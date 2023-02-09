Очередное восстание Суперлиги! Берут от 60 до 80 клубов, сформировали уже 10 лозунгов

Думали, что после атаки АПЛ на «Ман Сити» вас ничем не удивить? Создатели Суперлиги рискнули! И объявили об очередном перезапуске проекта.

«Пришло время перемен, – провозгласил гендиректор Суперлиги Бернд Райхарт. – Именно клубы несут предпринимательский риск в футболе, но когда принимаются важные решения, они слишком часто вынуждены оставаться в стороне сложа руки. Наш диалог был открытым, честным, конструктивным и привел к четким представлениям о том, какие изменения необходимы и как они могут быть реализованы. Многое предстоит сделать, и мы продолжим наш диалог».

Под «нашим диалогом» имеется в виду разговор с 50 клубами об их финансовых проблемах. Формально в проекте нет новых участников.

Суперлига больше не закрытый клуб

В новой версии Суперлиги Европы несколько дивизионов, в которых будет от 60 до 80 команд без постоянных членов. Каждый участник за сезон проведет не менее 14 матчей. Пока деталей о распределении клубов по дивизионам нет, как и о принципах вылета и повышения.

В октябре Райхарт говорил, что новую Суперлигу могут запустить к сезону-2024/25. То есть на регистрацию участников, утверждение формата, поиск спонсоров и другие оргмоменты осталось полтора года. Звучит не очень реалистично.

Основатели Суперлиги сформулировали 10 принципов нового турнира

Вот 10 тезисов того же Райхарта, которые появились в немецком медиа Die Welt.

1. Спортивные достижения лежат в основе турнира.

В Суперлиге будет 60-80 команд. Это открытый турнир с делением на несколько дивизионов. Доходы будут распределены между всеми членами турнира. Участие в Суперлиге зависит от спортивных результатов в течение сезона. Постоянных членов не будет.

2. Национальные чемпионаты – основа футбола.

Клубы продолжат играть в национальных чемпионатах, как и прежде. Ожидается, что за счет создания Суперлиги Европы национальные лиги станут более захватывающими и интересными, так как новый турнир даст участникам дополнительные ресурсы.

3. Повышение конкурентоспособности за счет стабильного дохода.

За счет роста доходов и строгого соблюдения правил финансовой устойчивости европейские клубы станут более конкурентоспособными. Клубы, прошедшие квалификацию в Суперлигу Европы, гарантированно получат 14 матчей на европейском уровне за сезон. За счет этого доходы станут более предсказуемыми и стабильными.

4. Здоровье игроков – самое важное.

При определении количества матчей в году нужно думать о здоровье игроков. Нужно привлекать профсоюзы игроков. Матчей не должно быть больше, чем сейчас. Третьи стороны не могут заставить игроков участвовать в новых турнирах или в расширенных версиях прежних.

5. Правила финансовой устойчивости должны строго соблюдаться.

Европейские клубные соревнования должны организовывать сами клубы. Расходы клубов должны основываться исключительно на заработанных средствах, а не на вливаниях капитала, которые нарушают конкуренцию. Правила финансовой устойчивости должны позволять клубам тратить на зарплаты и трансферы лишь фиксированный процент от ежегодного дохода, связанного с футболом.

6. Лучшее футбольное соревнование в мире.

Новый турнир должен претендовать на звание самого захватывающего спортивного события в мире. Нужно поддерживать страсть молодого поколения, увлеченного всемирным распространением спорта и цифровых развлечений в США, к футболу. Этого можно достичь лишь за счет турнира, в котором лучшие игроки мира будут регулярно встречаться друг с другом в течение всего сезона.

7. Лучший опыт для фанатов.

Диалог с болельщиками необходим для выработки идей о том, как сделать футбол лучше. Посещение выездных матчей должно поддерживаться по всем направлениям. Нужно установить стандарты инфраструктуры, которые позволят вывести стадионы на единый, высококачественный уровень.

8. Улучшение финансирования женского футбола.

Необходимо продолжить развитие женского футбола, поэтому нужно, чтобы его финансирование значительно увеличилось. Инвестиции необходимы не только на профессиональном, но и на любительском уровнях.

9. Значительное увеличение солидарных выплат.

Солидарные выплаты клубам, которые не участвуют в Суперлиге, а также выплаты на социальные цели составят не менее 400 млн евро в год – более чем в два раза больше, чем сейчас.

10. Ценности Евросоюза и законы должны уважаться.

Ценности, законы и свободы Евросоюза должны лечь в основу европейского клубного футбола. Юрисдикция спортивных трибуналов должна быть строго ограничена спортивными вопросами. Все остальные споры должны рассматриваться компетентными судами, а все дела должны находиться под надзором судебной системы ЕС.

Тебас уже отреагировал

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас – главный противник Суперлиги. Он тут же выступил в соцсетях – опубликовал карикатуру Эмерсона Коэ по мотивам сказки Шарля Перро «Красная Шапочка», на которой Суперлига изображена в роли волка в бабушкином чепчике, а европейский футбол – в роли Красной Шапочки.

«Суперлига – это волк, который маскируется под бабушку, пытаясь обмануть европейский футбол, но у него очень большие зубы.

Четыре дивизиона в Европе? Они, конечно же, будут в высшем, как и в реформе 2019 года. Управление? Ясно, что это будут гранды».

Прошлая версия турнира провалилась. УЕФА победил в суде

После резкого осуждения со стороны УЕФА и ФИФА организаторы нового турнира попросили Европейский суд проверить, не нарушают ли футбольные органы закон о конкуренции.

Вердикт: не нарушают.

«Правила ФИФА и УЕФА, согласно которым любое новое соревнование подлежит предварительному согласованию, совместимы с законодательством Евросоюза о конкуренции», – заявил генеральный юрист Европейского суда Атанасиос Рантос.

После этого существование Суперлиги в том виде стало невозможным даже юридически.

Но выход есть – всегда можно изобрести новый формат.

А какие клубы изначально создавали Суперлигу?

О создании нового соревнования серьезно заговорили в середине апреля 2021 года. Среди 12 клубов-основателей были «Барселона», «Реал», «Ювентус», «Арсенал», «Милан», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Когда в Европе вспыхнули протесты фанатов, все клубы, кроме первых трех, вышли из проекта. А «Барселона», «Реал» и «Ювентус» продолжили.

Впереди у них новая попытка.

Фото: globallookpress.com/Stephen Chung/Keystone Press Agency, IMAGO/Revierfoto, Michael Kappeler/dpa; Gettyimages.ru/Kevork Djansezian