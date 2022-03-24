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Состав Казахстана на матч с Молдовой – без сюрпризов. Карпович вызвал «забивных» нападающих (8 голов на троих за 80 матчей), но зато есть опытные вратари и защита

Алексей Щеткин Алексей Щеткин
Стас Покатилов Стас Покатилов
Роман Муртазаев Роман Муртазаев
Бахтиер Зайнутдинов Бахтиер Зайнутдинов
Абат Аймбетов Абат Аймбетов
Марат Быстров Марат Быстров
Нуралы Алип Нуралы Алип
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Определился состав Казахстана на стыковой матч Лиги наций с Молдовой. Андрей Карпович не стал рисковать, и вызвал уже хорошо знакомых нам игроков: на кону сохранение места в дивизионе C. Пробежимся по составу команды и вспомним статистику сборников.  

Вратари

В прошлом году Стас Покатилов играл в памятном матче с Францией, защищал ворота в ничейной игре с Украиной и в проигранном домашнем матче с Боснией, а всего страж ворот провел за Казахстан двадцать шесть игр. В новом сезоне КПЛ экс-кайратовец вышел в трех встречах за «Актобе»: две игры проиграл и пропустил в общей сложности четыре мяча.

Тридцатидвухлетний Игорь Шацкий из «Шахтера» провел за сборную всего пять матчей, причем в трех из них команда победила. К слову, в предыдущем победном матче с Молдовой в воротах играл именно Шацкий. В «Шахтере» у кипера в этом сезоне дела идут неплохо – два матча, и ни одного пропущенного. 

Мухаммеджан Сейсен из «Тараза» в официальных матчах  в составе сборной пока не выходил, хотя выходил на поле в товарищеских встречах с Македонией и сборной легионеров. В этом сезоне Сейсен смотрится уверенно: за три тура КПЛ пропустил дважды, а команда голкипера еще не проигрывала. 

Защитники

Двадцатидевятилетний универсал Абзал Бейсебеков из «Астаны» впервые был вызван в сборную еще при Красножане, но в последнее время из-за травм перестал быть основным игроком сборной. Здоровый Бейсебеков может принести много пользы: не исключено, что в матче с Молдовой капитан «Астаны» выйдет в основе. 

Марат Быстров – основной игрок «Ахмата». Защитник провел 5 из 6 матчей квалификации к ЧМ-2022, в том числе играл против Франции. 

Самый популярный казахстанский игрок последних месяцев Нуралы Алип ожидаемо получил вызов в сборную. Алип проходит притирку в составе «Зенита» и провел полный матч в Кубке против «Камаза». Всего у новичка «бело-голубых» тринадцать игр за национальную команду. 

Нурлан Даиров впервые был вызван в сборную на товарищеский матч с Македонией год назад, но на поле так и не вышел. В прошлом сезоне защитник был игроком ротации в «Кызыл-Жаре», а в этом сыграл во всех матчах «Тараза», и воссоединится с Карповичем – теперь уже в сборной. 

Тимур Досмагамбетов («Шахтер») редко вызывался в сборную – игрок провел свой последний полный матч в ноябре 2020-го против Черногории, и к его игре у болельщиков были вопросы. Однако Карпович решил вызвать ветерана: посмотрим, будет ли из этого толк? 

Александр Марочкин –  основной игрок сборной уже последние три года. Защитник чемпионского «Тобола», вероятнее всего, выйдет в старте. 

Как и ветеран Сергей Малый: казахстанский украинец провел за сборную уже 52 матча. Уже восемь лет он стабильно появляется в составе. 

Багдат Каиров из «Тобола» – новичок в национальной команде. Правый защитник провел за сборную только шесть минут (в матче против Франции),  уже в игре с Молдовой может улучшить свою статистику. 

Темирлан Ерланов из «Актобе» не часто выходит на поле в футболке национальной  команды – 13 матчей за пять лет, а его одноклубник Арман Кенесов  может дебютировать за национальную команду. Игрок неплохо показал себя в КПЛ после возвращения из хабаровского СКА. 

Защитник Гафуржан Суюмбаев может впервые выйти на поле за сборную в качестве футболиста «Аксу». Ветеран провел в составе уже 39 матчей, забив четыре мяча. Однако в прошлом году Сюмбаев за сборную практически не играл – помешала травма. 

Полузащитники

Исламбека Куата сложно назвать новичком национальной команды: опорник провел в футболке Казахстана уже 46 матчей, но в Молдове уже не сыграет. Как сообщает журналист Айдын Кожахмет, Исламбек в ноябре 2020-го в матче группы в Лиге наций с Литвой получил две желтые карточки и досрочно покинул поле. Но в списке недопущенных он отсутствовал. КФФ перепроверила данные, и не зря – в УЕФА постановили, что такое удаление должно быть приравнено к прямой красной, поэтому в Кишиневе Исламбек играть не будет. 

Бахтиер Зайнутдинов в свои 23 года провел за сборную уже 21 матч, однако последнее время пропускал игры из-за травмы. К слову, Зайнутдинов – лучший бомбардир из играющих ныне футболистов: на счету полузащитника ЦСКА уже девять взятий ворот.  

Капитан «Тобола» Асхат Тагыберген – постоянный игрок сборной, и провел за команду уже 34 матча. Его напарник по команде Владислав Васильев не может похвастаться такой статистикой (восемь матчей), но в последнее время был игроком основы команды Байсуфинова. 

Полузащитник Айбол Абикен из «Аксу» – нечастый гость в сборной. За последние полтора года Абикен провел в национальной майке страны только один матч (тогда проиграли Литве в 2020-м).

В активе Думана Нарзилдаева из «Каспия» одиннадцать минут за сборную в матче против Беларуси в 2020-м, а Рамазан Оразов из «Актобе» сыграл за команду пять раз, но не провел пока ни одного полного матча. 

Георгий Жуков из «Вислы», вернулся в 2021-м сборную после долгого перерыва, но в прошлом сезоне так и не провел ни одной встречи от свистка до свистка. В «Висле» Жуков из-за травм редко выступает в основе (тут тоже не обошлось без травм).

Молодой атакующий полузащитник Абылайхан Назымханов из «Шахтера» может дебютировать в матче с Молдовой: воспитанник горняков хорошо проявляет себя в КПЛ и может в дальнейшем вырасти в игрока основы сборной. 

Нападающие 

В нападении сборной сюрпризов нет: трио Алексей Щеткин, Роман Муртазаев Абат Аймбетов забили за 78 матчей в футболке сборной восемь(!) мячей.  Молодой Айбар Жаксылыков провел за сборную 5 матчей, но голами пока не отметился. 

Карпович постарался собрать оптимальный на сегодня в состав: все игроки сборной хорошо знакомы и имеют большой опыт совместных выступлений. Получится ли у нового тренера взбодрить команду и сохранить прописку в Лиге С?

Узнаем уже сегодня ночью. 

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Фото: globallookpress.com/Tomi Hänninen/Newspix24

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