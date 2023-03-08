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Новый гол Рэшфорда, 3:3 в дерби тезок, достойное поражение Черчесова: итоги дня в Лиге Европы

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Лигу конференций тоже задели.

В Лиге Европы и Лиге конференций стартовала 1/8 финала: команды, прошедшие раунд плей-офф (по сути, это 1/16 финала), присоединились к вышедшим напрямую. Пересказываем самое яркое.

Лига Европы: «Арсенал» не обыграл «Спортинг», а «МЮ» на классе положил «Бетис»

• «Арсеналу» в 1/8 финала попался крепкий «Спортинг». Лондонцы хоть и вышли вперед (Салиба забил с углового), но потом были проблемы. Португальцы сначала сравняли (тоже мяч с углового, отличился Инасиу), а на 55-й минуте даже вышли вперед – резервный вратарь «Арсенала» Тернер спас после удара Гонсалвеша, но Паулинью добавил в пустые. В итоге «Арсенал» увез ничью 2:2 только благодаря автоголу: Джака пробил с дистанции, а рикошет от Мориты поймал вратаря на противоходе.

И по цифрам результат справедлив: xG почти идентичен – 2,04 у «Спортинга» против 2,07 у «Арсенала». Лондонцы больше владели мячом (68% на 32%), но ошибались – возможно, повлиял полурезервный состав: место в основе нашлось Рису Нелсону, Фабиу Виейра и Якубу Киверу (23-летний поляк сыграл в обороне). Португальцы нанесли аж 10 ударов (6 из них в створ).

• Бельгийский «Юнион Сен-Жилуаз» и берлинский «Унион» подарили шикарный сюжет – 3:3 с голом на 89-й минуте.

Немцы всегда были в роли догоняющих, при счете 1:2 было особенно жарко. На 67-й минуте защитник «Юниона» Кристиан Берджесс привез пенальти – выбивая мяч головой, попал себе в руку. Робин Кнох пробил на удобной высоте для вратаря, но первым подоспел на добивание.

Правда, уже через несколько минут бельгийцы вышли вперед в третий раз, вновь помогла резкая контратака. Но в итоге «Унион» все-таки вырвал ничью – в самом конце выручил нападающий Свен Михель, который вышел на замену и уже через 10 минут отличился. Убрал двух соперников и нанес точный удар в ближний угол.

• «Рома» перед гостевой игрой с «Сосьедадом» имеет комфортные 2:0. На 13-й минуте отметился Стефан Эль-Шаарави, а в конце добавил молодой защитник Мараш Кумбула – откликнулся на угловой от Дибалы.

Римляне превзошли «Сосьедад» по статистике: xG – 1,98 против 0,7, удары в створ – 3-1. Единственный минус – вынужденная замена Лоренцо Пеллегрини, он жестко столкнулся головой с Субельдией. Вместо итальянца вышел Джорджиньо Вейналдум.

• «Ференцварош» Станислава Черчесова не справился с мощным «Байером» – 0:2. Хотя шансы на более успешный результат были, просто немцы реализовали оба удара в створ. В первом тайме забил Керем Демирбай, в конце второго мяч после штрафного сотряс крестовину, но Тапсоба добил его в сетку.

Немцы хоть и доминировали по владению (66% на 34%), но не создали много острых моментов: соперники имели по одному явному шансу, по xG «Байер» чуть впереди – 0,62 против 0,47. «Ференцварош» проиграл впервые с ноября, до этого было 11 официальных матчей без поражений: 6 побед и 5 ничьих.

• «Юнайтед» в Лиге Европы снова попался испанский клуб: после «Барселоны» свели с «Бетисом». И тут тоже не обошлось без победного удара от Антони: бразилец получил пас от Бруну и красиво пробил в девятку.

Не устаем восхищаться Маркусом Рэшфордом – уже на 6-й минуте он красиво уложил на газон Луиса Фелипе и мощно пробил под перекладину. Маркус разрывает не только в Англии, но и в Европе: аж 18 голов в 22 матчах за «МЮ» после ЧМ.

Тут сработала одна их главных фишек «Юнайтед» – быстрые контратаки. В этом сезоне уже 12 голов пришли в результате резких прорывов – больше всех среди клубов из топ-5 лиг. В шести случаях отличился Рэшфорд, тоже лучший результат в ведущих чемпионатах.

В итоге «Юнайтед» добился уверенных 4:1, Бруну Фернандеш, которого жутко критиковали после провала с «Ливерпулем» (0:7), даже забил головой.

• «Ювентус» по статистике уничтожил «Фрайбург» (20 ударов против 1), но забил только один мяч. На 53-й минуте не удержали юркого Ди Марию, после хет-трика с «Нантом» аргентинец продолжает блистать в ЛЕ.

Хотя туринцы могли пропустить: Лукас Хеллер подобрал отскок и сравнял счет, но судья отменил гол. После вызова к монитору увидел игру рукой Гинтера. Но «Фрайбургу» не стоит сильно расстраиваться: дальше игра в Германии и осязаемые шансы на проход.

• «Шахтер» почти выиграл у «Фейеноорда» – 1:1 с пропущенным на 88-й минуте. Сначала отличился Ярослав Ракицкий: удачно пробил спиной после углового, мяч по замысловатой траектории опустился за спину вратарю. Бывший защитник «Зенита» забил во втором матче подряд, до этого не повезло «Металлисту 1925» (7:0).

Но в самом конце украинцы подсели и все-таки не удержали победу. Эсекиэль Бульяуде не провел на поле и двух минут, как сравнял счет – нанес точный удар головой и выручил «Фейеноорд». 

• «Севилья» в домашнем матче переиграла «Фенербахче» – 2:0. Голы на счету Жоана Жордана и Эрика Ламелы. Не зря главный тренер «Фенера» Жорже Жезуш сказал перед встречей: «Да, я проиграл им финал Лиги Европы по пенальти. У меня не очень счастливая история с «Севильей» (в 2014 году «Бенфика» под руководством Жезуша проиграла испанцам в финале турнира – Sports.ru).

А что в ЛК?

• «Вест Хэм» приехал на Кипр и разобрался с АЕК Ларнака (2:0). Микаил Антонио забил два гола еще в первом тайме, а дальше лондонцы просто доигрывали. Если смотреть только на счет, то кажется, что это победа на классе, но на самом деле нет – АЕК даже чаще соперника бил по воротам (15 ударов против 9) и особенно навалился в самом конце. Но забить не получилось – не помог даже Иван Тричковски, вышедший на последние 13 минут.

• «Ницца» на тяжелом поле увезла победу из Тирасполя (1:0). Единственный мяч в конце первого тайма забил Айюб Амрауи, но вообще «Шериф» был намного острее и опаснее соперника (0,99 по xG против 0,20). Правда, утешения мало – сравнять так и не вышло. Но стоит вспомнить, что и с «Партизаном» на предыдущей стадии молдавская команда проиграла дома 0:1. А в гостях победила 3:1.

• «Вильярреал» забил «Андерлехту» в первом тайме, но пропустил во втором (1:1). В очень близкой и равной игре гости были немного опаснее, отличился капитан Ману Тригерос, но Андресу Дрейеру, которого мы помним по «Рубину», удался сумасшедший удар со штрафного.

• «Фиорентине» после яркого прохода над «Брагой» пришлось помучиться с «Сивасспором»: хозяева наиграли на 2,02 по xG, 21 раз пробили по воротам (17 из штрафной!!!), но удачным оказался лишь удар Антонина Барака во втором тайме. Турецкому клубу очень повезло уехать лишь с одним пропущенным.

• Похожая ситуация была и в Бельгии: у «Гента» в матче с «Истанбулом» было пять явных голевых моментов, но реализовать получилось только один (для понимания – у «Ливерпуля» с «МЮ» было шесть таких моментов). Бельгийцы наиграли на 2,49 по xG, но «Истанбул» использовал один из немногих моментов – 1:1.

• Самый результативный матч дня случился в Швейцарии: «Базель» и «Слован» Братислава сыграли 2:2. Швейцарцы дважды выходили вперед, но гости отыгрывались: причем первый гол «Слована» забил чешский правый защитник Юрий Медведев (да, вы прочли все правильно). Медведеву 26, он родился в Казахстане и переехал с семьей в Чехию, когда ему было 13.

• Ну и в Познани «Лех» без проблем разобрался с «Юргорденом» – второй скандинавской командой подряд (в 1/16 финала поляки выбили «Буде-Глимт»). Но если с бывшей командой Никиты Хайкина были сложности и максимально равная и вязкая игра, то здесь «Лех» был просто лучше, особенно во втором тайме.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; East News/INA FASSBENDER / AFP; REUTERS/Annegret Hilse, Massimo Pinca, Marcelo Del Pozo, Pedro Nunes, Stringer, Johanna Geron

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