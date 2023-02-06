В теннисе нашли тактику на пару – подавать в соперника. Как это работает?
Инновация с «Челленджеров».
На прошлой неделе на «Челленджере» на Тенерифе, кажется, придумали новую тактику для парного тенниса.
Полуфинал, в котором Маттео Гиганте и Франческо Пассаро обыграли Марко Бартолотти и Серхио Мартоса-Горнеса завершился вот такой подачей.
Гиганте на матчболе (на «Челленджерах» при счете 40:40 в паре играется решающее очко) попал вторым мячом в ногу Мартосу-Горнесу, и это принесло очко его команде – потому что правила запрещают принимающему (или кому-либо из принимающей пары) касаться мяча, пока он не ударится об корт.
Такие истории случаются нередко. Самая известная и мемная – на «Уимблдоне»-2019, когда Алена Остапенко так же подала в Ализе Корне.
Пока латвийка хихикала, Корне выяснила у судьи, что это легальный способ выиграть очко.
Так почему мы говорим, что это тактика? Немецкий журналист Дамиан Куст посмотрел весь матч Гиганте и Пассаро и выяснил, что они так подавали минимум трижды – причем один раз за три розыгрыша до матчбола. Поэтому у него и встал вопрос – «это ненамеренно или тактика».
В реплаях к его твиту даже разработали принципы реализации этой тактики:
• применять можно, только когда соперник стоит близко к сетке – чтобы было меньше времени увернуться;
• подавать желательно прямо совсем мимо квадрата – в ту сторону соперника, которая дальше от средней линии. Потому что инстинктивно противник ждет, что мяч полетит в квадрат, поэтому в случае удара в другую сторону, ему труднее среагировать;
• использовать тактику нужно крайне избирательно, чтобы соперник не ожидал. Лучше всего приберечь для ключевых розыгрышей.
И, естественно, уже обсуждается этичность этой тактики (если это вообще тактика). Кто-то говорит, что правила нужно менять и считать попадание в принимающего ошибкой подающего. Кто-то говорит, что все в порядке, нужно быть расторопнее, а творчество следует поощрять.
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