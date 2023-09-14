О духе времени
Блог

Лимит расходов «Барсы» срезали на 378 млн, «Реал» прибавил больше всех. Новый потолок от Ла Лиги

Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
деньги деньги
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Севилья Севилья
Вильярреал Вильярреал
Футбол Футбол

«Мадрид» так хорош, что использовал хитрость.

Ла Лига опубликовала уже традиционный лист с лимитами расходов на сезон, их рассчитывают индивидуально для каждого клуба в зависимости от финансовых результатов.

Мадридский «Реал» больше всех прибавил, «Барселона» снова очень много потеряла.

«Реал» потратил летом 130 млн! Откуда такие деньги?

Финансовый год стартует 1 июля и заканчивается 30 июня – на эти сроки и ориентируется Ла Лига, когда рассчитывает лимиты.

Год планкой «Мадрида» были 683 млн, а клуб объявил, что тратит на самом деле 677 млн – на зарплаты и амортизацию покупок. На первый взгляд пугающе много, но важны нюансы.

● Летом 2022-го «Реал» применил ускоренную амортизацию для трансферов Эдена Азара и Луки Йовича – чтобы не давила на клуб в течение следующих двух-трех лет. По сути, вместо равномерного учета одинаковыми суммами, распределенными на срок изначальных контрактов, клуб списал все сразу, понимая, что прямо сейчас это не помешает остаться в рамках (а дальше освободит пространство). 

● «Реал» продлил контракты Винисиуса, Эдера Милитао и Родриго, увеличив им зарплаты, а также подписал Антонио Рюдигера и Орельена Тчуамени.

● После 1 июля 2022-го «Реал» отдал игроков на 100 млн, убрал из ведомости зарплаты ушедших Азара, Карима Бензема, Марко Асенсио и Мариано Диаса (почти 75 млн до налогов), а подписал Джуда Беллингема, Хоселу и Франа Гарсию на 108,5 млн (Арду Гюлера взяли уже в июле). По итогам финансового года остались даже в плюсе.

● Клуб зафиксировал рекордные доходы – 843 млн. Как сообщает COPE, «Мадрид» теперь тратит на команду 485 миллионов евро.

● С сезона-2023/24 «Сантьяго Бернабеу» вновь доступна максимальная вместимость, доходы вырастут. Ла Лига, естсественно, учитывает и это.

«Барса» потеряла почти 400 млн, «Сосьедад» в небольшом минусе. «Севилья» в порядке

Главное о других клубах.

● Летом «Барселона» почти не активировала рычаги, так что до прошлогодних 649 млн добраться не смогла. Клуб сейчас все еще превышает лимит расходов на команду – лишних 225 млн евро. Хотя даже Хавьер Тебас признает, что Жоан Лапорта работает в верном направлении.

● «Севилья», которой пророчили летнюю распродажу, смогла сохранить почти всех лидеров. Помогли продажа Яссина Буну в «Аль-Хилаль» и разрыв жирного контракта Папу Гомеса.

● «Реал Сосьедад» в небольшом минусе, хотя вышел в ЛЧ. Арсену Захаряну не стоит беспокоиться − клуб просто потратился на новичков, не продав никого из лидеров.

● Самый скромный минус из участников еврокубков – у «Вильярреала». Спасибо летней распродаже: продали на 110 млн евро, в том числе Николаса Джексона в «Челси» почти за 40 млн. В минус ушли из-за затрат на реконструкцию стадиона.

● Не удивляйтесь плюсам «Алавеса» и «Лас-Пальмаса» – они только в этом сезоне поднялись в Ла Лигу.

Напомните, а как работает испанский финансовый фэйр-плей?

Лимит расходов действует в Ла Лиге с 2013-го – именно тогда президентом стал Хавьер Тебас. Это ключевой элемент финансового контроля, так контролируют платежеспособность клубов и экономическое здоровье.

И это не просто потолок зарплат, правила объемнее. В них входит контроль над: зарплатой игроков и тренерского штаба; социальными вопросами типа налогов и других отчислений; коллективными и индивидуальными бонусами (деньги, другие виды поощрений вроде отпуска; компенсациями при разрыве контракта, комиссиями агентам и амортизацией трансферов.

Ограничения корректнее называть лимитом расходов на состав.

Формула расчета финансового порога проста: доходы клуба минус запланированные неспортивные расходы с убытками прошлого сезона. Чем больше клуб сам заработает, тем больше сможет потратить на состав.

За превышение лимита можно нарваться на ограничения по будущим трансферам и зарплатам. Если команда выходит за рамки, единственный способ подписать новичка – почистить состав. При этом подписанные игроки должны быть дешевле ушедших.

Сколько топ-клубам платят за рекламу на форме?

Фото: Marc Graupera Aloma/Keystone Press Agency, Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/Francois Mori

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лютик
А что у Беллингема с гетрами? Кто подскажет?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TravenS
Ответ Лютик
А что у Беллингема с гетрами? Кто подскажет?)
Они их спецом режут, для комфорта. Много кто так делает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hasan_072
Ответ Лютик
А что у Беллингема с гетрами? Кто подскажет?)
Некоторые делают дырку в гетрах, чтобы икры не отекали и не затекали. Нагрузку вроде как снимает, хотя не подтверждено
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Князефф
Ответ Лютик
А что у Беллингема с гетрами? Кто подскажет?)
дали старые чтобы не тратиться.. донашивает за кем-то.. экономия.. с миру по нитке - так и вписываются в ФФП
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий