В Казахстане необычный финал Кубка: «Ордабасы» сыграет с вылетевшим из КПЛ «Акжайыком»
Уральцы могут попасть в еврокубки.
Двенадцатого ноября состоится финальный матч Кубка Казахстана: пожалуй, это самая неоднозначная концовка турнира последних лет.
За Кубок поборются «Ордабасы» и «Акжайык»: и если шымкентцы уже имеют в активе трофей (и даже Суперкубок), то для уральцев это первая в истории возможность завоевать награду и поучаствовать в еврокубках. Пикантности ситуации добавляет позиция «Акжайыка» в таблице КПЛ: «бордово-синие» покинули высший дивизион, заняв последнее место.
Финал состоится на «Астане Арене»: начало запланировано на 15:00 по по столичному времени.
Капитан уральцев Бауыржан Омаров поделился своими ожиданиями от встречи.
– Ждем хорошей интересной игры в Астане. Постараемся показать большую самоотдачу в финальном матче. В этом году, к сожалению, вылетели из КПЛ, поэтому в Кубке хотим реабилитироваться перед нашими болельщиками и подарить им победу. Думаю, что будет очень хорошая, обоюдоострая игра.
«Ордабасы» выглядит более вероятным претендентом на Кубок: команда завершила сезон на пятом месте, а состав «Орды» выглядит мощнее.
К встрече клубы подходят в примерно одинаковом состоянии: клуб с юга Казахстана не проигрывает уже пять матчей подряд, а в полуфинале Кубка одолел дублеров «Астаны». «Акжайык» в последнем туре КПЛ проиграл «Тоболу», однако до этого четыре матча уходил с поля без поражения, в полуфинале Кубка одолев «Тараз» – 5:3.
По личным встречам впереди южане: последний раз «Акжайык» побеждал в далеком 2018-м, а всего клуб одержал в очной встрече пять побед, одну игру команды свели вничью, и 27 раз сильнее оказывался «Ордабасы».
Главным арбитром матча назначен опытный Артем Кучин: к слову, в прошлом году судья отменил три гола «Орды» в ворота «Кайсара». А вратарь «Ордабасы» Бекхан Шайзада после матча опубликовал в своем сторис фото с судьями, оставив эмодзи шапито и цирка.
Увидим скучный футбол или команды постараются порадовать болельщиков в последнем матче сезона?
Узнаем 12 ноября в 15:00.
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Фото: ФК «Ордабасы», ФК «Акжайык»
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