В теннисе нашли тактику на пару – подавать в соперника. Как это работает?

Инновация с «Челленджеров».

На прошлой неделе на «Челленджере» на Тенерифе, кажется, придумали новую тактику для парного тенниса.

Полуфинал, в котором Маттео Гиганте и Франческо Пассаро обыграли Марко Бартолотти и Серхио Мартоса-Горнеса завершился вот такой подачей.

Гиганте на матчболе (на «Челленджерах» при счете 40:40 в паре играется решающее очко) попал вторым мячом в ногу Мартосу-Горнесу, и это принесло очко его команде – потому что правила запрещают принимающему (или кому-либо из принимающей пары) касаться мяча, пока он не ударится об корт.

Такие истории случаются нередко. Самая известная и мемная – на «Уимблдоне»-2019, когда Алена Остапенко так же подала в Ализе Корне.

Пока латвийка хихикала, Корне выяснила у судьи, что это легальный способ выиграть очко.

Так почему мы говорим, что это тактика? Немецкий журналист Дамиан Куст посмотрел весь матч Гиганте и Пассаро и выяснил, что они так подавали минимум трижды – причем один раз за три розыгрыша до матчбола. Поэтому у него и встал вопрос – «это ненамеренно или тактика».

В реплаях к его твиту даже разработали принципы реализации этой тактики:

• применять можно, только когда соперник стоит близко к сетке – чтобы было меньше времени увернуться;

• подавать желательно прямо совсем мимо квадрата – в ту сторону соперника, которая дальше от средней линии. Потому что инстинктивно противник ждет, что мяч полетит в квадрат, поэтому в случае удара в другую сторону, ему труднее среагировать;

• использовать тактику нужно крайне избирательно, чтобы соперник не ожидал. Лучше всего приберечь для ключевых розыгрышей.

И, естественно, уже обсуждается этичность этой тактики (если это вообще тактика). Кто-то говорит, что правила нужно менять и считать попадание в принимающего ошибкой подающего. Кто-то говорит, что все в порядке, нужно быть расторопнее, а творчество следует поощрять.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе