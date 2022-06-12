Удивительно, но (возможный) переход дочери Тутберидзе в США не очень выгоден... дочери Тутберидзе. Разбираемся

Привет! Подкаст «Чистый хвост» записал спецвыпуск по главной теме фигурного лета – возможному переходу Дианы Дэвис и Глеба Смолкина из сборной России в сборную США. Об этом сообщил блогер и экс-фигурист Дэйв Лиз, который имеет надежные источники в Америке.

Официально этот переход никто из действующих лиц не подтвердил, но и не опроверг.

• Этери Тутберидзе, мама Дианы, после возвращения из Бостона высказалась совсем по другому поводу;

• Диана, которая уже несколько лет тренируется в Штатах, написала, что это «интересные новости» – без конкретики.

С одной стороны, новость вызвала резонанс, с другой – она не беспочвенна: нашим фигуристам пока закрыта дорога на международные турниры, а у Дианы, которая родилась в Лас-Вегасе, есть американское гражданство. Почему бы не воспользоваться им, чтобы не выпадать из пула топ-фигуристов? Тем более точных сроков возвращения России в большой спорт нет – и их невозможно предсказать.

Полина Крутихина, Настя Жаворонкова и Павел Копачев задаются вопросами. И приходят к неоднозначным выводам:

Таймкоды, чтобы было удобно

0:00 тема спецвыпуска

2:02 почему Skating lesson первыми узнают новости о семействе Тутберидзе?

3:44 великий спор о том, как правильно давать опровержения фейкам

8:10 Полина читает стихи о Родине

12:40 выносим вотум недоверия Дейву Лизу и пересчитываем российские и американские танцевальные дуэты

18:03 глобальная тема для кандидатской: “Влияние Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на российские танцы на льду”

24:03 думаем, на что влияет американский образ жизни?

27:00 а что если даже меняя флаг, Диана и Глеб могут не попасть на Олимпиаду

32:25 сравниваем цены на шоу Плющенко и шоу Тутберидзе

34:36 без флага и гимна спортсмены чужие на этом празднике жизни

38:21 Полина фантазирует, выгодно ли Этери тренировать в США

42:17 Настя рассказывает о борьбе США против возрастного ценза

45:09 эмоциональный разговор о федерациях фигурного катания, которые голосуют за все хорошее и против всего плохого

48:11 почему ISU отменяет турниры и экономит на всем

53:09 почему нашу федерацию допустили до участия в Конгрессе, а спортсменов до соревнований — нет

55:55 кстати, мы не записали подкаст о самых красивых

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.