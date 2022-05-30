Давиде Анчелотти – теневой герой «Реала». Отвечает за тренировки, знает 5 языков и спорит с отцом

Что мы знаем о тренерской карьере сына Карло.

Карло Анчелотти – мегатитулованный тренер. Итальянец в четвертый раз взял Лигу чемпионов, две из них «Реалом». Но у последней победы есть приятный нюанс: Карло впервые выиграл ЛЧ с сыном в качестве ассистента.

Давиде Анчелотти уже не первый год помогает папе в штабе. В 2014-м, когда «Мадрид» брал десиму, 24-летний парень отвечал за физподготовку. Но теперь он ассистент главного тренера и, похоже, второй человек в «Реале» после Карло.

Пришло время познакомиться.

Играл в академии «Милана». Но закончил в 20 лет и сосредоточился на учебе

Давиде родился в июле 1989 года – всего через пару месяцев после того, как отец, еще игрок, выиграл Кубок европейских чемпионов с «Миланом», где к тому времени собралась мощная банда с Гуллитом, Ван Бастеном и Барези.

Парень рубился в академии «Милана» на позиции полузащитника и даже поиграл в низах Италии в аренде, но понял, чтоб большим игроком не станет. На пике его трансферная стоимость оценивалась в 50 тысяч евро. «Все хотят стать футболистами. Я же осознал, что у меня нет таланта, поэтому решил учиться. Я играл в пятом дивизионе, но был очень медленным. Как тренер я лучше», – объяснял Анчелотти-младший.

В 20 лет Давиде закончил карьеру и нырнул в учебу. К тому моменту он изучал спортивные науки в университете Пармы. Его работа о моторике футболистов впечатлила комиссию. Еще он с отличием защитил дипломную, посвященную расходу энергии футболистов.

Начинал в «ПСЖ» как тренер по физподготовке. В «Баварии» стал ассистентом Карло

В 2009 году Давиде завершил карьеру, еще пару лет потратил на учебу, по мелочам внештатно помогал папе в «Челси» – и, наконец, в январе 2012-го получил первую серьезную работу, став тренером по физподготовке в «ПСЖ», где рулил Карло.

Дальше Давиде везде ездил с отцом. В «Реале» он работал еще как тренер по физподготовке, а в «Баварии» уже стал полноценным ассистентом и правой рукой.

Все свободное время итальянец забивал учебой, получив сначала лицензию УЕФА категории B (финальный экзамен сдал на 137 баллов из 140), а затем – А (13 из 15, лучший результат в классе).

Давиде знает пять языков и находит ко всем подход. Футболисты его уважают

Давиде свободно владеет пятью языками – итальянским, английским, немецким, французским и испанским. Это мощный фактор, потому что общение – основа всего.

Перед «Баварией» Давиде 8 месяцев изучал немецкий (результат можно оценить здесь). И на первом этапе помогал папе – Карло владел основами, но иногда терялся и не воспринимал речь на слух. В «Баварии» с этим было очень строго: президент Хенесс наставал, чтобы в раздевалке все разговаривали только на немецком, в противном случае предлагал штрафовать нарушителей.

В «Эвертоне» благодаря знанию языков Давиде со всеми нашел контакт. При Марку Силве (предшественник Анчелотти) команда мучилась из-за языковых барьеров. Но Анчелотти-младший нашел язык со всеми. В «Эвертоне» он наедине и в группах общался с игроками и сотрудниками с целью донести ключевые принципы и поближе познакомиться. При чем разговаривали не только о футболе, но и о жизни в целом.

«На тренировках можно понять, как Давиде всем нравится. Хоть карьера игрока у него не сложилась, футболисты его уважают. Думаю, тот факт, что он такой молодой и общительный, работает на него», – говорил The Athletic анонимный источник в «Эвертоне».

Про уважение к Давиде говорили и в первый период в «Реале». Совсем молодой парень находил язык с суперзвездами вроде Роналду и Рамоса. Еще Анчелотти-младшего называют современным тренером, который хорошо работает с информацией и любит технологии (конкретики тут немного, но речь наверняка о прогрессивном софте, приложениях и новых тренерских методиках).

Роль Давиде в штабе: руководит тренировочным процессом, толкает речи и спорит с отцом

«Я помогаю во время тренировок и в подготовке к матчам. Я показываю упражнения и помогаю с переводом. Папа хорошо говорит по-немецки, но еще не все понимает», – так описывал свои обязанности в «Баварии» Давиде.

Близкие к штабу источники отмечают огромное сходство между отцом и сыном, начиная от общей тактической философии и заканчивая тем, как они руководят людьми (оба максимально открыты и делают упор на хорошей атмосфере в коллективе). В «Эвертоне», например, сотрудники кайфовали от ежедневного общения с Карло и его сыном.

Анчелотти много делегирует, но ключевые решения за ним. Давиде его правая рука. Отношения у них сугубо деловые, Давиде никогда не называет Карло папой на работе. Хоть у них общие взгляды на футбол, на встречах они могут часами спорить о мелочах. Карло говорил, что ежедневно обсуждает с сыном тактику, игру и тренировки.

«Моя цель – вызвать у него как можно больше сомнений, высказать свое мнение, – говорил Давиде в интервью Liverpool Echo. – В конце концов, он принимает решение. Я здесь не для того, чтобы постоянно соглашаться с ним. Во мне достаточно уверенности, чтобы сказать: «Нет, я не согласен».

Судя по всему, Давиде отвечает за организацию тренировок и руководит процессом. Хаби Алонсо говорил, что сын Карло осматривает тонну матчей, много думает и вместе с тренером по физподготовке Франческо Маури готовит тренировки. В «Эвертоне» Анчелотти-младший тоже отвечал за тренировочный процесс – занятия были очень интенсивными и длились где-то 75 минут. Карло наблюдал со стороны и при необходимости корректировал процесс.

Обычно раз в неделю у тренерского штаба собрание. Давиде, аналитики и ассистенты детально изучают последний матч и готовят стратегию на следующий, комплексно прорабатывая все аспекты, от защиты до атаки. Они смотрят нарезки от аналитиков и разбирают много разной статистики.

В «Реале» Давиде часто произносит короткую речь перед матчами. По ходу игры или в перерыве он разжевывает тактические нюансы для отдельных игроков.

Приближенные люди описывают Давиде как умного, трудолюбивого и воспитанного человека, которого обожают в коллективе. Источник The Athletic в «Эвертоне» поначалу подозревал Карло в кумовстве, но спустя пару недель убедился, что Анчелотти-младший большой профи.

Фабиан Руис оказался в «Наполи» благодаря сыну Анчелотти. Тот увидел испанца в севильском дерби, хотя вообще приехал на свидание

Работая в «Наполи», Давиде помог скаутскому отделу команды. Благодаря этому неаполитанцы подписали Фабиана Руиса, который сейчас искрит.

Анчелотти-младший в Севилье встречался с девушкой, с которой познакомился в Мадриде. Когда он приехал к ней, то решил посетить матч между «Севильей» и «Бетисом». И там увидел Руиса. Полузащитник его впечатлил, о чем Давиде доложил скаутам. Вот так спустя время испанец оказался в Неаполе.

«Встретившись с той девушкой, я поблагодарил ее», – с улыбкой вспоминал Руис.

Давиде обвиняли в дружбе с игроками «Баварии» и плохом влиянии на решения Карло в «Реале»

В «Баварии» у Анчелотти получилось не очень, несмотря на чемпионство. Хенесс рассказывал, что уволил итальянца из-за его штаба: «Ассистенты Анчелотти не вписывались в клуб. С Карло не было никаких проблем, все в порядке, но каждый день происходили терки между физиотерапевтами, врачами и фитнес-тренерами Анчелотти».

К Давиде тоже были претензии. Некоторые игроки считали, что молодой тренер нарушал субординацию. Анчелотти-младший подружился с группой футболистов, в том числе с Тиаго, и часто в неформальной обстановке обедал с ними.

В октябре 2021-го имя Давиде засверкало в испанских медиа. Журналист Эдуардо Инда (не самый надежный инсайдер) в эфире El Chiringuito рассказал, что Анчелотти-младшим недовольны в раздевалке. Причина якобы в тактических решениях Карло, на которые повлиял сын. По словам Инды, футболисты, к примеру, не понимали, почему Вальверде играет на правом фланге, а Камавинга на левом.

Другие медиа инсайд не подтвердили. Да и «Реал» победами доказал, что все это чушь.

Ну а пока Давиде мечтает о работе главным тренером. Возможно, в ближайшие годы это случится: «Я хочу стать тренером, и папа лучший пример для меня. Мне очень повезло быть его сыном. Лучшего расклада и не придумаешь».

Фото: globallookpress.com/Gonzales Photo/Tommaso Fim, Mutsu Kawamori