«Почему бы и нет?»

В понедельник у 43-й ракетки мира Варвары Грачевой обновился профиль на сайте WTA. Пустоту, которая последние года стоит напротив имен теннисисток из России и Беларуси, сменил французский флаг. Из седьмой ракетки России она превратилась во вторую теннисистку Франции, уступая только №5 в мире Каролин Гарсия.

О том, что Грачева меняет гражданство, стало известно в конце марта. Тогда французское издание L’Equipe написало, что она закончила подачу документов на получение гражданства Франции. Примерно тогда же о ее желании получить французский паспорт говорили французские комментаторы во время ее матча на турнире в Майами.

Во время «Ролан Гаррос» Варвара объяснила свое решение: «Я живу во Франции уже более шести лет. У меня хорошая тренировочная база. Мне нравится французская культура, образ жизни, люди. Я хочу остаться здесь навсегда. У меня здесь друзья, мне хорошо во Франции».

А до этого говорила: «Я начала этот процесс еще задолго до [24 февраля 2022-го, отстранения России от командных турниров и перевода всех игроков под нейтральный флаг], никто не знал, что произойдет.

Почему бы и нет? Почему не воспользоваться возможностью?»

Еще она отмечала, что из России с ней никто не связывался. А после первых новостей о смене гражданства глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сказал: «В любом случае для нас нет тяжелых потерь. Есть определенные обстоятельства. У нас очень много талантливых ребят. Мы работаем на следующее поколение», – сказал он в интервью «РБК».

Кто такая Варвара Грачева? И в чем ее связь с Францией?

Грачевой 22 года. Она родилась в подмосковном городе Жуковский и там же начала заниматься теннисом – ее мама Наталья Казакова работала тренером и до 14 лет учила дочь. Потом Грачева переехала в Германию, где занималась с экс-79-й ракеткой мира Ниной Братчиковой, а в 16 оказалась во Франции.

Там она обосновалась в Каннах в теннисной академии Elite, основанной финалистом парного US Open-1997 Жан-Рене Лиснаром. Там же в свое время тренировался Даниил Медведев, а недавно в состав игроков академии вошли одни из самых талантливых российских юниоров – сестры Эрика и Мирра Андреевы.

В прошлом году во время турнира в Санкт-Петербурге Грачева рассказывала, что у нее вся команда – французы, и на 99,9% они отвечают за ее теннисное развитие. Но мама иногда подсказывает: «Мама может выслушать, помочь, на то она и мама. И когда это совмещается с профессионализмом, это очень удобно».

В этом сезоне Грачева начала резкий прорыв. Она одержала первые три победы над соперницами из топ-10, впервые вышла в финал турнира WTA (в Остине проиграла Марте Костюк) и дебютировала в топ-50.

Во время Australian Open Грачева рассказала корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому о своих сильных и слабых сторонах: «Сильная сторона – лояльность к происходящему. Если взять обобщенно, я человек очень гибкий. Но это может быть и негативной стороной – иногда не хватает огонька, стержня. Но все как у людей, наверное».

Интересно, что во время разговора она активно вкрапляла в речь иностранные слова – но не на французском, а на английском.

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Фото: globallookpress.com/Rob Prange/Keystone Press Agency; East News/GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP; instagram.com/gracheva_varvara