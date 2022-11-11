В Казахстане необычный финал Кубка: «Ордабасы» сыграет с вылетевшим из КПЛ «Акжайыком»

Уральцы могут попасть в еврокубки.

Двенадцатого ноября состоится финальный матч Кубка Казахстана: пожалуй, это самая неоднозначная концовка турнира последних лет.

За Кубок поборются «Ордабасы» и «Акжайык»: и если шымкентцы уже имеют в активе трофей (и даже Суперкубок), то для уральцев это первая в истории возможность завоевать награду и поучаствовать в еврокубках. Пикантности ситуации добавляет позиция «Акжайыка» в таблице КПЛ: «бордово-синие» покинули высший дивизион, заняв последнее место.

Финал состоится на «Астане Арене»: начало запланировано на 15:00 по по столичному времени.

Капитан уральцев Бауыржан Омаров поделился своими ожиданиями от встречи.

– Ждем хорошей интересной игры в Астане. Постараемся показать большую самоотдачу в финальном матче. В этом году, к сожалению, вылетели из КПЛ, поэтому в Кубке хотим реабилитироваться перед нашими болельщиками и подарить им победу. Думаю, что будет очень хорошая, обоюдоострая игра.

«Ордабасы» выглядит более вероятным претендентом на Кубок: команда завершила сезон на пятом месте, а состав «Орды» выглядит мощнее.

К встрече клубы подходят в примерно одинаковом состоянии: клуб с юга Казахстана не проигрывает уже пять матчей подряд, а в полуфинале Кубка одолел дублеров «Астаны». «Акжайык» в последнем туре КПЛ проиграл «Тоболу», однако до этого четыре матча уходил с поля без поражения, в полуфинале Кубка одолев «Тараз» – 5:3.

По личным встречам впереди южане: последний раз «Акжайык» побеждал в далеком 2018-м, а всего клуб одержал в очной встрече пять побед, одну игру команды свели вничью, и 27 раз сильнее оказывался «Ордабасы».

Главным арбитром матча назначен опытный Артем Кучин: к слову, в прошлом году судья отменил три гола «Орды» в ворота «Кайсара». А вратарь «Ордабасы» Бекхан Шайзада после матча опубликовал в своем сторис фото с судьями, оставив эмодзи шапито и цирка.

Увидим скучный футбол или команды постараются порадовать болельщиков в последнем матче сезона?

Узнаем 12 ноября в 15:00.

Фото: ФК «Ордабасы», ФК «Акжайык»