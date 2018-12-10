Хвостик Баджо, шляпа Маркизио, часы Аньелли. Итальянский футбол всегда был модным

В серии А всегда разбирались в моде. Вот три примера.

50-е и 60-е: Джанни Аньелли

Сегодня трудно представить, чтобы владелец клуба был моднее, чем его футболисты, но Джанни Аньелли был именно таким. Глава Fiat и один из самых богатых людей в истории Европы XX века, Аньелли родился в семье миллиардеров и стал легендой. Он прошел Вторую мировую, вел дела с Дэвидом Рокфеллером и содержал «Ювентус».

Семья Аньелли взяла «Юве» под контроль в 1920-е, Джанни стал боссом клуба сразу после войны. В интервью Аньелли жаловался, что тратит на команду слишком много, но ничего не может с собой поделать, ведь он с детства привык разбрасываться деньгами. Особенно сильно Джанни любил плеймейкеров вроде Платини или Зидана. Джампьеро Бонипетри – бывший капитан «Юве», в 70-е назначенный Аньелли президентом клуба – ругался, что босс не любит давать деньги на защитников и опорников (зато любит позвонить посреди ночи, чтобы обсудить дела команды).

Аньелли – это легенда не только футбола, но и моды. Он носил часы прямо поверх рукава рубашки – на обвинения в крайнем пижонстве объяснял, что так он экономит время. Он любил экспериментировать с галстуками – то надевал их поверх свитера, то затягивал его так, что он бесформенно висел на шее (этим Аньелли показывал, что ему плевать на общественные нормы).

А еще Аньелли обожал красивую обувь. Конечно, он уважал строгие туфли, но прославили его более радикальные ходы – например, лоферы с костюмом. Более того, он стал одним из первых, кто начал носить с костюмом утилитарную обувь, вроде хайкеров (обуви для горных прогулок). Правда, тут есть предыстория.

В 1952-м Аньелли устраивал очередную легендарную вечеринку на своей вилле на Лазурном берегу. Среди ночи приехала жена Джанни Памела, застала мужа с другой женщиной (говорят, они просто обнимались) и выгнала обоих за дверь. Аньелли сел с новой подругой в «Феррари», поехал к ней и по пути врезался в грузовик. Девушка не пострадала, но Джанни получил семь переломов правой ноги. Именно после той аварии он стал все чаще появляться в крепкой зимней обуви – просто так меньше болела нога. А все думали, что самый стильный человек Италии снова экспериментирует с внешностью.

***

Джанни Аньелли знал: чтобы круто выглядеть, важно точно подобрать не только одежду, но и обувь. Дизайнеры бренда Dino Bigioni тоже в курсе – именно поэтому они делают обувь для любых жизненных ситуаций. В новой коллекции Dino Bigioni – оксфорды или броги для серьезных мероприятий, мокасины и даже кроссовки – для моментов, когда не нужно выглядеть слишком серьезным.

80-е и 90-е: Роберто Баджо

За последние 30 лет только два итальянских футболиста брали «Золотой мяч» – Фабио Каннаваро в 2006-м и Роберто Баджо в 1993-м. Баджо – настоящий символ итальянского футбола 80-х и 90-х. Когда Роберто играл за «Фиорентину», во Флоренции говорили, что его игра – словно пение ангелов. Карло Анчелотти признавался, что отказ от Баджо в 97-м (он мог подписать Роберто в «Парму») – главная ошибка в его тренерской карьере. Баджо был легендой до последнего: в прощальном сезоне он забил 12 мячей в серии А.

Роберто не был повернут на моде, но все равно стал иконой стиля. В первую очередь благодаря легендарной прическе – фото Роберто с хвостиком сразу напоминают о 80-х и 90-х.

Это было время время культа здоровья и оптимальной физической формы. Спортивные бренды мощно развивались не только в США и Британии, но и в Италии – например, Diadora. Культ спорта изменил и фэшн: спортивную одежду стали носить не только на тренировки, но и на улицу. Кроссовки в те годы окончательно стали элементом любого гардероба – их теперь надевали даже с костюмом. На внешность и стиль футболистов стали обращать еще больше внимания, спортивные бренды начали подписывать с ними личные контракты. В начале 90-х в итальянском футболе не было никого ярче Баджо – его-то и подписала Diadora.

Недавно Баджо исполнилось 50, но они с Diadora до сих пор вместе. Итальянский бренд регулярно выпускает вещи, посвященные великой карьере Роберто – например, обувь, посвященную финальному сезону в карьере Роберто, или линию одежды с отсылками к ЧМ-94. Самому драматичному турниру в карьере Баджо, где он затащил Италию в финал, а потом не забил решающий пенальти.

2010-е: Клаудио Маркизио

Сегодня итальянскую моду часто упрекают в консерватизме и игнорировании главного мирового тренда последних лет – слиянии уличного стиля и высокой моды. Важнейшим итальянским дизайнерам уже за 60, новых суперзвезд в последнее время не появляется. Но многим такой консерватизм как раз нравится: люди понимают, что традиционный итальянский стиль – вечная ценность, которая важнее трендов.

В итальянском футболе нет игрока, сильнее уважающего классику, чем Клаудио Маркизио – экс-футболиста «Ювентуса», с этого сезона играющего в питерском «Зените». Он рассказывает, что интерес к красивой одежде у него появился еще в раннем детстве. У родителей Маркизио есть фотография, где ему 4 года, а он одет как взрослый. Брюки, рубашка, туфли – и все белое.

Когда Маркизио играл в «Ювентусе», его называли Маленький Принц. Прозвище появилось, когда он только начал тренироваться с основой «Юве» – и все из-за манеры одеваться: если другие игроки приезжали на базу в спортивках, то Маркизио надевал рубашку и пиджак. В интервью он говорит, что лучше всех одеваются итальянцы и англичане, а хуже всех – игроки из Южной Америки, которым вообще наплевать на моду. Стиль русских мужчин ему тоже не нравится: Маркизио считает, что люди тут не думают о том, какие цвета лучше сочетаются, и какие ткани больше подходят друг другу.

Инстаграм Маркизио словно возвращает нас в прошлое, когда не было ни моды на уличный стиль, ни доминирования спортивной одежды. Клаудио говорит, что у него нет стилиста, всю одежду он подбирает себе сам. В обычной жизни Маркизио выбирает брюки, а не тренировочные штаны, пиджаки, а не толстовки с огромными логотипами, шляпы, а не бейсболки. К обуви у него такое же отношение: вам придется очень долго листать его аккаунт, чтобы найти фото, где он идет по улице в кроссовках. Игрок «Зенита» предпочитает классические черные или коричневые туфли, чем отличается примерно от всех современных футболистов.

И вот еще одно доказательство того, что Маркизио уважает традиции итальянской моды. В январе он выложил в инстаграм фотографию одного из своих идолов и подписал: «Этот человек – символ того, на что способна Италия. Он был не похож на других, потому что знал, что такое быть самим собой – без масок, без ярлыков».

Это было фото Джанни Аньелли.

***

Каждый из нас по-разному представляет, что такое итальянский стиль. Кому-то нравятся классические вещи (как у Маркизио), кому-то – спортивный стиль (ставший популярным в эпоху Баджо), кто-то любит искать новые сочетания и удивлять людей (как это делал Аньелли). Каким бы ни был ваш идеал, вы сможете найти в магазинах Rendez-Vous итальянскую обувь специально для вашего образа – например, от Dino Bigioni.

Фото: it.wikipedia.org; globallookpress.com/Oliver Multhaup; kickstothepitch.com; Instagram/marchisiocla8