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Эмир Катара приближается к «Ман Юнайтед». Предложение на 5 млрд уже готово

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Тамим бен Хамад Аль Тани давно проникся британской культурой.

В конце ноября семья Глейзеров объявила о готовности продать «МЮ». Один из главных претендентов на клуб – эмир Катара и фактический владелец «ПСЖ» Тамим бен Хамад Аль Тани, которого называют фанатом «МЮ».

Судя по слухам, Катар настроен серьезно. Эмир хочет купить первый клуб в АПЛ и уже думает о вложениях

Главный редактор арабского издания Doha Arab Stadium Маджид Аль-Хелайфи опубликовал короткое, но информативное сообщение.

🤑 По информации Bloomberg, катарцы готовы купить «Ман Юнайтед» за 5 млрд фунтов. Консорциум, включающий Хамада Аль Тани, бывшего премьер-министра страны и экс-главу Катарского инвестиционного управления, вносит последние штрихи в предложение.

А вот Sky Sports пишет, что эмир Катара не будет разбрасываться деньгами. Семья Глейзеров и правда хочет получить за «МЮ» не меньше 5 млрд фунтов, но катарцы не намерены переплачивать. Один из инсайдеров заявил, что Катар «не будет плясать под дудку Глейзеров».

RMC Sport добавляет: стартовое предложение превысит 4 млрд евро, его отправят в пятницу днем.

🇶🇦 Daily Mail вникает в детали. Если заявка катарцев выиграет – а эмир настроен очень серьезно – они оценят все подразделения клуба, прежде чем вносить изменения. Сотрудники клуба должны произвести впечатление на новых владельцев. Там, где нужны инвестиции, их предоставят – как на поле, так и за его пределами.

📆 The Times пишет про сроки. «Манчестер Юнайтед» надеется, что новое владение оформят до Пасхи (9 апреля). Источники, близкие к процессу, считают, что предложение катарцев будет сложно перебить, учитывая объем их ресурсов и желание купить первый клуб в АПЛ.

Эмир Катара давно проникся британской культурой. «ПСЖ» вряд ли помешает ему купить «МЮ»

🔴 Le Parisien ближе знакомит с эмиром Катара. Когда Тамим бен Хамад Аль Тани получал высшее образование в Англии в конце 90-х, он проникся британской культурой. В его сердце всегда был один клуб − «Манчестер Юнайтед». Идея о покупке «МЮ» исходит лично от него.

Когда Глейзеры выставили клуб на продажу осенью 2022-го, все руководство Катара занималось подготовкой к чемпионату мира. В январе они изучили возможность приобретения «МЮ» и теперь готовы сделать большое предложение.

✅ И «ПСЖ», скорее всего, не помешает эмиру купить «МЮ». По информации Daily Mail, УЕФА разрешит Хамаду Аль Тани зайти в АПЛ, несмотря на возможный конфликт интересов в Лиге чемпионов.

***

На «МЮ» есть и другие претенденты – Apple, Илон Маск, Джим «хотел-купить-Челси» Рэтклифф и загадочный инвестор из Саудовской Аравии.

Как сообщает Sky Sports, «Юнайтед» получит заявки уже в пятницу – там пропишут сумму и финансовые гарантии.

Важно не забывать, что сделку еще должна одобрить АПЛ.

Эмир Катара планирует покупку «МЮ», хотя владеет «ПСЖ». А так можно?

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; globallookpress.com/IMAGO/Royal Hashemite Court apa

36 комментариев

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Arthurino
Ответ Dm Kznts
что значит будут слухи по ливерпулю?? они есть.
Я пока только про американцев и их инвестгруппы слышал. Шейхов больше к МЮ пристраивают пока что, но уверен, что еще не вечер
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Bahmut
Наивный папуас. Один португальский еврей родившийся непонятно как в России, тоже как-то раз проникся британским духом и решил на островах стать своим. Сапогом в зад пнули аж как нечего делать. В Турции говорят сейчас, толи торгует айфонами, толи просто раздает, хорошо хоть не в Химках. Вот и этого если что-то с Катаром в политических взглядах разойдется, пнут так что из кошелька выпрыгнет.
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Tybalt
Ответ Dm Kznts
ОАЭ?
с Мансити тоже политическое решение проходит, потому что в финансовых вопросах отказали матушке Англии. От цены нефти до поставок.
Папка Мансити давно лежала на столе и ей дали ход, когда дубайцы стали быковать.
Взять пример кошельков Путина в лице Абрама и Алишера, которых выкурили на раз-два или погибшего тайского владельца Лестера.
Не всё так просто....
Катар - союзник России и Франции, а на данный момент объяснять нет смысла в каких страны отношениях.
Посмотрим, но бабки липовые и МЮ стоило бы задать запрос по изучению капитала, хотя Риши Сунак лично проверяет такие сделки.
Он в финансовых вопросах силён в отличии от своей коллеги в юбке.
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Dm Kznts
Ответ Tybalt
глянем на правительство Англии и на решение АПЛ, потому что катарцы сильно повязаны с Россией и Францией. Если саудовцы промышляют бытовухой, то тут политика замешана. Решили заменить Абрама очередным эмиром, чтобы стал ушами в чужой стране) даже при положительном исходе этого дела конфискация клуба, обвинение и возможность отжима наворованных из бюджета Катара денег - дело времени. Насколько пострадает МЮ в последствии? вот это должно насторожить манков, потому что махинации и прокачка клуба липовыми спонсорами неизбежна. На Ближнем Востоке только Кувейт и Бахрейн ведут бизнес, а остальные тупо отжимают бюджет страны и заляпаны в грязи.
ОАЭ?
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Dm Kznts
Ответ Arthurino
Так купили же ПСЖ, Сити и Ньюкасл. Это из-за продажи МЮ они интересуются покупкой, уверен, что и про Ливерпуль будут слухи
что значит будут слухи по ливерпулю??
они есть.
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Rassel_Crowe
Ответ Тиджани Бабангида
«Владелец ПСЖ - фанат МЮ.» «УЕФА разрешит несмотря на конфликт интересов.» - видимо деньги сглаживают даже такие очевидные противоречия….
УЕФА уже давно их карманная организация, куплена с потрохами, любую дичь шейхов одобрит
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MUFAN777
Чем ответит шейх Мансур?
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ВладимирНеПутин
Исламский мир захватывает Европу. Пока Запад уходит в лгбт тему, он становится слабее и будет потом сидеть под исламом
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Dm Kznts
Ответ che kaif
Было Манчестерское дерби.стало))
ну чё, готов к тому что парижане станут фарм клубом МЮ? ))
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Иван Пименов
Ответ Flavius
Если бы не идиотский финансовый фейрплей, то вместо покупок всяких Челси и МЮ по 5 млрд, шейхи могли бы купить какой-нибудь Эвертон за 2 млрд и вбухать туда 2 млрд инвестиций. Но нет - топами должны быть только топы
Фейрплей тут при чем, лол? Он первые несколько сезонов после покупки вроде как совсем не действует. Покупают не Эвертоны, а Челси с МЮ не из-за фейрплея, а потому что последние - готовые бренды.
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che kaif
Было Манчестерское дерби.стало))
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Football poet
Ответ Тиджани Бабангида
«Владелец ПСЖ - фанат МЮ.» «УЕФА разрешит несмотря на конфликт интересов.» - видимо деньги сглаживают даже такие очевидные противоречия….
Да я думаю все проще будет, ПСЖ продадут и все, это абсолютно ненужный им клуб уже, ЧМ прошел, пиар больше не нужен. Чемпионат Франции никому не нужен, звезды уже старые, Мбаппе через сезон в Реал уйдет. Смысл владения ПСЖ уже пропадает
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Милан. Тонали. 8.
Ответ Flavius
Если бы не идиотский финансовый фейрплей, то вместо покупок всяких Челси и МЮ по 5 млрд, шейхи могли бы купить какой-нибудь Эвертон за 2 млрд и вбухать туда 2 млрд инвестиций. Но нет - топами должны быть только топы
Ну сравнил какой-то Эвертон с МЮ ....
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Антон Казанский
МанЮ, видимо, можно поздравить с новым владельцем и новым стадионом. Что касается ПСЖ, то решение, на мой взгляд, очевидное: его продадут другому владельцу, возможно, за бросовую цену.
Насчёт нового стадиона не уверен. Судя по тому, что шейх не собирается переплачивать, он довольно рационально подходит к тратам. МЮ давно хочет расширить южную трибуну, таким образом установится симметрия и стадион будет вмещать около 90 тысяч зрителей. Лет десять назад затраты на расширение оценивались в сто миллионов фунтов, даже сейчас эта сумма с учётом инфляции прилично меньше трат на новый стадион.
+1
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Tybalt
глянем на правительство Англии и на решение АПЛ, потому что катарцы сильно повязаны с Россией и Францией.
Если саудовцы промышляют бытовухой, то тут политика замешана.
Решили заменить Абрама очередным эмиром, чтобы стал ушами в чужой стране)
даже при положительном исходе этого дела конфискация клуба, обвинение и возможность отжима наворованных из бюджета Катара денег - дело времени.
Насколько пострадает МЮ в последствии? вот это должно насторожить манков, потому что махинации и прокачка клуба липовыми спонсорами неизбежна.
На Ближнем Востоке только Кувейт и Бахрейн ведут бизнес, а остальные тупо отжимают бюджет страны и заляпаны в грязи.
0
0
0
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alex fedun
Ответ Арматурмалай
МЮ конечно удивляет меня. При таком спаде, иметь такую армию фантов. Даже владелец ПСЖ от них фанатеет. Представляю какой подъем им даст этот будущий владелец.
МЮ всегда был больше чем клуб, это понимают все, кроме новоиспеченный фанатов малой части синего Манчестера!
+2
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Арматурмалай
МЮ конечно удивляет меня. При таком спаде, иметь такую армию фантов. Даже владелец ПСЖ от них фанатеет. Представляю какой подъем им даст этот будущий владелец.
Ничего удивительного. Фергюсон сделал из МЮ один из лучших клубов мира, АПЛ достигла небывалого статуса. Поток трофеев иссяк, МЮ давно не в мировой элите, спонсоры могут урезать выплаты как adidas, но такое наследие проесть невозможно.
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alex fedun
Если уж продавать, то точно не этим маскам, а тем более яблочным ....., будем надеятся что он действительно фанат, и главное не сорить баблом!!! все с умом)
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alex fedun
Ответ Flavius
Если бы не идиотский финансовый фейрплей, то вместо покупок всяких Челси и МЮ по 5 млрд, шейхи могли бы купить какой-нибудь Эвертон за 2 млрд и вбухать туда 2 млрд инвестиций. Но нет - топами должны быть только топы
ты сам понял что написал???? кому нужен Эвертон за 4, если есть МЮ за 5 ???? сравнил кое шо, кое с чем)
+4
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Арматурмалай
МЮ конечно удивляет меня. При таком спаде, иметь такую армию фантов. Даже владелец ПСЖ от них фанатеет. Представляю какой подъем им даст этот будущий владелец.
+1
0
+1
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Arthurino
Ответ Flavius
Если бы не идиотский финансовый фейрплей, то вместо покупок всяких Челси и МЮ по 5 млрд, шейхи могли бы купить какой-нибудь Эвертон за 2 млрд и вбухать туда 2 млрд инвестиций. Но нет - топами должны быть только топы
Так купили же ПСЖ, Сити и Ньюкасл. Это из-за продажи МЮ они интересуются покупкой, уверен, что и про Ливерпуль будут слухи
+3
0
+3
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Антон Казанский
МанЮ, видимо, можно поздравить с новым владельцем и новым стадионом.

Что касается ПСЖ, то решение, на мой взгляд, очевидное: его продадут другому владельцу, возможно, за бросовую цену.
+1
-1
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Николай Белкин
Ответ Maxim Belyaev
Будто бы до этого не было больших покупок, МЮ с 2016 по 2021 занимает третье место(и совсем чуть уступает Сити) по расходам на зарплаты и трансферы и не очень это помогло как-то
согласен. и так вкладывали дофига и больше, но vladimirzavodovskiii@gmail.com видимо говорит о том, что за одно ТО можно будет купить и топов типа Кейна и расширить лавку. сейчас у мю очень хорошая игра благодаря Тен Хагу, но ему очень не хватает точечных топовых усилений (защита, опорка и нападение) и ротации лавки.
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Александр Месхи
Ответ Dm Kznts
если дело дойдёт до крайностей, АПЛ придётся обосновать почему они разрешили саудовскую сделку, а катарскую - нет. Я про это.
Ну, на самом деле, с катарцами АПЛ пойдёт на контакт с гораздо большим рвением. Нет такой проблемы пиратства как у саудитов. К тому же отношения между государствами гораздо лучше.
+3
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Dm Kznts
Ответ #SharkTeam
А то их не было, больше всех тратят итак. Больше лярда в минусе на трансферы за 10 лет, а титулов по нулям. Теперь наверно вообще трындец будет)
пенсы уже больше потратили.
но не важно. представь шарки ситуацию когда МЮ действительно купят катарцы, а луну одновременно скинут в низшие лиги.
я над тобой стебанусь ))
+3
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