11 комментариев

Очень грустная новость из Испании – погиб 32-летний бывший футболист Пелайо Ново. Его сбил поезд.

Пелайо не самый известный игрок, но его история очень драматична.

Ново завершил карьеру из-за инвалидности: он упал с третьего этажа отеля

Пелайо играл в полузащите не в самых известных клубах: провел более 200 матчей в Сегунде за «Овьедо», «Эльче, «Кордобу», «Луго» и «Альбасете». Еще уезжал в румынский ЧФР, но через два месяца вернулся в Испанию.

Его карьера оборвалась в марте 2018 года – в 27 лет. В Уэске он разговаривал по телефону в отеле, оперся на перила и упал с третьего этажа. Одноклубники оказали ему первую помощь до приезда врачей. В больнице Сарагосы Пелайо провел 51 день, потом отправился в клинику Толедо, где работают с параличами.

Самое худшее из всего случившегося в тот год с Пелайо – частичный паралич нижней части тела. С тех пор он мог передвигаться только на костылях или в инвалидной коляске. Но он все равно перевернул жизнь.

Пелайо еще до этого инцидента страдал от депрессии и регулярно посещал психолога – у него была богатая клиническая история. Уже тогда подозревали, что падение с третьего этажа – вовсе не случайность.

Ново сменил спорт и стал чемпионом

Вскоре Пелайо объявил о завершении карьеры. И рассказывал: «Тогда в Сарагосе я не слишком хорошо осознавал, что со мной происходит. Было не так много информации, а иногда ее вообще не хочется воспринимать. Иногда я неосознанно говорил: «Когда моя нога заживет, я смогу играть в футбол».

Он говорил, что время в Сарагосе больше было похоже на прием посетителей, чем на реабилитацию. В Толедо Пелайо понял – с футболом покончено. «Трудно это принять, но и после этого есть жизнь. Я ушел из футбола, но увидел его добрую сторону – ко мне приходили игроки, которые едва знали меня». Пелайо навестили глава испанской футбольной федерации Луис Рубиалес и глава испанской ассоциации футболистов Давид Агансо.

После футбола Пелайо переключился на теннис для инвалидов. «Футбол выбрал меня, а я выбрал теннис. Когда футбол становится профессией, ты больше не получаешь от него удовольствия, как в детстве».

Так Пелайо рассуждал спустя три года – к тому времени он уже хорошо освоил теннис, участвовал в турнирах и добрался до 17-го места в рейтинге теннисистов-инвалидов. В 2021 году он стал первым чемпионом Астурии в этом виде спорта и еще больше вырос в рейтинге. И совсем не отчаивался: «Если бы я получил травму позвоночника чуть выше – потерял бы больше подвижности. А так, я и сейчас могу многое».

Пелайо учился, открыл салон и стал членом федерации тенниса

После ухода из футбола Пелайо, как говорил он сам, не поддался депрессии, хотя и вынужден был обратиться к психологу. С того времени он:

• Ходил в бассейн и даже на серфинг.

• В Эль Энтрего занимался с детьми-инвалидами.

• Обучался администрированию и финансовому делу.

• Вместе с девушкой открыл в Овьедо салон по уходу за собаками.

• Работал в совете директоров федерации тенниса Астурии.

А еще женился. Совсем недавно – восемь месяцев назад.

Жена Пелайо после его гибели выложила фото со свадьбы, подписав их: «Лети высоко, малыш». И сопроводила это песней Let it be от «Битлз».

Он погиб там же, где и экс-вратарь «Барселоны»

Поезд сбил Пелайо в Ла-Корредории – районе города Овьедо. Никаких подробностей пока нет – экстренные службы прибыли на место происшествия, но спасти парня не смогли.

В мае 2021 года погиб бывший голкипер «Барселоны» Франсеск Арнау. Его также нашли на железнодорожных путях станции Ла-Корредория.

В соцсети Пелайо стекаются люди. Его посты почти не комментировались, теперь там на трагедию реагируют сотни людей. Хихонский «Спортинг», «Альбасете», «Овьедо» и другие клубы выразили соболезнования. Отреагировал с ними и мадридский «Реал».

А так выглядела минута молчания в «Овьедо».

«Эльче» посвятил Пелайо победу над «Мальоркой». «Это был особенный матч. Сегодня нас на поле было 12. Мы чувствовали присутствие Пелайо, эта победа для него и его близких», – растрогался после игры капитан «Эльче» Гонсало Верду.

«Мы никогда тебя не забудем. Мы знаем, что ты был с нами. Пелайо, ты вечен», – попрощались с бывшим игроком в клубе. А на поле появилась футболка с восьмым номером, под которым он играл за «Эльче».

Сейчас в соцсетях все чаще можно встретить гол «Кордобы» в ворота «Лас-Пальмас» из 2014 года. Этот мяч на последних минутах вывел ее в Примеру, а навес совершил вышедший на замену Пелайо. Наверное, это был пик его футбольной карьеры.

Фото: Gettyimages.ru/Ashley Allen / Stringer; instagram.com