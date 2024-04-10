«Не футбол, а что-то большее». Чистый восторг от матча «Реал» – «Сити»

Матч «Реал» – «Манчестер Сити» зацепил буквально всех, кто смотрел.

«Как в детстве переел мороженого, но доволен и хочешь еще». Первые реакции на грандиозный футбол

Несколько эмоциональных впечатлений.

• «Когда идешь на выставку Ван Гога, знаешь, что после нее будешь другим. Когда ждешь новую роль Макконахи или Хоакина Феникса, знаешь все про этот эффект – уау. Когда смотришь «Сити» и «Реал», получаешь не футбол, а что-то большее» (Денис Казанский , комментатор, ведущий «Коммент.Шоу»)

• «В игре было абсолютно все! Временами обе команды демонстрировали способность преодолевать трудности. Каждая группа игроков знает, когда нужно замедлить игру, а затем внезапно включает турбо, ускоряется и летит вперед» (Крис Уоддл , экс-футболист «Ньюкасла» и эксперт BBC)

• «В такие моменты вспоминаю о том, как же я обожаю футбол. Порой, когда смотришь РПЛ, кажется, что жизнь проходит мимо: «Арсенал», «Сити», «Ливерпуль», «Брайтон» и остальные мелькают где-то вдалеке. Плей-офф ЛЧ – глоток воздуха. Чтобы насладиться им еще сильнее, стоило начать выходные с «Урал» – «Крылья», закончить их мысленным увольнением Абаскаля. А вечером вторника эмоционально оторваться: не следить за тактикой и смаковать каждое топ-действие.

В детстве миллион раз залипал на заставку «7ТВ» для классики АПЛ: меня ежедневно гипнотизировали сумасшедшие голы на любой вкус и траекторию. Кстати, недавно наткнулся на «Ливер» – «МЮ» из начала 2000-х – и обалдел. Столько опасных моментов из-за прицельных ударов издали. Сегодня я вернулся в детство. «Сити» перебил творческий застой хитрыми, хлесткими и хорошо подготовленными ударами из штрафной. Еще и Камавинга выстрелил. Зрелищно (1,46 xG на двоих)!

На старте я симпатизировал «Сити», но какой же «Реал» соответствующий ожиданиям и стереотипам. Неожиданные камбэки – уже очевидный бренд. «Реал» каждый плей-офф соединяет в себе дикую мотивацию, красоту, тактические подстройки и кинжальность. Как же они вылетали в контратаки: ярко, смело, молниеносно. Стиль. Великий вечер!» (Илья Васильев , автор Спортса)

• «То, что происходит в матче «Реал» – «Ман Сити» напоминает, как в детстве ты переел мороженого, тебе уже плохо, но ты довольно улыбаешься и хочешь еще!» (Роман Нагучев , комментатор «Матч ТВ»).

• «Что за игра. Я впервые играю здесь, на этом стадионе – потрясающая атмосфера» (Йошко Гвардиол )

«Просто чистый кайф». Теперь – ваши комменты

Яркое из ваших комментариев. По ссылочкам можно перейти к конкретным комментам и ответить прямо там.

• «Матч полностью оправдал свою вывеску, накал – словно финал. Такие матчи – настоящее украшение футбола» (Тоби Сайлоф , пользователь Спортса )

• «Несомненно на поле были две сильнейших команды планеты» (Alias69 , пользователь Спортса )

• «90% против 95% точность передач. Невероятная игра в обороне и выходы в атаку у «Реала». Фантастическое терпение у «Сити». Просто космос» (Goldstream , пользователь Спортса )

• «Это, конечно, топовый топ. Эмоций масса, от расстройства до «о боже это невероятно» и до «господи, что это было», и снова до «о да, черт возьми, done it». Это просто чистый кайф» (sema_qwi@mail.ru , пользователь Спортса )

Фото: Gettyimages /Clive Brunskill, David Ramos