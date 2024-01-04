На Australian Open теперь есть «тусовочный корт» – с баром на трибунах. Там пьют с утра

В 11 – ни одного пустого места.

В воскресенье начался Australian Open, и россиянка Камилла Рахимова первой вышла во второй круг. На Корте №6 она победила Эмину Бекташ – 6:4, 6:4. Она впервые выиграла матч в Мельбурне.

Корт №6 идеально подходит для такого события – потому что в этом году вокруг него построили двухэтажный бар на 400 человек. Директор Australian Open Крэйг Тайли уже возлагает на него большие надежды:

«Мы ожидаем, что очень скоро он станет известен как «тусовочный корт». И это модель, которую мы хотели бы активнее использовать в будущем».

Тайли рассказывал: «Думаю, в качестве развлечения это будет хитом. Думаю, он будет очень популярен, все захотят туда прийти. Там отличный вид на теннис. И мы хотим создать среду, в которой болельщики могут оказаться как можно ближе непосредственно к игре».

Правда, корреспондент Sports.ru Максим Янчевский, побывавший в этом баре, отмечает: теннис видно только из первого ряда, второй и далее – это уже просто бар, где за игрой можно наблюдать только по объявлениям от судьи.

В баре можно заказать, например, пунш «Сет-пойнт», в который входят ананас, маракуйя, биттеры, лайм и содовая. Это обойдется в 12 австралийских долларов (примерно 700 рублей). А если туда добавить джина, цена вырастет на 5,5 долларов (до примерно 1000 рублей). Обычный джин-тоник обойдется в 14,5 долларов (примерно 850 рублей), а пиво стоит в районе 800 рублей.

Из еды там есть ролл с креветками (19,5 долларов, чуть больше 1100 рублей) и тостады с баклажаном (15 долларов, около 900 рублей).

Из высказываний Тайли понятно, что если бар будет успешен, то подобными заведениями обвесят и другие корты. Для игроков это может быть не очень удобно. Например, Рахимова после матча (начавшегося в 11 утра) рассказала:

«Не ожидала, что будет такой бар двухэтажный. Шла с тренером после разминки, обсуждали, что он так близко к корту. Мне это не очень нравится, люди сидят там выпивают. Тренер говорит: «Камилла, не переживай, вряд ли с утра там будет много народу». Выходим на матч – ни одного пустого сидения. Поначалу было непривычно, чувствовался шум-гам в воздухе, но пришлось привыкнуть и играть».

А ближе к вечеру на Корте №6 может быть совсем жарко. Особенно если туда поставят игроков-шоуменов или австралийцев.

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Фото: twitter.com/LaurenceRosen