14 комментариев

Апрельская версия.

Эксперимент продолжается: рейтинг лучших клубов Европы теперь составляем вместе с пользователями.

Напоминаем, что ежемесячный топ-20 – отражение текущей формы команды. Он предназначен для навигации – рассказываем о форме топ-клубов и подсвечиваем проекты, на которые стоит обратить внимание. Места команд часто вызывали вопросы у некоторых пользователей, поэтому у вас теперь есть возможность повлиять на финальный расклад и даже составить пользовательскую версию топ-20. В начале каждого месяца мы публикуем опрос, в который вы можете вписать минимум топ-10 команд, расставив их по местам, а потом корректируем составленный авторами рейтинг с учетом ваших голосов.

Поехали!

Кто выпал из топ-20: «Фиорентина»

Кто попал в топ-20 пользователей, но не попал в общий топ?

«Астон Вилла» (16-е место) и «Лацио» (17-й)!

Эти же команды вы выбрали в топ-20 и в прошлом месяце. Бирмингемцы под руководством Унаи Эмери продолжают взлет: 5 побед в 7 матчах апреля, в том числе над «Челси» и – что интереснее – разгром «Ньюкасла» (3:0). «Вилла» доминировала до середины второго тайма и добилась заслуженного результата.

«Лацио» обыграл «Рому» в предельно закрытом матче, а потом и «Юве». Правда, было поражение и от «Интера». Римляне идут вторыми, но пока нельзя сказать, что они вторая (или даже третья) команда Италии после «Наполи».

Кого в топ-20 включили авторы?

Обратите внимание, что в этом месяце вы существенно повлияли на расклад: например, «Арсенал» оказался в общем топ-5 благодаря пользователям, «Ливерпуль» поднялся на одну строчку, а еще вы настояли на «Юве» в общем топ-20 (в авторской версии его место занимал «Лилль»).