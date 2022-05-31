«Реал»-2022 – самое чудесное, что случалось в ЛЧ. Этим нужно восхищаться, а не хэйтить

Подкаст Игоря Порошина и Вадима Лукомского.

«Реал» прошел выдающийся путь к трофею и выиграл Лигу чемпионов. Мы – в восхищении. И не могли не собраться вместе, чтобы поговорить с вами про то, почему этот путь можно считать невероятным.

Перед разбором финала мы обсудили другие главные новости: Мбаппе остался в «ПСЖ», а Холанд ушел в «Сити». Следует ли хейтить француза и что ждет норвежца?

Евгений Башкиров рассказал нам о ставочной магии, шаманских букмекерских ритуалах и трех типах тренеров, с которыми он работал.

Можно ли, смотря на победителей прошлых розыгрышей, оценить величие нынешнего «Реала»? Мы собрали всех триумфаторов, начиная с 2000 года и подробно разобрали каждую историю.

В конце отвечаем на ваш самый часто задаваемый вопрос: что думает Игорь про Жозе после победы «Ромы» в Лиге Конференций?

0:00 Музыкальные обои – саундтрек к фильму «Зодиак» от Дэвида Шайра.

3:04 Критерий нравственности в футболе – что это? Смотрим на примере триумфа «Монцы».

9:00 Как зовут парня из «Бостона», который встречался с Кардашьян, и почему Мбаппе остался в «ПСЖ»? Сплетничаем!

14:28 Делает ли подписание Мбаппе нас ближе к американскому спорту?

16:15 Был ли Килиан неправ с этической точки зрения?

18:48 Какие претензии могут быть к Мбаппе у фанатов «Реала»?

25:28 Что сковывало «Париж» последние годы? Месси переезжает в Питер.

33:05 «Секта свидетелей секса» с Вадимом Лукомским.

35:19 Холанд в «Сити»: что будет дальше с игроком и клубом?

46:36 Можно ли «Дортмунду» дать одну из наших наград по итогу сезона?

55:05 Ваноли – хороший тренер?

56:48 Как философы смотрели матч в Париже? Мы созвонились с Евгением Башкировым.

1:00:42 Какие ставки можно было сделать в финале?

1:10:45 С каким типом тренеров лучше всего работать Евгению?

1:15:45 Чем турнир подтвердил идею Флорентино Переса?

1:20:49 А какой тип тренеров выигрывает ЛЧ?

1:26:48 Чем Анчелотти отличается от других? «Уголок старого марксиста» × «Хайп нового дня».

1:33:12 Тест: насколько путь победителей ЛЧ с 2000-го года был «по делу», «не по делу» или «отскоком»? Да, это детальный обзор всех победителей ЛЧ в XXI веке.

2:23:02 Какой турнир нужно смотреть, так как именно его признали главным на Земле?

2:26:04 Как Игорь относится к перфомансу Жозе в этом сезоне?

2:30:06 Победа в Лиге Конференций – это возрождение топ-клуба?

2:33:40 При каком условии Жозе сможет снова стать тренером, а не газетным словоблудом?