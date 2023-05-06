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«Реал» уже рядом с «Сити», «Бавария» вне топ-5, а «ПСЖ» ниже «Брайтона»: топ-20 лучших клубов Европы

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Апрельская версия.

Эксперимент продолжается: рейтинг лучших клубов Европы теперь составляем вместе с пользователями.

Напоминаем, что ежемесячный топ-20 – отражение текущей формы команды. Он предназначен для навигации – рассказываем о форме топ-клубов и подсвечиваем проекты, на которые стоит обратить внимание. Места команд часто вызывали вопросы у некоторых пользователей, поэтому у вас теперь есть возможность повлиять на финальный расклад и даже составить пользовательскую версию топ-20. В начале каждого месяца мы публикуем опрос, в который вы можете вписать минимум топ-10 команд, расставив их по местам, а потом корректируем составленный авторами рейтинг с учетом ваших голосов. 

Поехали! 

Кто выпал из топ-20: «Фиорентина»

Кто попал в топ-20 пользователей, но не попал в общий топ?  

«Астон Вилла» (16-е место) и «Лацио» (17-й)! 

Эти же команды вы выбрали в топ-20 и в прошлом месяце. Бирмингемцы под руководством Унаи Эмери продолжают взлет: 5 побед в 7 матчах апреля, в том числе над «Челси» и – что интереснее – разгром «Ньюкасла» (3:0). «Вилла» доминировала до середины второго тайма и добилась заслуженного результата. 

«Лацио» обыграл «Рому» в предельно закрытом матче, а потом и «Юве». Правда, было поражение и от «Интера». Римляне идут вторыми, но пока нельзя сказать, что они вторая (или даже третья) команда Италии после «Наполи». 

Кого в топ-20 включили авторы? 

Обратите внимание, что в этом месяце вы существенно повлияли на расклад: например, «Арсенал» оказался в общем топ-5 благодаря пользователям, «Ливерпуль» поднялся на одну строчку, а еще вы настояли на «Юве» в общем топ-20 (в авторской версии его место занимал «Лилль»). 

Версия рейтинга за прошлый месяц

14 комментариев

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Falsegoalkeeper
Ответ белошип
Смешно видеть в топ 5 лучших клубов мира клуб,который стабильно громят даже в ЛЕ)
Получается еще смешнее видеть на втором месте клуб, который 14 очков уступает этой самой команде
+30
-9
+21
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Пацанчик реальный
Ответ Герман Худяков
За какие такие заслуги Реал второй я не понимаю. Выбили кризисный Челси из 1/4 ЛЧ? Их сейчас кто угодно прошел бы. Это вряд ли заслуга для второго места, с учетом того, как Челси каждую неделю проигрывает. Крупно обыграли в ОДНОМ матче Барселону в кубке Испании? И за это второе место в общем рейтинге, когда Реал имел кучу проблем в Ла Лиге, проигрывая Жироне, Вильярреалу и Сосьедаду? Полный абсурд.
Стесняюсь спросить,а какая команда должна быть на втором месте?
+4
-1
+3
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Narios Aliyev
А Ювентус ниже пояса …((( 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+1
0
+1
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Герман Худяков
За какие такие заслуги Реал второй я не понимаю. Выбили кризисный Челси из 1/4 ЛЧ? Их сейчас кто угодно прошел бы. Это вряд ли заслуга для второго места, с учетом того, как Челси каждую неделю проигрывает. Крупно обыграли в ОДНОМ матче Барселону в кубке Испании? И за это второе место в общем рейтинге, когда Реал имел кучу проблем в Ла Лиге, проигрывая Жироне, Вильярреалу и Сосьедаду? Полный абсурд.
+9
-9
0
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белошип
Смешно видеть в топ 5 лучших клубов мира клуб,который стабильно громят даже в ЛЕ)
+14
-14
0
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Франческо Тортик
Норм так бездарный аргентинец опустил финалиста ЛЧ и один из сильнейший топ-клубов европы. Это рекорд.
+1
-1
0
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Роман Прокопьев
Ответ fudoshika
А за что Сити на 1 месте? За успехи Холланда?)
Ну как минимум, наверное на данный момент это сильнейший клуб в футболе,как то так.
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Alexander Katschalow
Ответ белошип
Смешно видеть в топ 5 лучших клубов мира клуб,который стабильно громят даже в ЛЕ)
Не кашляй
0
0
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Эзиз Халлыев
Ответ белошип
Смешно видеть в топ 5 лучших клубов мира клуб,который стабильно громят даже в ЛЕ)
Наполи уже два года не в ЛЕ)
0
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