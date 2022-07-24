Мечта теннисных эстетов Музетти взял первый титул. Обыграл Алькараса, не сломавшись после 5 упущенных матчболов

Лоренцо становится глыбой.

В пока еще короткой карьере 20-летнего Лоренцо Музетти главным эпизодом был четвертый круг «Ролан Гаррос»-2021 против Новака Джоковича. Итальянец вел 2:0 по сетам, но потом Новак прибавил и начал громить его так жестоко, что в пятом сете Музетти снялся – из-за того, что, как он сам сказал, «больше не мог выигрывать очки» (и еще боли в спине).

После этого Музетти мучился – до конца сезона выиграл всего пять матчей, из которых три были против соперников из-за пределов топ-100, а еще два против ребят из-за пределов топ-50. В этом сезоне он тоже никак не мог найти тот агрессивный, пылкий и творческий теннис, который делает его одним из самых интересных молодых игроков.

Более того, в первом круге «Ролан Гаррос»-2022 история повторилась: Лоренцо вел 2:0 по сетам против Стефаноса Циципаса, и тут грек прибавил и не оставил ему шансов на то, чтобы закрыть матч.

Избежать коллапса в рейтинге Музетти удалось только за счет победы на «Челленджере» на второй неделе «Ролан Гаррос». В целом было ощущение, что Лоренцо пока не готов к серьезным результатам. Да, у него в игре есть много прекрасного, но слабые места, тяга к глупым решениям и ментальная хрупкость (например, у него регулярно возникают проблемы с тем, чтобы подать на матч) ставили его потенциал под сомнение.

С тех пор прошло два месяца, и Музетти – чемпион очень сильного турнира в Гамбурге. И он сделал то, чего до него не удавалось никому – обыграл Карлоса Алькараса в финале ATP (6:3, 6:7, 6:4).

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Молодежный финал между 19-летним Алькарасом и 20-летним Музетти получился просто супер – и по драме, и по игре.

Музетти весь матч отыграл на пике и очень-очень впечатлял. Всем давно известно, что у него замечательный одноручный бэкхенд (особенно перевод по линии) и что он умеет классно сыграть у сетки. Однако мощь и, что еще важнее, стабильность, с которой итальянец забивал с форхенда, стали откровением.

Единственной проблемой Лоренцо было то, что он очень часто строил хороший и правильный розыгрыш, но запарывал концовку. Во многом именно это позволило Алькарасу во втором сете отыграть пять матчболов – двойной на приеме при счете 4:5 и тройной на тай-брейке при счете 3:6. Музетти то ошибался, то мягчил у сетки, то делал еще что-то, чтобы впустить Карлоса в розыгрыш.

И Карлос, проведший отвратительный первый сет, в самый важный момент включился на максимум, добавил мощи и стабильности, включил режим стены.

Поэтому казалось, что третий сет будет разгромом итальянца. Для этого были все компоненты: Музетти в целом шатко проводит ключевые моменты, а тут еще сверху добавляется огромное разочарование от упущенных шансов и пойманный Алькарасом кураж.

Но в этот момент Лоренцо удивил больше всего – в том числе, по собственному признанию, сам себя. Он не просел, не потерял в агрессии, не потерял в стабильности, не делал глупостей и психологически был просто глыбой. В итоге в третьей партии Алькарас даже до брейк-пойнтов ни разу не добрался. И когда ему пришлось подавать, чтобы остаться в матче, сам дрогнул и допустил пару необязательных ошибок.

Но Музетти и по игре подготовил многое для того, чтобы это произошло. Например, Алькарас большую часть третьего сета ходил к сетке с подач под бэкхенд во второй квадрат. Но Лоренцо выдал пару замечательных приемов. Например, в последнем гейме при счете 30:15 в пользу Карлоса.

Видимо, они породили в Алькарасе сомнения, потому что на матчболе он в такой ситуации остался на задней линии. А чтобы получить позиционное преимущество, пытался вбить бэкхенд посильнее и поглубже – и ошибся.

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В целом Музетти всю неделю был глыбой – начиная с того, что в первом круге отыграл два матчбола.

И за него очень радостно. Эта победа может стать важным этапом его превращения в большого топ-теннисиста. И он такой талантливый и интересный игрок, что топ от его попадания туда станет только лучше.

А для Алькараса это тоже в целом был хороший турнир, который позволит ему в 19 лет дебютировать в топ-5 рейтинга. Последним, кому такое удавалось, был Рафаэль Надаль.

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Фото: REUTERS/Cathrin Mueller; Gettyimages.ru/Alexander Scheuber