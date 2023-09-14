«Мадрид» так хорош, что использовал хитрость.

Ла Лига опубликовала уже традиционный лист с лимитами расходов на сезон, их рассчитывают индивидуально для каждого клуба в зависимости от финансовых результатов.

Мадридский «Реал» больше всех прибавил, «Барселона» снова очень много потеряла.

«Реал» потратил летом 130 млн! Откуда такие деньги?

Финансовый год стартует 1 июля и заканчивается 30 июня – на эти сроки и ориентируется Ла Лига, когда рассчитывает лимиты.

Год планкой «Мадрида» были 683 млн, а клуб объявил, что тратит на самом деле 677 млн – на зарплаты и амортизацию покупок. На первый взгляд пугающе много, но важны нюансы.

● Летом 2022-го «Реал» применил ускоренную амортизацию для трансферов Эдена Азара и Луки Йовича – чтобы не давила на клуб в течение следующих двух-трех лет. По сути, вместо равномерного учета одинаковыми суммами, распределенными на срок изначальных контрактов, клуб списал все сразу, понимая, что прямо сейчас это не помешает остаться в рамках (а дальше освободит пространство).

● «Реал» продлил контракты Винисиуса, Эдера Милитао и Родриго, увеличив им зарплаты, а также подписал Антонио Рюдигера и Орельена Тчуамени.

● После 1 июля 2022-го «Реал» отдал игроков на 100 млн, убрал из ведомости зарплаты ушедших Азара, Карима Бензема, Марко Асенсио и Мариано Диаса (почти 75 млн до налогов), а подписал Джуда Беллингема, Хоселу и Франа Гарсию на 108,5 млн (Арду Гюлера взяли уже в июле). По итогам финансового года остались даже в плюсе.

● Клуб зафиксировал рекордные доходы – 843 млн. Как сообщает COPE, «Мадрид» теперь тратит на команду 485 миллионов евро.

● С сезона-2023/24 «Сантьяго Бернабеу» вновь доступна максимальная вместимость, доходы вырастут. Ла Лига, естсественно, учитывает и это.

«Барса» потеряла почти 400 млн, «Сосьедад» в небольшом минусе. «Севилья» в порядке

Главное о других клубах.

● Летом «Барселона» почти не активировала рычаги, так что до прошлогодних 649 млн добраться не смогла. Клуб сейчас все еще превышает лимит расходов на команду – лишних 225 млн евро. Хотя даже Хавьер Тебас признает, что Жоан Лапорта работает в верном направлении.

● «Севилья», которой пророчили летнюю распродажу, смогла сохранить почти всех лидеров. Помогли продажа Яссина Буну в «Аль-Хилаль» и разрыв жирного контракта Папу Гомеса.

● «Реал Сосьедад» в небольшом минусе, хотя вышел в ЛЧ. Арсену Захаряну не стоит беспокоиться − клуб просто потратился на новичков, не продав никого из лидеров.

● Самый скромный минус из участников еврокубков – у «Вильярреала». Спасибо летней распродаже: продали на 110 млн евро, в том числе Николаса Джексона в «Челси» почти за 40 млн. В минус ушли из-за затрат на реконструкцию стадиона.

● Не удивляйтесь плюсам «Алавеса» и «Лас-Пальмаса» – они только в этом сезоне поднялись в Ла Лигу.

Напомните, а как работает испанский финансовый фэйр-плей?

Лимит расходов действует в Ла Лиге с 2013-го – именно тогда президентом стал Хавьер Тебас. Это ключевой элемент финансового контроля, так контролируют платежеспособность клубов и экономическое здоровье.

И это не просто потолок зарплат, правила объемнее. В них входит контроль над: зарплатой игроков и тренерского штаба; социальными вопросами типа налогов и других отчислений; коллективными и индивидуальными бонусами (деньги, другие виды поощрений вроде отпуска; компенсациями при разрыве контракта, комиссиями агентам и амортизацией трансферов.

Ограничения корректнее называть лимитом расходов на состав.

Формула расчета финансового порога проста: доходы клуба минус запланированные неспортивные расходы с убытками прошлого сезона. Чем больше клуб сам заработает, тем больше сможет потратить на состав.

За превышение лимита можно нарваться на ограничения по будущим трансферам и зарплатам. Если команда выходит за рамки, единственный способ подписать новичка – почистить состав. При этом подписанные игроки должны быть дешевле ушедших.

Фото: Marc Graupera Aloma/Keystone Press Agency, Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/Francois Mori