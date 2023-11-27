Кокорин с ассистом, Миранчук заменил не того, Оздоев выиграл группу с ПАОК. Русский день в еврокубках

А Лунев пропустил дважды в конце.

Футболисты из России решали серьезные задачи в пятом туре Лиги Европы и Лиги конференций.

Алексея Миранчук с «Аталантой» и Магомед Оздоев с ПАОК стремились выиграть группу. Андрей Лунев с «Карабахом» и Александр Кокорин с «Арисом» боролись за место в плей-офф.

Этот тур запомнится всем.

Миранчук заменил не того игрока – «Аталанта» спорила

«Аталанта» принимала «Спортинг» в ЛЕ, Миранчук остался в запасе, но на 69-й минуте заменил Тена Копмейнерса. Sky Sport сообщил, что Джан Пьеро Гасперини собирался менять Джорджо Скальвини, но резервный арбитр поднял табло с номером Копмейнерса – так что его Миранчук и сменил. Итальянцы объясняли арбитру, что был заменен не тот игрок, но судья не разрешил исправить ошибку, так как голландец уже покинул поле. Скальвини все же заменили через 17 минут.

Миранчук за отведенное ему время отдал пять неточных передач из 14, зато выиграл все три единоборства, пару раз пробил (опасно в створ, еще раз – мимо), еще совершил отбор и перехват. Это третий матч Миранчука в ноябре, но вообще он играет редко: четыре игры в Серии А, три – в еврокубках.

«Аталанта» закончила вничью 1:1 и досрочно финишировала первой – сыграет в 1/8 финала. «Спортинг» – второй.

Кокорин сделал классный асссит и получил желтую карточку

«Арис» играл в гостях с «Рейнджерс» в ЛЕ и повел на 28-й минуте – габонский форвард Шави Бабика выскочил один на один, обвел вратаря и забил в пустые ворота. А сделал он это после отличного длинного паса Кокорина.

Россиянин запустил мяч со своей половины.

А Бабика здорово оторвался от защитника.

Дальше просто убрал в сторону вратаря и не промахнулся.

Первый тайм выиграл «Арис», но в начале второго тут же забили «Рейнджерс» – отличился Росс Маккосланд. После этого Кокорин сразу схватил желтую карточку. Так и завершили – 1:1. Кокорин отбегал все 90 минут, выиграл 7 единоборств из 13, пробил однажды мимо створа и пару раз успешно обвел соперника.

«Арис» уже не выйдет в плей-офф ЛЕ, но может попасть в плей-офф ЛК, если выиграет в два мяча у «Спарты» в последнем туре. Чехи же в этой группе могут занять как первое место, так и четвертое.

Оздоев выиграл с ПАОК группу у «Айнтрахта»

Магомед Оздоев вышел в стартовом составе ПАОК на гостевой матч против «Айнтрахта» в ЛК с классной статистикой из чемпионата Греции – четыре мяча в пяти последних играх. Теперь ушел без гола, но отыграл 79 минут. Оздоев выиграл только три единоборства из семи, зато отдал точно все 14 передач и сделал по три отбора и перехвата.

Во втором тайме за ПАОК забил Томаш Кендзера, а Омар Мармуш сравнял за «Айнтрахт». Обе команды еще по итогам прошлого тура досрочно вышли в плей-офф, оставалось понять, кто займет первое место. Победа сделала бы греков первыми за тур до конца: и она состоялась, когда Андрия Живкович добил отскочивший от Кевина Траппа мяч – 2:1.

Последний тур в этой группе не нужен вообще – ПАОК досрочно первый, «Айнтрахт» финиширует вторым.

Лунев играл в матче за плей-офф и чуть не уступил, пропустив дважды в конце

Андрей Лунев защищал ворота «Карабаха» на выезде против «Мольде» в ЛК. Матч чрезвычайно важный – победа выводила бы азербайджанцев в плей-офф, победа «Мольде» в два мяча – норвежцев, а ничья оставляла интригу на последний тур.

Труднейший для «Карабаха» матч шел в его пользу – 1:0 до 82-й минуты. А потом дубль Кристиана Эриксена все перевернул. Правда, азербайджанцы на 90+5 умудрились сравнять – итоговые 2:2.

По статистике, кстати, глобальный перекос в пользу хозяев – 22:7 по ударам, в створ норвежцы попали девять раз, и Лунев вытащил не все.

«Байер» в этой группе давно первый, так что борьба шла только за второе место. За тур до конца у «Мольде» и «Карабаха» по семь очков, впереди азербайджанцы по личным встречам (2:2 и 1:0, это первый критерий при равенстве).

Оставшиеся матчи: «Байер» – «Мольде» и «Карабах» – «Хэкен». Команде Лунева надо просто отыграть не хуже «Мольде». Кажется, сделать это проще против команды, сыгравшей 2:15 к этому моменту, чем против немцев с 14:2.

Фото: East News/MARCO BERTORELLO/AFP; paokfc.gr; qarabagh.com