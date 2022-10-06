От лейкемии умер фитнес-тренер «Тоттенхэма». Он вывел «Юве» на новый уровень и брал ЧМ-2006 с Италией

За суровые тренировки его прозвали Морпех.

Фитнес-тренер «Тоттенхэма» Джан Пьеро Вентроне умер в 61 год от лейкемии. Клуб сообщил об этом в четверг: «Мы опустошены и объявляем, что Джан Пьеро Вентроне ушел из жизни. 61-летний специалист пришел в команду в 2021 году в составе тренерского штаба Антонио Конте. Такой же дружелюбный в обычной жизни, как требовательный на футбольном поле, Джан Пьеро сразу стал очень популярен среди игроков и работников клуба. Каждый из нас будет сильно по нему скучать, наши мысли сейчас с его семьей и друзьями в этот очень грустный момент».

Харри Кейн написал в соцсетях: «Поистине замечательный человек. Я опустошен смертью нашего тренера Джан Пьеро. Любви и стойкости его семье в этот момент. Его слова и мудрость будут со мной до конца жизни, и я благодарен, что у меня была возможность поработать с ним. Покойтесь с миром, профессор».

Клуб отменил пресс-конференцию в преддверии матча с «Брайтоном». Инициатором отмены был Антонио Конте – он поработал с Вентроне и как игрок (во время выступлений за «Ювентус»), и как тренер (позвал в штаб, когда возглавил «Тоттенхэм»).

«Ювентус», где раньше работал Вентроне, тоже отреагировал: «Одна из ключевых фигур в истории клуба. Он ввел инновационные методы в области физической подготовки, которые используются в Италии и за границей. Мы всегда будем помнить его внимание к деталям и философию работы».

Джан Пьеро Вентроне впервые пришел в «Ювентус» в 1994-м: тогда главным тренером был Марчелло Липпи. Спустя пять лет Вентроне покинул клуб, но в уже в 2001-м вернулся.

В «Ювентусе» Джан Пьеро Вентроне получил прозвище «Морпех» за суровые тренировки. Когда его футболисты наматывали круги на тренировках, он включал «Полет валькирий» Рихарда Вагнера. Вентроне установил на тренировочной базе так называемый колокол позора, в который звонил каждый, кто выбывал из того или иного упражнения первым. Тренировочный процесс наполнился мотивационными фразами: например, «Победа принадлежит сильным» или «Работай сегодня, чтобы бежать завтра».

Во многом благодаря нововведениям Вентроне «Ювентус» победил в ЛЧ-1996 – второй ушастый трофей в истории клуба. Уже после ухода из «Юве» Вентроне воссоединился с Марчелло Липпи в сборной Италии и выиграл с ним ЧМ-2006.

В 2018-м брестское «Динамо» организовало серию семинаров с известными футбольными специалистами, и первым из них был Джан Пьеро Вентроне. Тема – «Основные изменения в физической подготовке футболистов за последние 7 лет».

Помните суровую предсезонку «Тоттенхэма» в 30-градусную жару этим летом? Ее устроил Вентроне

В середине июля «Тоттенхэм» съездил в Сеул на предсезонные сборы . Уже вечером следующего дня команда провела третье занятие на новом месте – а игрокам поручили 42 (!) раза пробежать через все поле. Игроков тошнило, они в изнеможении валились на газон, для некоторых это была первая тренировка после отпуска.

Отношения Вентроне с игроками не испортились – наоборот, подобный тренировочный процесс даже сблизил их. «Это самая тяжелая предсезонка в моей жизни, – делился впечатлениями защитник Мэтт Доэрти. – Ничего подобного я до этого не испытывал. Это забавно, потому что обычно, когда у вас есть такой фитнес-тренер, как Вентроне, он начинает не нравиться – но мы все его просто обожаем. Мы так сильно его уважаем, что делаем все, что он скажет».

17 сентября Сон Хын Мин сделал хет-трик в ворота «Лестера» (6:2) и побежал праздновать… к Джан Пьеро Вентроне.

«Он настоящий убийца, но у меня хорошие отношения с Джан Пьеро, – сказал Сон после матча. – Его английский неидеален, иногда он подходит ко мне с телефоном и переводит с итальянского на английский. Если не в футбольном, то в личном плане он дает мне много советов, за которые я очень благодарен. Он очень любезен, всегда поддерживает в трудные времена, да и в хорошие отрезки он всегда рядом с нами и с работниками клуба».

Вентроне также работал в других итальянских клубах, во Франции и в Китае. Однако наибольшую роль он сыграл в истории «Ювентуса» – при Вентроне в физическом плане клуб был впереди всех.

Фото: instagram.com/gianpieroventrone ; globallookpress.com/Ashley Western via www.imago-ima/www.imago-images.de