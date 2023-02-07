«Люди часто думают, что я из России». Волкановски – православный: красит яйца на Пасху и набил крест на спине

Гордится македонским происхождением.

Алекс Волкановски родился в небольшом австралийском городе Шеллхарбор в Южном Уэльсе. Его мать гречанка, а отец – македонец.

Волкановски дерется под австралийским флагом, но не забывает корни. Он православный, празднует Пасху и гордится македонским происхождением.

Общение с фанатами из Македонии через отца и прозвище в честь Александра Македонского

Отец Алекса Волкановски родился в деревне в Северной Македонии. Согласно переписи за 2002 год, там проживало около 400 человек.

«Мой отец из деревни Беранчи, Македония, а мать из Греции. Фамилия Волкановски происходит от отца, поэтому у меня много македонских фанатов, и я ценю это», – говорил Алекс.

В начале карьеры Волкановски дрался под прозвищем Халк. Но позже стал Александром Великим – в честь Александра Македонского. На дебют в UFC в 2016-м приехало 200 фанатов из Македонии – остальные писали в соцсетях.

«Я снимался для журналов в Македонии и во всех подобных вещах. Одна из моих самых больших фан-баз – это, наверное, македонцы, они всегда поддерживают меня. Они постоянно пишут в соцсетях. Но я не понимаю македонский, поэтому прошу отца переводить», – рассказывал Волкановски.

Он уверен, что стойкостью обязан происхождению: «Мой папа – македонец, мама – гречанка... Так что, сколько я себя помню, мои дяди говорили о нашей крови воинов». В бою с Брайаном Ортегой Волкановски дважды попался на удушающий, но выбрался из захвата.

Тату с крестом на спине и празднование Пасхи

Волкановски не любит говорить о личной жизни. Он шесть дней в неделю работает в зале и обожает жену и детей. До большой карьеры они с женой Эмми жили в комнате в доме матери, потому что денег на отдельное жилье не хватало. Тогда в талант Волкановски не верили: предлагали забыть про бои и найти нормальную работу.

Но для него главными ценностями оставались спорт и семья. И религия: он православный (вера македонцев и греков) и отмечает Пасху по юлианскому календарю. В соцсетях Волкановски показывал крашеные яйца и православные иконы.

У него на спине татуировка – большой крест:

Православие не единственное, что связывает Волкановски с Россией. Он признается, что его часто принимают за россиянина – из-за фамилии:

«Люди часто думают, что я из России, – рассказывал Волкановски. – Когда начинал драться, все из-за моей фамилии думали, что я россиянин. Некоторые мои партнеры в зале – из России. Тот же Петр Ян. Они по-настоящему жесткие мужики. Вот что я могу сказать о России».

Волкановски считает Федора Емельяненко лучшим российским бойцом в истории: «Очевидно, это Федор Емельяненко. Но Петр Ян – мой друг, так что я тоже назову его. Знаю, что в России много крутых парней, я мог тренироваться со многими россиянами».

Хабиба нет в списке – хотя тот ценит Волкановски. Считает лучше Чарльза Оливейра и отмечает бойцовский IQ и характер:

«Я говорил Исламу перед предыдущим поединком против Чарльза Оливейры, что Волкановски будет более сложным соперником, чем Оливейра. Потому что, если бы Оливейра не сделал вес, Ислам дрался бы с Волкановски.

Я думаю, Волкановски и Оливейра сопоставимы по опыту, но если говорить о бойцовском IQ и мужестве, в этом, думаю, Волкановски значительно превосходит Оливейру».

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Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски пройдет 12 февраля в Австралии на UFC 284 и ориентировочно начнется в 6:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию!

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato; Twitter/alexvolkanovski; Facebook/MacedonianCoalition