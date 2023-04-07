Упорный путь наверх.

Первая часть сезона сложилась для «Локомотива» ужасно: 14-е место, грустная игра, затянувшаяся перестройка.

Одним из немногих, кто дарил радость болельщикам «Локо» даже в темный период, был Артем Карпукас. 20-летний парень резко ворвался в основу и быстро стал незаменимым – у него уже 27 матчей в сезоне.

Какой путь проделал Карпукас до игрока основы «Локомотива»?

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Карпукас ездил на тренировки из Бийска в Барнаул – по 300 км четыре раза в неделю

Карпукас родился в Бийске. Его мама Наталья преподавала в школе, а папа Михаил был футболистом – в начале 1990-х он играл за местный «Прогресс» во Второй лиге. Михаил играл и в полузащите, и в нападении, но серьезных успехов не было, и он ушел в бизнес – сначала занялся строительством, а потом открыл небольшой автомагазин с мойкой.

«Любовь к футболу привил отец, – говорил Карпукас в интервью «Алтайскому спорту». – С первой тренировки, с первого просмотра матча мне все это понравилось. Так и закрутилось. Конечно, были тяжелые моменты. Отец всегда требователен ко мне. Бывало, отчитывал за плохую игру. И иногда появлялись мысли: «Может, это не мое?» Но на следующий день я приходил на тренировку, и все негативное уходило. Я очень люблю футбол и кайфую от того, что делаю».

Артем занялся футболом в 5 лет – играл с парнями на два года старше. Зимой бегали в спортзале при школе, летом – на стадионе с натуральным газоном. Спустя два года тренер Сергей Коновалов порекомендовал отвезти Карпукаса на просмотр в барнаульскую спортивную школу имени Алексея Смертина. Артема приняли, и на первом же турнире среди ребят 2002 года рождения он получил приз лучшему игроку.

«Помню, как нам позвонили из Барнаула и сказали, что меня приняли, – рассказывал Карпукас для Loko People. – Я был очень сильно рад, но еще не представлял, что это будет тяжелое время, потому что я каждый день ездил в Барнаул. Это больше 150 километров. Но о Барнауле у меня только хорошие воспоминания. Помню, как первый раз туда поехал. Это была долгая дорога – я не мог больше часа сидеть на одном месте. Мне это было тяжело. Конечно, было волнительно. Хотелось пробиться куда-то».

Распорядок дня был жестким: подъем в 6 утра, завтрак, 150 километров пути до Барнаула, тренировка, обед, 150 километров обратной дороги, а потом школа. Домой Артем возвращался не раньше восьми вечера.

«В начальных классах Артем учился во вторую смену, – вспоминал отец Карпукаса в интервью «Чемпионату». – Утром ехали на тренировку – 150 километров туда, 150 километров – обратно, а потом на уроки в школу. Ели на трассе в кафе. И так четыре раза в неделю на протяжении трех с половиной лет. Конечно, было тяжело. Подустали жить в таком графике».

«В школу мы переодеваемся в машине, – рассказывала Наталья Карпукас для сюжета программы «Страна спортивная» в 2012-м. – На плечиках одежда: пиджачок, галстучек. Переоделся, пошел в школу. Вечером надо сделать уроки. Он об этом знает и сам планирует распорядок дня. Бывает, берем с собой в Барнаул учебники и в машине уроки делаем. Когда я езжу, то к устным предметам готовимся вместе».

«Хорошо, что родители повелись на эту, не побоюсь этого слова, авантюру, – рассказывал Карпукас о переходе в барнаульскую школу. – Ведь не было никаких гарантий, что у меня получится. Я очень сильно за это им благодарен. Они потратили на меня много сил и времени, приходилось жертвовать своими планами, возможностями и целями. Родителям было тяжело. Отец постоянно был за рулем, а это утомляет. А я, если хотел, мог в любой момент поспать или отдохнуть. В маленьком возрасте не сильно ощущаешь дорогу».

О Карпукасе сняли телесюжет, когда ему было 10. Уже тогда он ставил цель играть в РПЛ и равнялся на Бускетса

Карпукас с детства был надеждой Алтайского края – в 2012-м о нем сняли шестиминутный сюжет программы «Страна спортивная». Артема в нем называют «бийским дарованием».

«Мне нравится выигрывать, это самое главное, – рассуждал 10-летний Карпукас. – Ездить на турнире, получать приз лучшему игроку. Ездить по городам. Я хочу играть в Премьер-лиге».

Артем рассказал и о любимой позиции на поле. «Мне нравится играть в центре, вот тут прямо, – говорил 10-летний парень, показывая руками на центральный круг. – Потому что тут много работы, бегать надо. А еще это самая опасная зона. Крайние – это так… Оттуда не забивают. А из центра забивают больше всего».

«Не знаю, как я такое умудрился сказать – никто не любит много бегать, – удивлялся Карпукас спустя 10 лет. – Я не самый быстрый игрок, но у меня есть все данные, чтобы играть именно в центре поля. Мои сильные стороны раскрываются именно здесь. Это и передачи, и видение поля, и чтение игры».

В детстве любимыми игроками Карпукаса были Хаби Алонсо, Серджи Бускетс, Стивен Джеррард и Хави. «По специфике я бы хотел быть похожим на Бускетса, – сказал Карпукас клубной пресс-службе в октябре 2022-го. – Думаю, по манере игры мы чуть-чуть похожи. Это человек, который без каких-либо физических данных играет на самом высоком уровне, всегда высоко ценился и завоевал все возможные награды. Мне нравится, как он видит поле, куда он смотрит, куда он отдает передачи. Я им просто восхищаюсь. Он показывает, что в футбол на таком уровне можно играть и без физического оснащения».

«Когда дошло, что ребенок уезжает, руки задрожали. Но Артем сказал: «Нет, я поеду. Не лишайте меня шанса». В 11 Карпукас переехал в Москву

В 2012-м тренер Олег Киушкин повез Артема на трехнедельный просмотр в «Локомотив», через год – еще раз. 9-летнего Карпукаса приметили сразу, но взять в интернат не могли – туда принимали только с 11. Пришлось ждать.

«Мы постоянно были на связи с тренерами академии, я периодически приезжал к ним на просмотры, – рассказывал Карпукас «Алтайскому спорту». – А окончательно меня взяли в академию после «Локобола» в 2013-м. На том турнире у меня был выбор: играть за «Алтай» или за «Локомотив». Я решил выступить за родную команду, сыграть в футболке «Алтая» последний турнир».

После «Локобола» 11-летний парень начал самостоятельную жизнь.

«Для нашей семьи это был очень волнительный момент, – признавался Карпукас-старший в интервью «Чемпионату». – Сын только закончил четвертый класс. Одни говорили: рано уезжать, другие возражали, что второй раз могут не позвать. Прежде чем забрать документы из школы, мы долго сидели с сыном на лавочке у дома, разговаривали. Вроде бы стремились к этому, а когда дошло, что ребенок уезжает, у меня руки задрожали, начал заднюю давать: «Может, не поедешь?». Но Артем однозначно сказал: «Нет, пап, я поеду. Я к этому стремился, не лишайте меня шанса». Он с раннего возраста был самостоятельным мальчиком, имел свое я. На этом вопрос раз и навсегда закрыли».

«Когда близилась дата отъезда, родители не то, что сомневались, они переживали, боялись за меня, – рассказывал Артем пресс-службе «Локо». – Но сомнений ни у них, ни у меня не было. Хорошо, что они сделали этот шаг, потому что могло и не получиться то, что получилось сейчас. Я им очень благодарен. Это было очень трудно и с их стороны, и с моей. Первое время было тяжело адаптироваться, ребенок в маленьком возрасте переехал в Москву, жил в интернате. Но со временем даже домой, в Бийск, не хотелось возвращаться, потому что тут все мои друзья были».

Карпукас не всегда был основным – и в академии, и в молодежке, и в «Казанке» были периоды, когда он не играл. «Трудностей было много, – вспоминал Артем. – Я мало играл и не был на ведущих ролях в команде своего возраста, но меня никогда не покидала вера в себя. Я понимал свои сильные стороны. И тренеры ждали, что я начну их проявлять на поле. Трудно было и в выпускные годы, я не всегда попадал в состав. Я хотел играть и получать больше игрового времени. Были разные мысли. Что скрывать, бывало, что не сдерживал эмоций и звонил родителям в слезах. Я даже представить не мог, что произойдет дальше. Спасибо родителям за поддержку. За то, что умели в некоторых моментах настоять».

«Почти 10 лет сын прожил в интернате, – говорил Карпукас-старший . – Домой ни разу не просился. Поставил себе задачу и шел к ней. В команде его года часто менялись тренеры. Большинство доверяли Артему, но были и те, кто делал ставку на других ребятишек. Это нормально: конкуренция должна быть всегда. Он терпел, старался. Всего сам добивался – характером, целеустремленностью. К 9-10-му классам окреп, вырос и к выпуску стал больше играть в основном составе. Учебу тоже не забрасывал: любил математику, хорошо сдал ЕГЭ».

«Было тяжело, – вспоминал Артем. – У меня словно отняли семью. Но постепенно я к этому привык. Два раза в год у нас был отпуск. А потом меня и домой перестало тянуть, потому что мне было скучно без футбола».

***

Впервые в заявку «Локомотива» Карпукас попал в марте 2022-го. Дебютировал он в мае – с первых минут вышел на матч с «Сочи» (2:2). С тех пор у него уже 33 игры за клуб.

«Теперь все знакомые в Бийске за «Локомотив» болеют, – рассказал Карпукас-старший «Чемпионату». – У кого «Матч Премьер» не подключен, звонят, расспрашивают. Поэтому когда сын играет, ставлю телефон на беззвучный режим, чтобы не отвлекали. Для нашего города это событие – парень из Алтайского края пробился в один из лучших клубов России. Мы очень гордимся сыном».

Фото: из личного архива Артема Карпукаса; fclm.ru; РИА Новости/Владимир Астапкович, Артур Лебедев; youtube.com/ДЮСШ «ТЕМП»