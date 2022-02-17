Хотите освоить олимпийские виды спорта? Объясняем, с чего лучше начать

Вместе с тренерами разбираемся в тонкостях лыжных гонок, хоккея, сноубординга и горных лыж.

В программу зимних Олимпийских игр в Пекине вошли 15 дисциплин в семи видах спорта. Многие из них – например, лыжные гонки, сноуборд, хоккей и горные лыжи – вы можете начать осваивать уже сейчас. Мы поговорили с профессиональными спортивными тренерами с сервиса для поиска специалистов Профи о том, что нужно учесть на первых занятиях, как подобрать правильную экипировку и не ошибиться при выборе наставника.

Лыжные гонки и горные лыжи

Лыжные гонки и горные лыжи – массовые и популярные зимние виды спорта. В их специфике нам помогут разобраться кандидат в мастера спорта и многократный чемпион Санкт-Петербурга и Ленинградской области по лыжным гонкам и биатлону Виталий Рыбаков и сертифицированный инструктор по горным лыжам и сноуборду Сергей Макаров.

С чего начать

Поначалу не обязательно покупать снаряжение в специализированном магазине: зимой во многих регионах страны работают пункты проката, где можно взять в аренду лыжи, ботинки и палки, то же самое касается и горнолыжных склонов. Из одежды предпочтительны теплые, но не сковывающие движение вещи.

Виталий Рыбаков: «Чтобы попробовать себя на беговых лыжах, необходимо выбрать трассу или удобный для вас парк с достаточным количеством снега. Для первого катания желательно, чтобы трасса была с пологим рельефом. Не стоит сразу лезть на большие подъемы. Во время катания следите за направлением движения и указателями на трассе (если они есть), старайтесь не двигаться против хода – столкновение на большой скорости может быть очень травмоопасным».

Сергей Макаров: «Если вы на склоне впервые, то лучше сразу обратиться к инструктору, а не к умеющему кататься другу. Инструктор знает, как обучить новичка с нуля, чтобы он поехал правильно.

Также учитывайте, что на склоне вас могут поджидать опасности, которые не зависят от вас самих: в вас может въехать другой человек, кто-то может случайно зацепить в очереди на подъемник. Будьте внимательны и осторожны».

Дальнейшие тренировки

Если после первых занятий на беговых или горных лыжах вы поймете, что это вам по душе, и захотите продолжить, то для освоения правильной техники катания и дальнейшего прогресса тренировки должны стать регулярными.

Виталий Рыбаков: «Если вы хотите, условно говоря, два раза в год выехать погулять на лыжах по заснеженному лесу, то я бы посоветовал воспользоваться услугами инструктора, чтобы научиться заходить в горку и безопасно съезжать со спусков. Есть ли необходимость в данной ситуации приобретать полный комплект инвентаря – вопрос, ведь лыжи и палки еще нужно остальное время где-то хранить.

Если же вы хотите хотя бы раз в две недели на выходных ездить кататься на трассу, я рекомендую взять несколько персональных тренировок, чтобы научиться правильно и уверенно скользить. В этом случае стоит также задуматься о покупке снаряжения. Новичкам я бы посоветовал начать с комплекта – лыжи, палки и ботинки – для классического стиля, так как он более естественный в плане движений, в нем проще освоить скользящий шаг».

Горные лыжи, конечно, более опасный вид спорта, поэтому при освоении новых техник катания важно правильно подойти к выбору тренера.

Сергей Макаров: «У инструктора по горным лыжам должен быть сертификат категории В Национальной Лиги инструкторов (НЛИ) или категория С, но с дополнительным обучением в каких-то профессиональных школах по карвингу (выполнение резаных поворотов), фрирайду (катание вне подготовленных трасс), фристайлу (сочетание горных лыж и акробатики) и, конечно, собственный большой опыт работы в этом направлении. При правильных тренировках и хорошей самоотдаче начать осваивать эти стили можно уже в первый сезон.

Что касается снаряжения, то его можно приобрести частично б/у, ведь на прокатном прогрессировать очень сложно. Оно, как правило, не обладает должным качеством, к тому же каждый раз вы будете тратить часть времени на привыкание к незнакомому комплекту».

Хоккей

Хоккей на льду – динамичный, силовой и очень азартный вид спорта. С чего начать знакомство с ним, расскажет кандидат в мастера спорта по хоккею, неоднократный победитель и призер чемпионатов Республики Казахстан Михаил Щетников.

Как подготовиться к первой тренировке

Перед тем, как начать занятие с тренером, уделите внимание физической подготовке, а также экипировке и защитному снаряжению.

Михаил Щетников: «Хоккей – замечательный вид спорта. Попробовав однажды, можно влюбиться в него навсегда! Главное – соблюдайте меры предосторожности и не рискуйте на первой тренировке. Также помните о разминке. Новички часто уделяют мало внимания физическому развитию и не могут выполнить даже простых заданий.

Первое упражнение – катание змейкой. Оно необходимо, чтобы размять ноги и пах. Затем к нему добавляется катание на внешнем ребре конька. Чтобы размять руки, кладем клюшку себе на плечи и делаем мельницу – вращательные движения плечами, а после этого добавляем наклоны вперед. Для разминки кистей используем вращения клюшки одной и двумя руками.

Что касается экипировки, то вне зависимости от возраста для начала нужно иметь коньки (их можно взять напрокат на многих катках), клюшку и шлем. Из одежды лучше всего надевать удобные и не сковывающие движений вещи, например спортивный костюм».

Дальнейшие занятия

Хоккей на льду включает в себя несколько элементов, которые необходимо освоить для дальнейшего прогресса: техника катания и бега на коньках, ведение и остановка шайбы, броски и обманные движения. Для вратарей существуют свои технические приемы.

Михаил Щетников: «Даже если вы не планируете участвовать в соревнованиях или любительских лигах, а хотите заниматься для себя, лучше всего обратиться к тренеру. Он поможет освоить все базовые навыки.

Например, существует несколько техник владения клюшкой и ведения шайбы. Самая простая – ведение одной рукой, когда мы поочередно подталкиваем шайбу внешней и внутренней стороной клюшки. Также существует ведение сбоку – внешней или внутренней стороной клюшки. Все упражнения выполняются одной рукой.

Еще один из основных элементов ведения шайбы – накрывание. При ведении шайба накрывается клюшкой сверху сначала с удобной стороны, а затем неудобной. Получается катание по воображаемой восьмерке».

Не забывайте и об упражнениях вне льда.

Михаил Щетников: «Для развития баланса используется такое упражнение: стоя на одной ноге, второй ногой делаем вращательные движения по часовой и против часовой стрелки. Для усложнения можно увеличивать скорость выполнения движений».

Какие соревнования проводятся для любителей

Хоккей – командная игра, поэтому успех в ней зависит не только от индивидуальных навыков, но и слаженной работы коллектива. Основы тактики включают в себя расположение игроков на поле и их действия в различных зонах площадки.

Михаил Щетников: «Хоккей – спорт ранней специализации: чем раньше начнешь, тем большего сможешь в нем добиться. Если брать взрослых хоккеистов-любителей, то, естественно, ни о каких званиях, чемпионатах мира и Олимпийских играх можно и не мечтать. Но при грамотно организованном тренировочном процессе и самоотдаче можно добиться прогресса и показывать хорошие результаты в любительских лигах ».

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Сноуборд

Сноубординг, хоть и делит с горными лыжами одни склоны, появился гораздо позже, в середине XX века. О том, как приобщиться к этому виду спорта, расскажет тренер сборной Ленинградской области по сноуборду Станислав Смирнов.

С чего начать

Хотя сноуборд может показаться неудобным и противоестественным снарядом, так как двигаться надо не лицом вперед, а боком, освоение базовой техники ничем не отличается от других видов спорта. Здесь также существуют типовые упражнения, правильная стойка и контроль тела.

Станислав Смирнов: «Если вы хотите научиться кататься на сноуборде, то, конечно, лучше взять несколько занятий с инструктором. Это обезопасит вас от травм и поможет быстро освоить навыки катания. Через несколько тренировок вы будете уже достаточно уверенно спускаться по простым трассам.

В наше время, чтобы покататься на сноуборде, достаточно взять все снаряжение напрокат. Это наилучший вариант, если вы не уверены, что сноубординг станет вашим хобби или вы ограничены во времени и возможностях выехать на склон.

По одежде я могу дать несколько рекомендаций. Во-первых, приобретите термобелье и термоноски. Во-вторых, лучше надеть шапку без помпона, чтобы шлем хорошо сидел. Если есть подшлемник, то смело берите его. В-третьих, нужна непромокаемая верхняя одежда, так как во время первого катания вы проведете много времени на снегу. Будет прекрасно, если удастся найти еще коврик-сидушку».

Если после первого занятия вы влюбились в сноуборд и решили продолжить обучение, то стоит задуматься о приобретении собственного снаряжения.

Станислав Смирнов: «Тут все зависит от направления, в котором вы хотите двигаться дальше: это может быть покорение горных склонов или катание в сноупарке. Так или иначе во всех специализированных магазинах есть опытные консультанты, которые помогут с выбором».

Участие в соревнованиях

Станислав Смирнов: «Многим спортсменам хочется проверить свои силы – выступить на официальных соревнованиях или просто посоперничать с единомышленниками. Если вы любитель, то попасть на соревнования высокого уровня, скорее, всего не получится, зато некоторые горнолыжные курорты проводят локальные мероприятия.

Есть также много коммерческих соревнований, где участвуют профессиональные сноубордисты, и никто не запрещает вам потягаться с монстрами этой индустрии. Это полезно, так как вы обретете новые знакомства и повысите свой уровень катания».

Профи – это сервис, который поможет найти специалиста для решения практически любых задач. Хотите освоить зимние виды спорта, но не знаете, как это сделать? Выбирайте тренера по комфортной для вас цене, расположению и отзывам предыдущих учеников.

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов; pexels.com/Mati Mango, Paweł Fijałkowski, Simon Berger, Flo Maderebner, Ron Lach, Jan Kopřiva, PhotoMIX Company, Skitterphoto