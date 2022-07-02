«Барса» выходит на рынок, первый шаг – трансфер Рафиньи. Откуда деньги?

60 млн евро!

После скромного подписания 19-летнего таланта «Расинга» Пабло Торре «Барселона» готова к первому топ-трансферу.

По информации инсайдера Жерара Ромеро, «Барса» обсуждает условия перехода Рафиньи из «Лидса». В Каталонии бразильцу предлагают примерно 6 млн евро в год, а «Лидсу» 60-миллионную компенсацию с разбивкой на три транша.

Окончательное соглашение пока не достигнуто – клубы продолжают переговоры. Инсайдер Тони Хуанмарти сообщает, что на столе «Лидса» есть предложения от «Тоттенхэма» и «Челси» по 70+ млн каждое. Огромную роль играет желание самого вингера – и тот хочет только в Каталонию.

Есть одно но: «Лидс» и «Челси» согласовали все детали перехода. Если «Барса» не заберет Рафинью в ближайшие недели, то игрок поедет в Лондон. Вариант продолжения карьеры в «Лидсе» маловероятен.

Как «Барселона» планирует осилить трансфер?

• У Лапорты есть экономический рычаг – соглашение с американской инвестиционной группой Sixth Street на 205 миллионов за 10% телевизионных прав. Есть и другой вариант от другой инвестгруппы – 400 млн евро за 15% прав с другим покупателем. Смысл сделок простой: «Барса» сейчас получает крупную сумму, а в будущем делится процентом от ТВ-доходов.

• Есть и запасной вариант. «Барса» продаст за 270 млн 49,9% акций компании Barça Licensing & Merchandising (монетизирует бренд клуба) – однако Лапорта хочет больше. Издание RAC1 сообщает, что если первый вариант сработает, акции BLM не продадут.

• Плюс «Барселона» избавляется от лишних активов: скинули жирные контракты Коутиньо и Усмана Дембеле. «Тоттенхэм» пришел за Клеманом Лангле, а Самюэль Умтити хочет вернуться во Францию за игровой практикой ради ЧМ-22.

• Еще один способ заработать – продажа Френки Де Йонга. Сделка с «МЮ» принесет минимум 65 млн, но клубы все еще торгуются. Френки почти точно уходит – причем не по своему желанию.

Кто дальше?

В начале месяца Жоан Лапорта обещал закрыть 2-3 трансфера после продажи медиаправ. Первая сделка – Рафинья, ниже напомним другие цели.

• «Барса» настаивает на переходе Роберта Левандовского. Инсайдер Альфредо Мартинес пишет, что «Бавария» впервые вступила в переговоры. Каталонцы получили отказ, но подняли цену до 40 млн – на большее команда Хави пока не готова. Поляк – абсолютный приоритет.

• Хави очень хочет подписать центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде. Инсайдер Жерар Ромеро говорит, что француза хотят взять за 45 млн в рассрочку. При этом клуб готов включить в сделку некоторых игроков: «Севилья» рассматривает Деста, но хочет 55-60 млн.

• Самый нереальный переход – Бернарду Силва. «Ман Сити» хочет за него минимум 85-90 млн. Единственный шанс – хитрость агента Жорже Мендеша.

А что с Дембеле?

Контракт Усмана закончился – сейчас он свободный агент. Однако предложений от других клубов совсем нет – только «Барса» и серьезное снижение зарплаты. Альфредо Мартинес сообщает, что Дембеле предлагают 40% от старого оклада.

Хави хочет сохранить Усмана. Он видит его и Рафинью в одном составе, так что клуб не исключает переподписание француза. «Все зависит только от него», – отчитывался недавно коуч.

А пока «Барса» удалила Дембеле с клубного сайта. Скоро придется вносить Рафинью?

Фото: globallookpress.com/Marc Graupera Aloma, Pawel Andrachiewicz, James Heaton