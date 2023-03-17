28 комментариев

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«Бостон» – главный фаворит плей-офф, а «Тампе» даем только 5% на победу. Прогнозы на Кубок Стэнли-2023

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«Торонто» снова разочарует.

Начинается лучшее время года – то, ради чего вы не будете спать по ночам, лишь бы уследить за самым важным хоккеем. В ночь на вторник в НХЛ стартует розыгрыш Кубка Стэнли. И даже как-то символично, что накануне первый матч финала в КХЛ играют «Ак Барс» и ЦСКА – словно хорошая группа на разогреве перед культовой.

По случаю старта плей-офф НХЛ мы подумали и накидали прогнозы на тему, кто станет обладателем Кубка Стэнли. Сразу скажем: тут никаких математических моделей с миллионом вводных и какими-то сложными вычислениями. Этот прогноз основан исключительно на собственных ощущениях, которые могут расходиться с позицией читателей.

Так что, добро пожаловать в комментарии – ждем ваши прогнозы, а в конце сезона проверим, кому можно раздавать звание заслуженных дилетантов. Не исключено, что в их числе будет и автор.

«Бостон» – 22%

Исторически мощная регулярка – были примеры, когда команды после этого проваливались, но «Бостон» на такую вроде бы не похож. Отличный возраст у топ-снайпера, матерые центры Бержерон и Крейчи, лучший вратарь сезона + самая глубокая оборона в лиге. Плей-офф – это, конечно, другой турнир, но «Бостон» в него заходит в доминирующей позиции.

«Колорадо» – 15%

«Эвеланш» здорово провели вторую половину регулярки, но защитить титул все равно будет непросто. Придется играть без капитана Ландескуга, да и такого второго центра, как прошлогодний Кадри, сегодня у «лавин» нет. «Эдмонтон», конечно, совсем близко, но есть внутреннее ощущение, что «Колорадо» должен доехать до финала. 

«Эдмонтон» – 14%

Макдэвид, кажется, находится на самом пике, очень хороши Драйзайтль и Нюджент-Хопкинс, плюс команда подкопила кубковый опыт год назад. Есть какая-то глубина в нижних звеньях – короче, «Ойлерс» максимально созрели пойти за кубком. И все же есть пара команд, которые выглядят чуть сильнее.

«Нью-Джерси» – 9%

С одной стороны, 9% – это немного, с другой – это четвертое место в нашем списке. У «Девилс» молодые лидеры – у них еще все впереди, и не должно быть никаких поводов для паники, если команда сейчас не дойдет до финала. Но попытаться они могут: очень опытный тренер, отличная глубина состава и в защите, и в нападении. Есть сомнения только по вратарю – Ванечек провел хороший сезон, но пока все равно не выглядит как человек, который может тащить в плей-офф (а это в какой-то момент точно понадобится).

В любом случае, все выглядит так, что кубковая история этой сборки «Нью-Джерси» только начинается.

«Рейнджерс» – 7%

Мощная закупка в дедлайн не только не дает никаких гарантий – наоборот, чаще всего выходит боком. Как правило, такие ходы говорят о том, что на этот сезон поставлено все. Но Кэйн и Тарасенко как будто не сделали «Рейнджерс» сильнее. Однако там и без них была отличная команда, упакованная во всех линиях. Если она дойдет до финала конференции, вообще никто не удивится.

«Вегас» – 6%

Главные активы «Вегаса» – супермотивация главного тренера Брюса Кэссиди, которого прошлым летом выставили из «Бостона», и Джека Айкела, который наконец-то более-менее здоров и впервые в карьере сыграет в плей-офф.

Проблема одна: в команде нет основного вратаря. В регулярке первым номером был Томпсон, но из-за травмы за последние два месяца он провел всего один матч. Его сменщик Эдин Хилл тоже месяц перед плей-офф был травмирован. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Джонатан Куик последний раз играл на уровне притязаний «Вегаса» лет пять назад и сейчас откровенно плох. В итоге в конце регулярки чаще всех играл Лоран Броссуа, который большую часть сезона провел в АХЛ. Сейчас вроде бы все здоровы – и совершенно непонятно, с каким вратарем «Вегас» зайдет в плей-офф и в каком он будет состоянии.

«Каролина» – 6%

«Ураганы», по версии Никиты Петухова, самый очевидный фаворит сезона, и они в опасности. Дело в том, что команда не только не укрепила слабые места в дедлайн, так еще и потеряла до конца сезона одного из лучших игроков – Андрея Свечникова. Плюс травматичность вратарей. По итогу, первый раунд пройти вроде бы должны, но только потому что у «Айлендерс» проблем еще больше.

«Тампа-Бэй» – 5%

Четвертый подряд финал для «Тампы» будет подвигом. «Молнии» за последние три года наиграли в плей-офф без малого еще на одну регулярку – это невероятная нагрузка для такой суперконкурентной лиги. Этот сезон команда провела неровно, часто помногу пропуская – и Василевский не всегда выглядел стеной, и оборона регулярно давала сбои. Скоро узнаем, что это было – энергосберегающий режим или начало конца.

«Даллас» – 5%

«Даллас» свой лучший ход сделал летом, пригласив главным тренером Питера Дебура. А он очень хорош в плей-офф – финалы с «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе» в 2012-м и 2016-м плюс три финала конференции за пять последних лет.

Перед стартом регулярки The Athletic называл «Даллас» главной темной лошадкой, которая может побороться за кубок. Очень может быть! Джейсон Робертсон вырос в волшебного игрока. Миро Хейсканен – один из лучших защитников лиги. Джо Павелски вообще не стареет. Джейми Бенн в таком окружении возродился из пепла. Так еще и в воротах открытие сезона Джейк Эттинджер. И все равно не поднимается рука дать «Далласу» больше шансов, чем «Вегасу», «Эдмонтону» и «Колорадо».

«Миннесота» – 3%

«Дикари» показали, что могут здорово играть и без Капризова – почти весь последний месяц регулярки команда прошла без своего лучшего игрока и не растеряла свои позиции. Но даже наличие Кирилла в команде не приведет команду к кубку. «Уайлд» будут в порядке после завершения выплат за выкупы контрактов Сутера и Паризе – если клуб не наделает новых ошибок, то с имеющимся к тому моменту опытом за плечами можно будет побороться за что-то большее.

«Торонто» – 2%

Только из уважения к Никите Петухову. Команда находится под слишком большим давлением – столько лет без побед в плей-офф (а сколько без кубка!). При этом ей не хватает баланса, а тренеру – соответствующего опыта.

«Виннипег» – 2%

Тут, конечно, должен быть 1%, но я накинул еще один сверху, включив админресурс. У «Джетс» были хорошие отрезки, в какой-то момент они даже были первыми на Западе (конкретно – 18 января), но вторая половина регулярки – это просто тихий ужас. Все более-менее начало налаживаться в концовке, когда замаячила перспектива вообще пролететь мимо восьмерки. 

В чем же их шанс? Оба процента кладем в карман Рика Боунесса, не так давно здорово пошумевшего в плей-офф с «Далласом», который тогда был ничуть не лучше нынешнего «Виннипега».

«Лос-Анджелес» – 1%

Тут все просто: «короли» в первом раунде играют с «Эдмонтоном». В принципе, и так все понятно, но вот еще один маленький факт: «Лос-Анджелес» – худшая команда по игре в меньшинстве среди тех, кто вышел в плей-офф. А у «Ойлерс» просто космическое большинство.

«Айлендерс» – 1%

В принципе, можно было поставить и 0%, потому что «островитяне» как будто не хотели в плей-офф, а попали туда, потому что «Питтсбург» не хотел еще больше. Но все-таки в их воротах играет невероятный Илья Сорокин. Да и «Каролина» в первом раунде кажется чуть более проходным соперником, чем «Бостон», которого «Айлендерс» чудом избежали.

«Сиэтл» – 1%

Потрясающий сезон для команды, которая проводит второй год в лиге. И, конечно, есть пример «Вегаса», который играл в финале вообще в первом же сезоне. Но сейчас и Запад выглядит менее проходимым, чем в 2018-м, и «Сиэтл» не такая жесткая машина, как те «рыцари». А в первом раунде играть с «Колорадо».

«Флорида» – 1%

Один процент – это даже не на победу в Кубке Стэнли. Это вероятность того, что «пантеры» пройдут «Бостон» в первом раунде. Кажется, Пол Морис и этот состав «Флориды» (очень хороший и заточенный на атаку) просто несовместимы.

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Фото: East News/Frank Gunn/The Canadian Press via AP, AP Photo/John Minchillo, AP Photo/David Zalubowski, AP Photo/Nick Wass, AP Photo/Winslow Townson, AP Photo/Chris O’Meara, AP Photo/Frank Franklin II

28 комментариев

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Хитли
"Бостон" - машина! Я не знаю, что за клуб может на коротком отрезке выиграть у них четыре матча. Очень нравится "Нью-Джерси" , но мне кажется, нужно им заматереть и приходить за чашкой через пару лет. На Западе кто угодно может выстрелить, поверю в МакДи, Драйзи и компанию. Поставлю на финал "Бостон" - "Эдмонтон"
+22
-3
+19
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Вова Фидлер
Сколько помню Бостон каждый сезон главный фаворит, но раз за разом обсираются
+22
-6
+16
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Сергей Кот
ну уж Торонто никак не 2%, это же не какой-то там иноагент.. прастити))
+17
-5
+12
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dosatuy
Хоть за Эдмонтон болей. Столько лет команда безрезультатно собирала первые пики. Столько лет Макди тащит команду. Должно же когда-нибудь выстрелить.
+13
-2
+11
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NeSt274
Ответ Хитли
"Бостон" - машина! Я не знаю, что за клуб может на коротком отрезке выиграть у них четыре матча. Очень нравится "Нью-Джерси" , но мне кажется, нужно им заматереть и приходить за чашкой через пару лет. На Западе кто угодно может выстрелить, поверю в МакДи, Драйзи и компанию. Поставлю на финал "Бостон" - "Эдмонтон"
Ну вспомните как коламбус вынес года 4 назад такую же рекордную в регулярке тампу, да еще и 4-0
+9
-1
+8
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Kretsche48
Очень легко топить Тампу и закапывать Листья при таком Бостоне, но... Давайте вспомним монументальный 19й, когда монструозная Тампа берёт катком Президентс, терминатор-Кучеров бьёт рекорд Могильного по очкам (три раза "ха" в сторону вашика понятно по каким соображениям), влетает с ноги в плейофф - и точно так же вылетает от полуживого Коламбуса в первом раунде. Плейофф это не регулярка, там бывают жестокие сюрпризы. Зная опыт Бостона, думается, что они того тамповского трэша не повторят, но хоронить сходу Торонто и Тампу пока не стоит.
+5
0
+5
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al77
Колорадо в свете проблем слишком высоко.
Без Ландескуга и Макара это уже не та команда, могут пройти даже до финала - но не выдержат на дистанции без первого защитника и капитана.
+3
0
+3
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Gleboff
Правильно оговорились, плей-офф - это совершенно отдельный турнир. В первом же раунде, уверен, будет полно неожиданностей и разочарований!
+3
0
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Mihail0910
Бостон на дистанции оказался очень силён, на коротком расстоянии все будет зависеть от того, как начнут в первом раунде и первом матче. Не смотря на то, что серия до 4 побед, психологически можно просесть после первого поражения. Вспоминаем матч Тампы и Коламбуса в 2020 году.
+3
-1
+2
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Pink Floyd1276
Только из уважения к Никите Петухову, плюс по прогнозу плей-офф.
+2
0
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Дмитрий Керпатенко
Ответ Алексей Матыгин
Тампа заберёт кубок
неё, точно нет, при всей моей любви к Василевскому, Кучерову, Сергачеву, Стэмкосу
+1
0
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Тюменец
"Айлендерс" с 1%, конечно, выглядят многообещающе, на фоне 5% "Каролины"! ))
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0
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#nikon
и Орлов пришелся ко двору...
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DiZ0893
Тампа на уровне с Далласом?!? Ну такое себе...
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Don_Krebs
Шансы рэйнджерс занижены, они в очень хорошей форме к плейоф подошли. Королей и островитян я бы со счетов не сбрасывал, вполне могут дать бой фаворитам.
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Alex the brave
Такой тупой оценки я ещё не видел, если автор не балабол, пусть примет ставку на проход Флориды по соотношению 99% на 1%
+3
-3
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j_jms
Можно было и короче - Бостон выигрывает у Флориды, Тампы и Нью-Джерси, а Колорадо у Сиэтла, Далласа и Эдмонтона. Не оригинально.
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VintDV
Посмотрим.
Чет мне кажется, Бостон не доедет до финала.
И наоборот Вегас может доехать:))
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achrustalev
Бостон, если не вылетит в первом же раунде, не дойдет даже до финала конференции. В Тампу наоборот очень верю. Надеюсь, она отдохнула в регулярке.
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Dmitriy Pugach
у Бостона, к сожалению, проблемы со здоровьем у лидеров
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Денис Грачёв
Ответ Mihail0910
Бостон на дистанции оказался очень силён, на коротком расстоянии все будет зависеть от того, как начнут в первом раунде и первом матче. Не смотря на то, что серия до 4 побед, психологически можно просесть после первого поражения. Вспоминаем матч Тампы и Коламбуса в 2020 году.
Плюс у них заболели Бержерон, Ульмарк и Свэймен. Их участие под вопросом.
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Михаил Майоров
браво за прогноз по Торонто :)
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