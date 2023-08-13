16 комментариев

«Гавр» вырвал ничью у «Монпелье».

Далер Кузяев, который в июле перебрался во французский «Гавр», дебютировал в первом же туре Лиге 1.

Как все прошло?

86 минут, выиграл 3 единоборства из 7, 48 раз коснулся мяча

Кузяев появился в основе в гостевом матче против «Монпелье». «Гавр» повел уже на 6-й минуте и выиграл первый тайм, но после перерыва пропустил дважды за две минуты – на 58-й и 60-й.

На 90-й минуте Самюэль Грандсир сравнял счет – так и закончили 2:2. Кузяева к этому времени на поле уже не было – его заменили на 86-й минуте. Россиянин играл на месте левого центрального полузащитника в расстановке 5-3-2.

Вкратце по цифрам:

• Пробил один раз по воротам, но не попал в створ. Под удар передач не делал.

• Точность пасов – 69%, 27 из 39. Прошел один кросс.

• Нет обводок, хотя были две попытки.

• 48 раз касался мяча – третий результат в команде.

• Выиграл два верховых единоборства из трех, поймал один фол.

• Отборов и перехватов не зафиксировано, есть заблокированный удар.

• Из семи единоборств выиграл три.

Из всех 16 игроков «Гавра» в этом матче старше 30-летнего Кузяева были только два игрока – защитники Йоанн Сальмье и Лоик Него.

Кузяев причастен к двум пропущенным голам «Гавра». Но нельзя винить только его

В первом случае именно он противостоял забившему головой Акору Адамсу. Силы изначально были неравны – в прыжке 190 сантиметров Адамса, конечно, сказались по сравнению со 182 сантиметрами Далера.

Через несколько минут Кузяев отпасовал партнеру, у которого была заметная фора перед защитником.

Но защитник опередил и выносом вывел быстрого Адамса к чужим воротам – а тот не промахнулся. Очень обидно.

В итоге Кузяев проиграл борьбу в эпизоде с первым голом, хотя опекать высокого форварда наверняка должен был кто-то более массивный, а в эпизоде со вторым – обрезал, хотя на самом деле делал вполне грамотный пас, просто пассивностью подкачал партнер.

Зато перед заменой Далер еще и напугал весь стадион в Монпелье классным ударом почти с угла штрафной.

Мяч едва не попал в створ.

L’Equipe поставил четверку. Маловато

Официальный твиттер трижды отметил Далера крупным планом. Сначала на разминке перед игрой.

Затем в первом тайме, а еще – после его удара по воротам.

В комментариях есть похвала: «У Кузяева очень хороший матч. Отличное приобретение». Еще один болельщик отметил, что Кузяев хорошо смотрится в паре с Рассулом Ндиайе.

Но L’Equipe не впечатлился – поставил Далеру четыре балла. Меньше только у одного игрока.

Вместо Кузяева выделили 21-летнего марокканца Уссаму Таргаллина. Это был его третий матч в карьере в Лиге 1 (за «Марсель» первые два) – впечатлил работоспособностью и умными решениями.

Дальше у Кузяева два матча с триумфаторами первого тура

«Гавр» сыграет в августе еще два матча – дома против «Бреста» и в гостях против «Ренна». «Брест» начал с классных 3:2 с «Лансом», второй командой прошлого сезона, причем уступал 0:2. А «Ренн» забил пять голов «Метцу» – такому же новичку, как «Гавр».

В сентябре ждут два домашних матча против «Лорьяна» и «Клермона», а между ними – выезд в Лион. В этом городе Далер уже играл четыре года назад за «Зенит» в Лиге чемпионов – вышел на замену вместо Юрия Жиркова и отметился желтой карточкой.

Фото: twitter.com/HAC_Foot; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; скриншоты из матча