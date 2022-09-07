Хочет «Золотой мяч», равняется на Леброна, не исключает перехода в «Реал» – главное из интервью Мбаппе NYT

И детали о разговоре с Макроном.

Килиан Мбаппе – один из главных героев последних дней. Благодаря дублю в ворота «Ювентуса» нападающий быстрее всех (23 года и 260 дней) забил 35 голов в Лиге чемпионов – превзошел даже Лео Месси (23 года 307 дней).

На днях француз дал интервью The New York Times, где рассказал о несостоявшемся переходе в «Реал», планах на «Золотой мяч» и даже об Эммануэле Макроне.

В 15 лет поместил себя на воображаемую обложку журнала Times. Через четыре года попал на реальную

В 2014-м, когда Мбаппе еще занимался в академии «Монако», тренеры попросили Килиана и его одноклубников поместить себя на обложку какого-нибудь журнала. Мбаппе не стал мелочиться и представил себя на обложке Times – подписал «Маэстро» и придумал несколько заголовков. В его фантазии Жозе Моуринью говорил, что форвард скоро блеснет, а Дидье Дешам собирается вызвать его в сборную.

Спустя четыре года Мбаппе появился уже на реальной обложке Times .

«Безумие, – сказал футболист The New York Times. – Когда тебе 15 лет, у тебя есть амбиции – у всех детей они есть. Но когда все воплощается в реальность, это круто».

Ставил Эмери условие – не сажать в запас после плохих игр

Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017-м на правах аренды и, оказывается, ставил условие Унаи Эмери: не сажать его в запас после неудачных матчей. Только если он провалит несколько игр подряд.

«У него уже тогда был план на карьеру. Он сказал: «Я подпишу контракт с «ПСЖ» на пять лет, а потом буду обдумывать последующие шаги», – приводит The New York Times слова Унаи Эмери после дебютного разговора с Мбаппе в 2017-м.

Занимается благотворительностью и равняется на Леброна

У Килиана есть благотворительный фонд, помогающий бедным детям в Париже и его пригородах. Мбаппе рассказал, что очень рад, когда футболисты стремятся помогать другим. Во время пандемии он поздравлял Маркуса Рэшфорда с успешной организаций нескольких кампаний помощи детям и малоимущим в Британии.

Ориентиром в построении бизнеса и благотворительности Мбаппе называет Леброна Джеймса. Четыре года назад они познакомились на мероприятии Nike. «Леброн – вдохновение и мудрый советчик для меня», – сказал Килиан.

Говорит, что остался в Париже не из-за денег

Мбаппе утверждает, что отказал мадридскому «Реалу» не из-за денег: «Потому что в любом клубе, куда бы я ни пошел, я получу деньги».

Впрочем, Мбаппе не исключил, что еще сыграет за «Мадрид» в будущем: «Никогда не знаешь, что произойдет. Я никогда не играл за этот клуб, но «Реал» выглядит так, словно это мой дом или что-то такое».

Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» в том числе из-за Макрона

Мбаппе рассказал, что президент Франции повлиял на его решение остаться в «ПСЖ»: «Я никогда бы не подумал, что буду разговаривать о своем будущем с президентом Франции. Это что-то очень безумное.

Он сказал мне: «Я хочу, чтобы ты остался. Я не хочу, чтобы ты уходил сейчас, ты очень важен для страны. Ты еще успеешь перейти в «Реал, а сейчас оставайся». Конечно, когда президент говорит тебе такое, это нельзя не учитывать».

Хочет получать «Золотые мячи» после Месси и Роналду

Трофей Лиги чемпионов с «ПСЖ» остается главной целью для Килиана, но, конечно, он претендует и на «Золотой мяч». Говорит, что готов стать преемником Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Думаю, что вот-вот выиграю его. Я всегда говорил, что мечтаю обо всем. У меня нет границ. Так что, конечно, как вы говорите, приходит новое поколение. Роналду и Месси остановятся. Должен появиться кто-то еще, кто-то новый».

Мбаппе полностью доволен жизнью, но жалеет, что рано повзрослел

«Единственное, о чем я жалею, – что повзрослел как мужчина слишком рано, – отметил Килиан в конце интервью. – Но это та жизнь, которую я всегда хотел. Я очень счастлив и благодарен».

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm; globallookpress.com/Panoramic; time.com