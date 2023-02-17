Эмир Катара приближается к «Ман Юнайтед». Предложение на 5 млрд уже готово

Тамим бен Хамад Аль Тани давно проникся британской культурой.

В конце ноября семья Глейзеров объявила о готовности продать «МЮ». Один из главных претендентов на клуб – эмир Катара и фактический владелец «ПСЖ» Тамим бен Хамад Аль Тани, которого называют фанатом «МЮ».

Судя по слухам, Катар настроен серьезно. Эмир хочет купить первый клуб в АПЛ и уже думает о вложениях

Главный редактор арабского издания Doha Arab Stadium Маджид Аль-Хелайфи опубликовал короткое, но информативное сообщение.

🤑 По информации Bloomberg, катарцы готовы купить «Ман Юнайтед» за 5 млрд фунтов. Консорциум, включающий Хамада Аль Тани, бывшего премьер-министра страны и экс-главу Катарского инвестиционного управления, вносит последние штрихи в предложение.

А вот Sky Sports пишет, что эмир Катара не будет разбрасываться деньгами. Семья Глейзеров и правда хочет получить за «МЮ» не меньше 5 млрд фунтов, но катарцы не намерены переплачивать. Один из инсайдеров заявил, что Катар «не будет плясать под дудку Глейзеров».

RMC Sport добавляет: стартовое предложение превысит 4 млрд евро, его отправят в пятницу днем.

🇶🇦 Daily Mail вникает в детали. Если заявка катарцев выиграет – а эмир настроен очень серьезно – они оценят все подразделения клуба, прежде чем вносить изменения. Сотрудники клуба должны произвести впечатление на новых владельцев. Там, где нужны инвестиции, их предоставят – как на поле, так и за его пределами.

📆 The Times пишет про сроки. «Манчестер Юнайтед» надеется, что новое владение оформят до Пасхи (9 апреля). Источники, близкие к процессу, считают, что предложение катарцев будет сложно перебить, учитывая объем их ресурсов и желание купить первый клуб в АПЛ.

Эмир Катара давно проникся британской культурой. «ПСЖ» вряд ли помешает ему купить «МЮ»

🔴 Le Parisien ближе знакомит с эмиром Катара. Когда Тамим бен Хамад Аль Тани получал высшее образование в Англии в конце 90-х, он проникся британской культурой. В его сердце всегда был один клуб − «Манчестер Юнайтед». Идея о покупке «МЮ» исходит лично от него.

Когда Глейзеры выставили клуб на продажу осенью 2022-го, все руководство Катара занималось подготовкой к чемпионату мира. В январе они изучили возможность приобретения «МЮ» и теперь готовы сделать большое предложение.

✅ И «ПСЖ», скорее всего, не помешает эмиру купить «МЮ». По информации Daily Mail, УЕФА разрешит Хамаду Аль Тани зайти в АПЛ, несмотря на возможный конфликт интересов в Лиге чемпионов.

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На «МЮ» есть и другие претенденты – Apple, Илон Маск, Джим «хотел-купить-Челси» Рэтклифф и загадочный инвестор из Саудовской Аравии.

Как сообщает Sky Sports, «Юнайтед» получит заявки уже в пятницу – там пропишут сумму и финансовые гарантии.

Важно не забывать, что сделку еще должна одобрить АПЛ.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; globallookpress.com/IMAGO/Royal Hashemite Court apa