Карацев был так хорош, а теперь все проигрывает и проигрывает. Что с ним вообще творится?

В январе Аслан Карацев в Сиднее выиграл третий титул ATP в карьере, а в начале февраля поднялся на 14-ю строчку рейтинга ATP. Но в целом он проводит не самый мощный сезон:

• из 40 матчей Аслан проиграл 25;

• из 62 игроков, по которым ATP дает статистику, он на 60-м месте по проценту побед. Делит его с Маркосом Гироном, а хуже статистика только у Николоза Басилашвили;

• из 25 поражений 18 были против игроков, которые не входили в топ-50. А из этих 18 шесть – от игроков, который не входили в топ-100;

• в матчах с игроками из-за пределов топ-100 его баланс в этом сезоне составляет 2:6. Для сравнения, в прошлом году было 12:1;

• кроме того, впервые с 2017-го у Аслана отрицательная статистика против игроков, которые стоят ниже него в рейтинге. Понятно, что тогда и сейчас это были соперники разного калибра (большую часть 2017-го Карацев провел в районе 250-й строчки), но это все равно демонстрирует трудности с поддержанием уровня;

• по ходу сезона у него было две серии по три поражения подряд, две – по четыре и сейчас он проводит вторую серию из пяти проигранных матчей;

• в рейтинге он опустился с 14-й строчки на 39-ю. И в октябре у него горят еще 350 очков – в том числе 250 за «ВТБ Кубок Кремля», которого в этом году не будет. Если нынешняя динамика сохранится, то он опустится в конец или даже за пределы топ-80.

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Если смотреть на игру Карацева, то причина всех неудач видится в простой вещи: он не попадает те удары, которые в лучшие месяцы карьеры попадал стабильно. Почему он их не попадает – это уже другой вопрос.

Возможно, дело в движении и проблемах с физикой? Если он хуже подходит под мяч, то логично, что будет больше ошибок. Кроме того, проблемы с движением могут объясняться травмами – например, в последнем матче, на турнире в Астане, Карацев вызывал на корт врача из-за проблем с бедром. И это не первый случай. А в длинных матчах на «Шлемах» у него были судороги.

С другой стороны, Карацев же ошибается не только в движении. Самое большое недоумение вызывают многочисленные случаи, когда в совершенно нейтральной ситуации, когда ему даже не надо особо идти за мячом, он пробивает в низ сетки или двухметровый аут.

Это может быть следствием другой проблемы: Карацев сейчас хуже строит розыгрыши. В лучшие моменты его мощь сопровождалась хорошей тактической работой, он использовал ее, чтобы разложить соперника по корту и создать себе возможность для завершающего удара. Сейчас попытка завершающего удара часто идет без подготовки.

В целом кажется, что все проблемы Аслана упираются в голову. В прошлом году Карацев рассказывал, что прорыв состоялся во многом благодаря тренеру Егоры Яцыку, который помог ему поверить в свою способность быть топ-теннисистом. Сейчас они с Яцыком уже не работают, и магия явно куда-то пропала.

Кроме того, очевидно, что на Карацева давит «синдром второго сезона», который многие переживают после большого прорыва, – когда появляется все больше внешних ожиданий, мешающих показывать то, что совсем недавно получалось. У Аслана этот синдром может наблюдаться в особенно острой форме, потому что прорвался он в 27 лет и рывок был беспрецедентным (с уровня «Фьючерсов» он ворвался в полуфинал «Шлема» и топ-20 рейтинга).

Возможно, к этому можно добавить и другие гнетущие обстоятельства. Например, обвинения в причастности к договорнякам. И, конечно, политический фон.

Одной из иллюстраций того, что проблемы у Карацева психологические, может стать следующая статистика. По проценту выигранных матчей и заработанных в этом году очков он стоит на грани топ-60. При этом по проценту выигранных геймов на подаче входит в топ-40, а на приеме – вообще в топ-30. Так что напрашивается простой вывод: он проигрывает не те геймы, которые стоило бы проигрывать. А что это, если не психология?

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Рассуждая о проблемах Карацева в этом сезоне, можно немного сместить акцент. И смотреть на это не с точки зрения «ого, что же с ним сейчас творится?» А с точки зрения «вау, что же с ним творилось в 2021-м?»

Потому что, если смотреть в широком контексте его карьеры и говорить прямо, аномалией стали не нынешние результаты – а как раз прошлогодние.

Более того, даже нынешние результаты, которые кажутся слабыми, на общем фоне карьеры Аслана на самом деле очень даже ничего. 15 побед в ATP-туре – это намного больше, чем у него было за всю карьеру до 2021-го. А 39-я строчка рейтинга, да и даже потенциальная 80-я, это намного лучше позиций за пределами топ-200, на которых он провел большую часть своих 11 лет в профессиональном туре.

Возможно, в прошлом году Карацев просто прыгнул намного выше головы – а сейчас как раз находится на том уровне, который может поддерживать на более-менее продолжительном отрезке времени.

Способен ли он еще выигрывать титулы ATP и показывать большие результаты? Конечно – ведь он еще в январе блестяще победил в Сиднее. Может ли он это делать стабильно? Вряд ли – даже в сказочном сезоне-2021 у него были длинные провалы. Тогда после мощного старта он долго мучился, а осенью снова выстрелил и взял второй титул. Так что и сейчас все вполне может снова внезапно заработать на какой-то срок.

Безусловно, хотелось бы, чтобы Карацев стал большим и стабильным топом. Но он уже сделал то, что до него в мужском теннисе не удавалось никому (вышел в полуфинал Australian Open из квалификации) и совершил взлет, который раньше мало кто совершал. Это же супер – даже если он и не смог удержать этот уровень.

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Metcalfe, Oleg Nikishin; globallookpress.com/Victor Joly