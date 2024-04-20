«Не понимаю, как мы выжили». Пеп горит после выхода в финал Кубка 🤬

Зол из-за календаря.

Пеп Гвардиола в бешенстве, несмотря на выход «Ман Сити» в финал Кубка Англии. Как же его злит плотность календаря!

«Мы не машины». Пеп говорил об усталости и до матча

Гвардиола выступил сразу после матча с «Челси» (1:0). После вылета в четвертьфинале ЛЧ прошло всего три дня.

«Недопустимо заставлять нас играть сегодня. Это невозможно из-за здоровья игроков. Это ненормально. Это неприемлемо. 120 минут против «Реала», эмоции, поражение в той игре... Я знаю, что в этой стране ситуация особенная, но дело касается здоровья игроков. Не понимаю, как мы выжили сегодня.

О том, обсуждал ли он этот вопрос с организаторами.

«Как вы думаете, требования что-то изменят? Единственное влияние, которое у меня есть, – это мои слова на пресс-конференциях. Почему не назначить матч на завтра? «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ковентри» не играли в середине недели.

Я много думал. Помню, как два сезона назад мы играли с «Боруссией» в среду, а в субботу – с «Ливерпулем» [в полуфинале Кубка Англии]. К перерыву они вели со счетом 3:0. Они уничтожили нас.

Психологически очень тяжело восстанавливаться. Родри играл сегодня, Кайл [Уокер], который был травмирован на несколько недель, – я не понимаю, как они выжили.

Мы хотим играть в футбол. Мы любим играть в футбол, но это уже слишком», – возмущается Гвардиола.

Пеп злился в эфире BBC Sport.

Активно жестикулировал.

И даже считал немногочисленные дня без матчей.

У Кевина де Брюйне схожий посыл: «Я очень устал. Это была тяжелая неделя. Добившись результата после такого сложного матча в среду, команда продемонстрировала характер».

Гвардиола говорил об усталости игроков еще до матча в Кубке. «Кевин чувствовал себя изнуренным, уставшим после матча, но он пропустил пять месяцев из-за травмы [в начале сезона], так что это нормально.

Что касается усталости футболистов, то нормально, учитывая количество игр, которые мы сыграли в этом сезоне и в предыдущих сезонах. Времени на восстановление не так много. Мы играли в дополнительном времени [против «Реала»], и это при нашей игровой интенсивности. Мы не машины. Усталость есть», – отмечал Пеп.

«Придется играть физиотерапевтам». Гвардиола давно жалуется на календарь

Например, в 2022-м тренер «Ман Сити» говорил, что не планирует ехать в Катар и недовольно подчеркивал, что не представляет, в каком состоянии его игроки приедут после ЧМ посреди сезона:

«У нас сумасшедший сезон – игроки не могут отдохнуть и все время оглядываются на ЧМ. Травма в матче с «Брентфордом» не повлияет на результаты в лиге, но вы пропустите чемпионат мира. Месяц назад я мог попросить игроков сосредоточиться, но теперь турнир уже не за горами. А в субботу мы играем, хотя в воскресенье они уже будут в своих сборных.

Игроки просто не могут не думать об этом – и я на их месте делал бы то же самое. В Германии первая игра после ЧМ состоится 20 января, а мы начинаем 26 декабря. О том, что будет после, лучше и вовсе не думать. Похоже, если игроки сборных будут вне доступа, придется играть парням из академии или клубным физиотерапевтам».

До этого Пеп жаловался вместе с Юргеном Клоппом и Антонио Конте. Вот жесткий ответ президента УЕФА Александера Чеферина: «Всегда легко нападать на ФИФА и УЕФА, но все просто. Если вы играете меньше, вы получаете меньше денег. Кто должен жаловаться, так это заводские рабочие, которые получают 1000 евро в месяц».

Жесткий график волнует Пепа с каждым годом все больше.

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Дальше «Сити» особо легче не будет: вот календарь команды Гвардиолы – 7 матчей за месяц! И это даже без Лиги чемпионов.

Из шести матчей в АПЛ у «Сити» всего два дома, а на следующей неделе снова две игры. Закрывать Премьер-лигу придется тремя матчами за девять дней.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling, Julian Finney