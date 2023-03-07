11 комментариев

О духе времени
Блог

Испанский экс-футболист погиб под поездом. Пять лет назад он упал с третьего этажа, стал инвалидом и выиграл чемпионат по теннису

Пелайо
Альбасете Альбасете
Д2 Испания Д2 Испания
происшествия происшествия
Реал Овьедо Реал Овьедо
Футбол Футбол

Очень грустная новость из Испании – погиб 32-летний бывший футболист Пелайо Ново. Его сбил поезд.

Пелайо не самый известный игрок, но его история очень драматична.

Ново завершил карьеру из-за инвалидности: он упал с третьего этажа отеля

Пелайо играл в полузащите не в самых известных клубах: провел более 200 матчей в Сегунде за «Овьедо», «Эльче, «Кордобу», «Луго» и «Альбасете». Еще уезжал в румынский ЧФР, но через два месяца вернулся в Испанию.

Его карьера оборвалась в марте 2018 года – в 27 лет. В Уэске он разговаривал по телефону в отеле, оперся на перила и упал с третьего этажа. Одноклубники оказали ему первую помощь до приезда врачей. В больнице Сарагосы Пелайо провел 51 день, потом отправился в клинику Толедо, где работают с параличами.

Самое худшее из всего случившегося в тот год с Пелайо – частичный паралич нижней части тела. С тех пор он мог передвигаться только на костылях или в инвалидной коляске. Но он все равно перевернул жизнь.

Пелайо еще до этого инцидента страдал от депрессии и регулярно посещал психолога – у него была богатая клиническая история. Уже тогда подозревали, что падение с третьего этажа – вовсе не случайность.

Ново сменил спорт и стал чемпионом

Вскоре Пелайо объявил о завершении карьеры. И рассказывал: «Тогда в Сарагосе я не слишком хорошо осознавал, что со мной происходит. Было не так много информации, а иногда ее вообще не хочется воспринимать. Иногда я неосознанно говорил: «Когда моя нога заживет, я смогу играть в футбол».

Он говорил, что время в Сарагосе больше было похоже на прием посетителей, чем на реабилитацию. В Толедо Пелайо понял – с футболом покончено. «Трудно это принять, но и после этого есть жизнь. Я ушел из футбола, но увидел его добрую сторону – ко мне приходили игроки, которые едва знали меня». Пелайо навестили глава испанской футбольной федерации Луис Рубиалес и глава испанской ассоциации футболистов Давид Агансо.

После футбола Пелайо переключился на теннис для инвалидов. «Футбол выбрал меня, а я выбрал теннис. Когда футбол становится профессией, ты больше не получаешь от него удовольствия, как в детстве».

Так Пелайо рассуждал спустя три года – к тому времени он уже хорошо освоил теннис, участвовал в турнирах и добрался до 17-го места в рейтинге теннисистов-инвалидов. В 2021 году он стал первым чемпионом Астурии в этом виде спорта и еще больше вырос в рейтинге. И совсем не отчаивался: «Если бы я получил травму позвоночника чуть выше – потерял бы больше подвижности. А так, я и сейчас могу многое».

Пелайо учился, открыл салон и стал членом федерации тенниса 

После ухода из футбола Пелайо, как говорил он сам, не поддался депрессии, хотя и вынужден был обратиться к психологу. С того времени он:

• Ходил в бассейн и даже на серфинг.

• В Эль Энтрего занимался с детьми-инвалидами.

• Обучался администрированию и финансовому делу.

• Вместе с девушкой открыл в Овьедо салон по уходу за собаками.

• Работал в совете директоров федерации тенниса Астурии.

 А еще женился. Совсем недавно – восемь месяцев назад.

 
Жена Пелайо после его гибели выложила фото со свадьбы, подписав их: «Лети высоко, малыш». И сопроводила это песней Let it be от «Битлз».

Он погиб там же, где и экс-вратарь «Барселоны»

Поезд сбил Пелайо в Ла-Корредории – районе города Овьедо. Никаких подробностей пока нет – экстренные службы прибыли на место происшествия, но спасти парня не смогли.

В мае 2021 года погиб бывший голкипер «Барселоны» Франсеск Арнау. Его также нашли на железнодорожных путях станции Ла-Корредория.

В соцсети Пелайо стекаются люди. Его посты почти не комментировались, теперь там на трагедию реагируют сотни людей. Хихонский «Спортинг», «Альбасете», «Овьедо» и другие клубы выразили соболезнования. Отреагировал с ними и мадридский «Реал».

А так выглядела минута молчания в «Овьедо».

 
«Эльче» посвятил Пелайо победу над «Мальоркой». «Это был особенный матч. Сегодня нас на поле было 12. Мы чувствовали присутствие Пелайо, эта победа для него и его близких», – растрогался после игры капитан «Эльче» Гонсало Верду.
 
«Мы никогда тебя не забудем. Мы знаем, что ты был с нами. Пелайо, ты вечен», – попрощались с бывшим игроком в клубе. А на поле появилась футболка с восьмым номером, под которым он играл за «Эльче».
 

Сейчас в соцсетях все чаще можно встретить гол «Кордобы» в ворота «Лас-Пальмас» из 2014 года. Этот мяч на последних минутах вывел ее в Примеру, а навес совершил вышедший на замену Пелайо. Наверное, это был пик его футбольной карьеры.

Президент «Сьона» уволил тренера и занял его место. Это тот самый хитрец, который мерил ворота «Спартака»

Спас от смерти соперника, получил орден – а теперь еще и приз The Best. За что наградили грузина Луку Лочошвили

Фото: Gettyimages.ru/Ashley Allen / Stringer; instagram.com

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadja
Жаль человека. Депрессия - это страшная болезнь. Любой, кто сам или чьи близкие с ней сталкивались прекрасно это понимают.

P.S.
Этот пост надо на наждачной бумаге напечатать дзюбе поглубже засунуть в то место, которым он думает и говорит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил Колпиков
Ответ DonaldBrashear 2.0
самоубийство скорее всего, не понимаю, как вообще можно попасть под поезд. а так жаль парня, потрепала его судьба знатно. и судя по истории, казалось, что более-менее все наладилось, но видимо, психологические проблемы все равно не ушли, даже не смотря на внешнее вроде бы счастье. на фото с женой - даже не в коляске, хорошо выглядит.
Под поезд очень легко можно попасть. У нас в районе Новогиреево очень многие попадали под поезд с наушниками на станции. Сосед мой попал там под поезд, а когда в школе учился в началке, еще два парня с перерывом в полгода попали под поезд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nik Yeremich
эх....вспоминаю трагедию Роберта Энке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Святослав Федорович
Ответ Павел Мельников
Немного похоже на историю Роберта Энке - сам, скорее всего. Но вообще люди регулярно сбиваются и по случайности, не просто так есть ЖД-плакаты с напоминанием вынуть наушники.
Ну, Энке, насколько я помню, не смог смириться со смертью дочери и не смог с этим жить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто здесь!?
Ответ Павел Мельников
Немного похоже на историю Роберта Энке - сам, скорее всего. Но вообще люди регулярно сбиваются и по случайности, не просто так есть ЖД-плакаты с напоминанием вынуть наушники.
Вряд ли он на коляске или на костылях в наушниках по жд путям гулял.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Wryneck
этот пост надо дзюбе показать на его отрицание депрессии
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xandpa
Довел начатое видимо. Увы болезни психики похлеще прочих болезней порой, вот с таким результатом нередко.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Мельников
Ответ DonaldBrashear 2.0
самоубийство скорее всего, не понимаю, как вообще можно попасть под поезд. а так жаль парня, потрепала его судьба знатно. и судя по истории, казалось, что более-менее все наладилось, но видимо, психологические проблемы все равно не ушли, даже не смотря на внешнее вроде бы счастье. на фото с женой - даже не в коляске, хорошо выглядит.
Немного похоже на историю Роберта Энке - сам, скорее всего. Но вообще люди регулярно сбиваются и по случайности, не просто так есть ЖД-плакаты с напоминанием вынуть наушники.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
@yramydr
Парни, всегда есть ради чего жить

Нет ничего важнее жизни, личности и свободы
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DonaldBrashear 2.0
самоубийство скорее всего, не понимаю, как вообще можно попасть под поезд.
а так жаль парня, потрепала его судьба знатно.
и судя по истории, казалось, что более-менее все наладилось, но видимо, психологические проблемы все равно не ушли, даже не смотря на внешнее вроде бы счастье.
на фото с женой - даже не в коляске, хорошо выглядит.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
D-eisler@yandex.ru
судьба у человека конечно.......
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий