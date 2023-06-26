С миру по Нитке
Блог

Российская теннисистка теперь играет за Францию. Варвара Грачева живет там с 16 лет и хочет остаться навсегда

WTA WTA
Варвара Грачева Варвара Грачева
Теннис Теннис

«Почему бы и нет?»

В понедельник у 43-й ракетки мира Варвары Грачевой обновился профиль на сайте WTA. Пустоту, которая последние года стоит напротив имен теннисисток из России и Беларуси, сменил французский флаг. Из седьмой ракетки России она превратилась во вторую теннисистку Франции, уступая только №5 в мире Каролин Гарсия.

О том, что Грачева меняет гражданство, стало известно в конце марта. Тогда французское издание L’Equipe написало, что она закончила подачу документов на получение гражданства Франции. Примерно тогда же о ее желании получить французский паспорт говорили французские комментаторы во время ее матча на турнире в Майами.

Во время «Ролан Гаррос» Варвара объяснила свое решение: «Я живу во Франции уже более шести лет. У меня хорошая тренировочная база. Мне нравится французская культура, образ жизни, люди. Я хочу остаться здесь навсегда. У меня здесь друзья, мне хорошо во Франции».

А до этого говорила: «Я начала этот процесс еще задолго до [24 февраля 2022-го, отстранения России от командных турниров и перевода всех игроков под нейтральный флаг], никто не знал, что произойдет.

Почему бы и нет? Почему не воспользоваться возможностью?»

Еще она отмечала, что из России с ней никто не связывался. А после первых новостей о смене гражданства глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сказал: «В любом случае для нас нет тяжелых потерь. Есть определенные обстоятельства. У нас очень много талантливых ребят. Мы работаем на следующее поколение», – сказал он в интервью «РБК».

Кто такая Варвара Грачева? И в чем ее связь с Францией?

Грачевой 22 года. Она родилась в подмосковном городе Жуковский и там же начала заниматься теннисом – ее мама Наталья Казакова работала тренером и до 14 лет учила дочь. Потом Грачева переехала в Германию, где занималась с экс-79-й ракеткой мира Ниной Братчиковой, а в 16 оказалась во Франции.

Там она обосновалась в Каннах в теннисной академии Elite, основанной финалистом парного US Open-1997 Жан-Рене Лиснаром. Там же в свое время тренировался Даниил Медведев, а недавно в состав игроков академии вошли одни из самых талантливых российских юниоров – сестры Эрика и Мирра Андреевы.

В прошлом году во время турнира в Санкт-Петербурге Грачева рассказывала, что у нее вся команда – французы, и на 99,9% они отвечают за ее теннисное развитие. Но мама иногда подсказывает: «Мама может выслушать, помочь, на то она и мама. И когда это совмещается с профессионализмом, это очень удобно».

В этом сезоне Грачева начала резкий прорыв. Она одержала первые три победы над соперницами из топ-10, впервые вышла в финал турнира WTA (в Остине проиграла Марте Костюк) и дебютировала в топ-50.

Во время Australian Open Грачева рассказала корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому о своих сильных и слабых сторонах: «Сильная сторона – лояльность к происходящему. Если взять обобщенно, я человек очень гибкий. Но это может быть и негативной стороной – иногда не хватает огонька, стержня. Но все как у людей, наверное».

Интересно, что во время разговора она активно вкрапляла в речь иностранные слова – но не на французском, а на английском.

Радукану ругают за контракты и съемки, но побеждать мешают не они – а травмы. Их очень много

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: globallookpress.com/Rob Prange/Keystone Press Agency; East News/GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP; instagram.com/gracheva_varvara

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бекзат Саматович
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей48
Это дело каждого конечно! Удачи ей могу пожелать. Но вызывает обеспокоенность позиция Тарпищева в этих вопросах? Для нас нет тяжелых потерь? Как можно вот так разбазаривать сильных спортсменов, и говорить, такое? Сколько уже ушло, а скольких ещё потеряем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Ответ Бекзат Саматович
Комментарий удален модератором
Так она стала второй ракеткой Франции, после 30-летней Гарсии. Ещё в сотне у них бабушка Корне и молодая Диан Парри.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий