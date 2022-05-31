«Реал»-2022 – самое чудесное, что случалось в ЛЧ. Этим нужно восхищаться, а не хэйтить

Подкаст Игоря Порошина и Вадима Лукомского.
«Реал» прошел выдающийся путь к трофею и выиграл Лигу чемпионов. Мы – в восхищении. И не могли не собраться вместе, чтобы поговорить с вами про то, почему этот путь можно считать невероятным.
Перед разбором финала мы обсудили другие главные новости: Мбаппе остался в «ПСЖ», а Холанд ушел в «Сити». Следует ли хейтить француза и что ждет норвежца?
Евгений Башкиров рассказал нам о ставочной магии, шаманских букмекерских ритуалах и трех типах тренеров, с которыми он работал.
Можно ли, смотря на победителей прошлых розыгрышей, оценить величие нынешнего «Реала»? Мы собрали всех триумфаторов, начиная с 2000 года и подробно разобрали каждую историю.
В конце отвечаем на ваш самый часто задаваемый вопрос: что думает Игорь про Жозе после победы «Ромы» в Лиге Конференций?
0:00 Музыкальные обои – саундтрек к фильму «Зодиак» от Дэвида Шайра.
3:04 Критерий нравственности в футболе – что это? Смотрим на примере триумфа «Монцы».
9:00 Как зовут парня из «Бостона», который встречался с Кардашьян, и почему Мбаппе остался в «ПСЖ»? Сплетничаем!
14:28 Делает ли подписание Мбаппе нас ближе к американскому спорту?
16:15 Был ли Килиан неправ с этической точки зрения?
18:48 Какие претензии могут быть к Мбаппе у фанатов «Реала»?
25:28 Что сковывало «Париж» последние годы? Месси переезжает в Питер.
33:05 «Секта свидетелей секса» с Вадимом Лукомским.
35:19 Холанд в «Сити»: что будет дальше с игроком и клубом?
46:36 Можно ли «Дортмунду» дать одну из наших наград по итогу сезона?
55:05 Ваноли – хороший тренер?
56:48 Как философы смотрели матч в Париже? Мы созвонились с Евгением Башкировым.
1:00:42 Какие ставки можно было сделать в финале?
1:10:45 С каким типом тренеров лучше всего работать Евгению?
1:15:45 Чем турнир подтвердил идею Флорентино Переса?
1:20:49 А какой тип тренеров выигрывает ЛЧ?
1:26:48 Чем Анчелотти отличается от других? «Уголок старого марксиста» × «Хайп нового дня».
1:33:12 Тест: насколько путь победителей ЛЧ с 2000-го года был «по делу», «не по делу» или «отскоком»? Да, это детальный обзор всех победителей ЛЧ в XXI веке.
2:23:02 Какой турнир нужно смотреть, так как именно его признали главным на Земле?
2:26:04 Как Игорь относится к перфомансу Жозе в этом сезоне?
2:30:06 Победа в Лиге Конференций – это возрождение топ-клуба?
2:33:40 При каком условии Жозе сможет снова стать тренером, а не газетным словоблудом?
Комментарии