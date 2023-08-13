16 комментариев

Дебют Кузяева в Лиге 1: причастен к двум голам соперника, L’Equipe оценил лишь на 4 из 10
«Гавр» вырвал ничью у «Монпелье».
Далер Кузяев, который в июле перебрался во французский «Гавр», дебютировал в первом же туре Лиге 1.
Как все прошло?
86 минут, выиграл 3 единоборства из 7, 48 раз коснулся мяча
Кузяев появился в основе в гостевом матче против «Монпелье». «Гавр» повел уже на 6-й минуте и выиграл первый тайм, но после перерыва пропустил дважды за две минуты – на 58-й и 60-й.
На 90-й минуте Самюэль Грандсир сравнял счет – так и закончили 2:2. Кузяева к этому времени на поле уже не было – его заменили на 86-й минуте. Россиянин играл на месте левого центрального полузащитника в расстановке 5-3-2.
Вкратце по цифрам:
• Пробил один раз по воротам, но не попал в створ. Под удар передач не делал.
• Точность пасов – 69%, 27 из 39. Прошел один кросс.
• Нет обводок, хотя были две попытки.
• 48 раз касался мяча – третий результат в команде.
• Выиграл два верховых единоборства из трех, поймал один фол.
• Отборов и перехватов не зафиксировано, есть заблокированный удар.
• Из семи единоборств выиграл три.
Из всех 16 игроков «Гавра» в этом матче старше 30-летнего Кузяева были только два игрока – защитники Йоанн Сальмье и Лоик Него.
Кузяев причастен к двум пропущенным голам «Гавра». Но нельзя винить только его
В первом случае именно он противостоял забившему головой Акору Адамсу. Силы изначально были неравны – в прыжке 190 сантиметров Адамса, конечно, сказались по сравнению со 182 сантиметрами Далера.
Через несколько минут Кузяев отпасовал партнеру, у которого была заметная фора перед защитником.
Но защитник опередил и выносом вывел быстрого Адамса к чужим воротам – а тот не промахнулся. Очень обидно.
В итоге Кузяев проиграл борьбу в эпизоде с первым голом, хотя опекать высокого форварда наверняка должен был кто-то более массивный, а в эпизоде со вторым – обрезал, хотя на самом деле делал вполне грамотный пас, просто пассивностью подкачал партнер.
Зато перед заменой Далер еще и напугал весь стадион в Монпелье классным ударом почти с угла штрафной.
Мяч едва не попал в створ.
L’Equipe поставил четверку. Маловато
Официальный твиттер трижды отметил Далера крупным планом. Сначала на разминке перед игрой.
Затем в первом тайме, а еще – после его удара по воротам.
В комментариях есть похвала: «У Кузяева очень хороший матч. Отличное приобретение». Еще один болельщик отметил, что Кузяев хорошо смотрится в паре с Рассулом Ндиайе.
Но L’Equipe не впечатлился – поставил Далеру четыре балла. Меньше только у одного игрока.
Вместо Кузяева выделили 21-летнего марокканца Уссаму Таргаллина. Это был его третий матч в карьере в Лиге 1 (за «Марсель» первые два) – впечатлил работоспособностью и умными решениями.
Дальше у Кузяева два матча с триумфаторами первого тура
«Гавр» сыграет в августе еще два матча – дома против «Бреста» и в гостях против «Ренна». «Брест» начал с классных 3:2 с «Лансом», второй командой прошлого сезона, причем уступал 0:2. А «Ренн» забил пять голов «Метцу» – такому же новичку, как «Гавр».
В сентябре ждут два домашних матча против «Лорьяна» и «Клермона», а между ними – выезд в Лион. В этом городе Далер уже играл четыре года назад за «Зенит» в Лиге чемпионов – вышел на замену вместо Юрия Жиркова и отметился желтой карточкой.
«Зарплата меньше, чем в «Зените». Но нам нужно пройти этот путь». Монолог отца Кузяева о «Гавре» и мечте
Гавр – невероятно интересный город. А откуда там Ленинградский бульвар и Кронштадтская площадь?
Фото: twitter.com/HAC_Foot; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; скриншоты из матча
Сейчас разбираем каждое касание 30-летнего рос игрока в составе новичка французской высшей лиги.
Уже вангую статью про город Сан-Себастьян, про мишленовские рестораны и вкусный сидр.
любимая оценка месси от экипа:)
экип оценивает не игру,
а соответствие своим ожиданиям
Уехал - ноет, что разбирают каждое касание.
Ещё один почти уехал - уже ноет на будущее.
Классика.
Улыбка сквозь слезы )
И да, те таблички уже давно никто не помнит уже много лет, даже вы - потому что они были не в Совспорте, а в Спорт-Экспрессе, и не в 00х, а в конце 90х. А вообще, для меня показатель того, что их не помнят - это то, что Нойштедтера всю карьеру называли чистым натурализованным немцем , хотя я прекрасно помню, как в этих самых табличках отслеживалась карьера его отца, простого советского футболиста Петра Нойштедтера
По игре Гавр отскочил. При счёте 2-1 нап Монпелье умудрился запороть верняк в духе ЗеБолотного, а чуть позже их вратарь пустил в ближний.
Сам Кузяев был очень плох. Всё делал медленно, с регулярными ошибками, пасовал в основном ближнему, но даже так неоднократно ошибся. Партнёры у него, в прочем, в большинстве своём играли так же отстойно. В целом, пока ожидание и реальности совпали. Пацан хотел толкаться с неграми в подвале таблицы - пацан получил желаемое. Сейчас задача - быстрее адаптироваться и не попасть на лавку. Но, судя по первому матчу, страдать придётся много.