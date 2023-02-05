Кто такой Эседулла Эмирагаев – тренер, который заменит Хабиба в углу Махачева

Любимый ученик Абдулманапа, который бил Конора.

Ислам Махачев и Алекс Волкановски проведут титульный бой на UFC 284. В Австралию вместе с Махачевым прилетела его команда: тренеры Хавьер Мендес, Магомед Багандов, брат Муслим.

Важное отличие: вместо Хабиба Нурмагомедова в углу будет тренер Эседулла Эмирагаев. В январе Хабиб ушел из ММА и не прилетит в Австралию, но раньше помогал Махачеву с подготовкой и секундировал ему на боях.

Что известно об Эмирагаеве?

Эмирагаев – любимый ученик Абдулманапа Нурмагомедова. Он оттаскивал Хабиба во время потасовки с Трухильо и ходит в баню с Махачевым

Обычно Эмирагаев взаимодействует с Шамилем Завуровым – президентом промоушена Хабиба Eagle FC. В 2011 году они основали клуб «Чемпион» в Дербенте. Отдельно Эмирагаев известен через руководящую роль в клубе KHK MMA. На первых этапах клуб представляли Махачев и Хабиб, затем добавились спортсмены из разных стран – от Бахрейна до Бразилии.

Вместе с Завуровым и Магомедрасулом Хасбулаевым Эмирагаев встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. «Мы провели время в дружеской беседе, вспоминая разные истории и подробности выступлений на ринге и в октагоне наших братьев. Про каждого можно много рассказывать», – говорил Кадыров. Он назвал Эмирагаева настоящим сыном Кавказа, который вносит вклад в расширение связей между Дагестаном и Чечней.

Хабиб рассказывал, что Эмирагаев – один из самых любимых учеников его отца. По его словам можно выявить примерное место Эмирагаева в карьере воспитанников Абдулманапа. Эсед сам тренировался у отца Хабиба восемь-десять лет. Потом на тренировках он держал лапы, когда Хабиб отрабатывал удары, и подсказывал ему в спаррингах.

В 2008 году Эмирагаев участвовал в чемпионате мира по боевому самбо, который проходил в Подмосковье. Там занял третье место в категории до 82 кг. Именно это достижение позже вспоминал Абдулманап Нурмагомедов, когда рассказывал о воспитанниках. По нему Эмирагаева знают и в новостях. Там же его упоминают со стороны титула чемпиона России по боевому самбо.

В 2012-м Хабиб Нурмагомедов победил Глейсона Тибау на UFC 148. Он вспоминал в автобиографии: «Секундировать мне в том бою приехал воспитанник отца, мой друг и партнер по тренировочному залу в Махачкале Эседулла Эмирагаев». Он же оттаскивал Хабиба от Абеля Трухильо во время конфликта на взвешивании и приезжал на один из несостоявшихся боев против Тони Фергюсона.

Махачев постоянно попадает в соцсети Эмирагаева. Они вместе ходят в баню и проводят вечера. Эмирагаев поддерживал Махачева, когда тот в 2016 году стал чемпионом мира по боевому самбо. Тогда же во время подготовки они слепили двухметрового снеговика. Эмирагаев шутил над режимом Махачева, когда выкладывал фотографию лори: «Лори 20 часов в сутки спит, Исламу понравился его образ жизни».

«С кайфом сел бы за эту ситуацию». Эмирагаев участвовал в той самой драке между командами Хабиба и Конора и бросал стул в Нейта Диаза

В 2018 году на UFC 229 подрались команды Хабиба и Конора. Эмирагаев активно участвовал в потасовке. Позже Конор много раз вспоминал ту драку и обсуждал в ней последний удар. Хабиб прекратил их спор одним постом в твиттере: «Выступление вечера на UFC 229. Дана Уайт, где его бонус? Заключительный удар той ночи». На прикрепленном фото Эмирагаев бил Конора по спине.

Через два года Эмирагаев продвигал такой взгляд ту историю: «Какие последствия? С кайфом сел бы за эту ситуацию». Тогда он помогал Хабибу на всех стадиях подготовки к бою с Конором. Эмирагаев активно включался примерно за месяц до боя, а потом попадал на командное фото от Хабиба: «Если один из нас идет на войну – мы все идем на войну».

Журналист Александр Лютиков во время драки Конора и Хабиба находился на стадионе: «В главном бою в истории UFC Конор выглядел немножко растерянным, в отличие от своего соперника Эседа Эмирагаева, который очень четко выполнил план на бой. В Эседе я не сомневался. Три года назад в восьмистах метрах от T-mobile Arena он бросил стул в Нейта Диаса.

Теперь нанес три безответных удара лучшему ударнику UFC. Пока кто-то торгуется за гонорары, Эсед Эмирагаев дерется с лучшими бесплатно. Мы же встретили Эседа еще до боя. Я предложил: «Эсед, давайте запишем видео», а он ответил: «Да что тут говорить? Вот после боя будет о чем поговорить». Не обманул».

Боец Эльдар Эльдаров вспоминал встречу Эмирагаева и ирландцев. Она случилась после групповой потасовки. Эмирагаев приехал на чемпионат мира, где дрался Киан Коули – друг Конора: «Я прекрасно помню момент: они разминаются, и заходит в помещение Эсед – а у не походка неторопливая – и проходит, даже их не заметив». Там его все узнали.

Так Эмирагаева охарактеризовал боец клуба «Чемпион» Икрам Алискеров: «Эседулла – безупречный тренер. Очень требовательный, строгий во всем. Это не только тренер, он как старший брат в нашем клубе. Он практически никому ни в чем не отказывает. Да и сама ситуация с Конором показывает, насколько он предан друзьям. Когда произошла потасовка, еще и в другом государстве, он не остался в стороне».

Эмирагаев мелькал в другом скандале – с Али Абдель-Азизом. Тот назвал его 50-летним Эседом, который борется с раком, и связал это с теми же ударами Конора. На тот момент Эмирагаеву было 38, он не страдал ни от какой серьезной болезни. Эмирагаев публично ответил Абдель-Азизу, когда увидел в соцсетях эту новость: «Этот Али, видимо, прошлой ночью перепил и не поднимает трубку».

Фото: instagram.com/juraze