирует соперника. Чемпион-полутяж Bellator Вадим Немков сравнил его с бетонной плитой: «Он очень строг с тобой, когда дело доходит до борьбы. Я привык позволять парням поменьше работать на наступательных позициях. Пусть они работают над своим высшим контролем с верхней позиции. Когда я позволил сделать это Исламу, он раздавил меня, как бетонную плиту. Я был ошеломлен его контролем».

Махачев – это не только дагестанская вольная борьба, но и высочайший уровень самбо. Приемы оттуда он использует чаще Хабиба. Махачев обожает эффектные броски, зацепы и подсечки. Именно по этой причине часто использует клинч – из этой позиции он обычно лишает соперника опоры.

Кстати, Махачев – единственный легковес, выигрывавший у Хабиба раунды на тренировках. Тренер АКА Хавьер Мендес рассказывал:

«Он единственный боец в истории АКА, кто на постоянной основе выигрывал у Хабиба раунды в спаррингах. Не весь спарринг, но отдельные раунды. Единственный, кто выиграл хотя бы раунд у Хабиба в спаррингах! Я никогда этого не говорил, но вот теперь могу сказать точно. Он самый тяжелый соперник Хабиба в зале».

Последних соперников в UFC Махачев переехал в партере – они ничего не показали. Из скромных успехов только свип Чарльза Оливейры, когда он сконтрил попытку Ислама перейти в халф-гард:

И тейкдаун от Тиаго Мойзеса. После этого он забрал спину, но Махачев стряхнул его и занял доминирующую позицию:

Волкановски справится с борьбой Махачева? Низкий рост – возможная сила

Волкановски хорошо защищается от тейкдаунов, потому что у него борцовская база. В полулегком весе его переводили восемь раз, но никто долго не контролировал. Рекорд – у Юсуки Касуи (1:45): в дебюте Волкановски дрался в легком весе, а соперник был габаритнее. Именно легковес пролежал на нем дольше всех в UFC – Махачев станет вторым соперником из этого дивизиона.

Итог: Волкановски можно перевести, но тяжело контролировать. Хотя борцов уровня Махачева у него не было. Сильнейший – Чед Мендес: он три раза перевел Волкановски, но набрал 45 секунд контроля. Мендес никогда не был хорош в контроле, поэтому с Махачевым его нельзя сравнивать.

Волкановски не избежит перевода. Успешность проведения тейкдауна от Махачева – 66% (для сравнения: у Хабиба и Камару Усмана – 48%). Другая сильная сторона Махачева – хорошая атакующая позиция после. Наглядный пример – подсечка с Царукяном, после которой Махачев сразу же забрался в фулл-маунт:

Соперник-борец может встать из-под Махачева. Царукян сделал это четыре раза, Уэйд – три. За Волкановски могут сыграть габариты: низкий рост – минус в стойке, но в партере – не всегда. На канвасе ему может помешать недостаток мощи, но рост – наоборот.

Волкановски ниже Махачева на 10 см и не скрывает, что использует это, чтобы вставать из гарда. Ловкий и менее габаритный соперник может выскальзывать из захвата – особенно при движении «под» соперника, который находится в маунте.

«Постараюсь превратить недостаток в преимущество. Думаю, что это просто наука, не так ли? Физика. Мне легко вставать на ноги и намного легче вскарабкиваться. Понимаете, о чем я?

Пара небольших поворотов – я уже на ногах. Вот в чем разница. Люди, которые пытались меня повалить или удержать, понимали это. Они чувствовали мою силу. Даже когда находились сверху, думали: «Как мне приложить вес и удержать этого парня?» – говорил Волкановски.

Стойка Махачева недооценивается: он дерется намного лучше Хабиба, но был в нокауте. Теперь хочет вырубить Волкановски

Многие называют Махачева улучшенной версией Хабиба. Сравним их статистику в UFC по ударной технике – компоненту, который не был лучшим у Нурмагомедова.

• Точность ударов: Хабиб 49% – Махачев 59%; • Пропускает акцентированных ударов за минуту: Хабиб 1,75 – Махачев 0,95;

Вывод простой: Махачев точнее бьет и меньше пропускает (при этом Хабиб почти не получал по лицу). Махачеву принадлежит рекорд UFC – ни один боец в истории не пропускал меньше него (за 13 боев в UFC было лишь 112 пропущенных акцентированных ударов).

Махачев – разнообразный ударник: он может работать первым номером или на контратаках, хорошо бьет с дистанции и уверенно набирает очки в клинче, прижимая соперника к сетке. У Хабиба этот компонент почти отсутствовал. При этом как Хабиб, так и Махачев почти не используют лоукики (лишь 4% от всех акцентированных ударов у Ислама и 5% у Хабиба). Для сравнения: экс-чемпион Оливейра наносит 15%, Конор – 13%, а Порье – 11%.

В случае Хабиба это объясняется большей заточенностью на попадания в голову. Хабиб не стремится разбивать соперника в стойке: метит в лицо, создает угрозу, а потом бросается в ноги. Махачев работает полноценно: выбрасывает лишь 68% ударов в голову (у Хабиба 86%), но хорошо обрабатывает корпус – эти удары у Хабиба почти отсутствовали.

Волкановски и Махачев обещают нокаутировать друг друга. Это логично для Волкановски: победить сабмишеном почти нереально. Но Махачев удивляет. Единственный раз он проиграл, когда не послушал отца Хабиба. Тот настаивал на работе против Адриано Мартинса в партере, а тренер Хавьер Мендес – в стойке. По его мнению, Ислам прибавил в боксе и мог не только бороться. Абдулманап согласился и пожалел – Махачев проиграл в первом раунде и стал более осторожным.

В последних боях он снова поверил в бокс: был хорош с Чарльзом Оливейрой, которого перебил. Такой же настрой у Волкановски: в последнем бое он разбил на руках Холлоуэя (хотя у того уже против Яира Родригеса был спад).

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Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски пройдет 12 февраля в Австралии на UFC 284 и ориентировочно начнется в 7:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию!

Фото: East News/Giuseppe CACACE / AFP; Gettyimages.ru/Anthony Geathers