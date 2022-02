Надаль второй раз за месяц победил Медведева: переиграл качеством и тактикой, а еще спас все 11 брейк-пойнтов

Лучший теннисист сезона.

В понедельник Даниил Медведев официально станет лучшим теннисистом мира. Это будет заслуженный результат его работы за последний год, по ходу которого он был самым стабильным по результатам и присутствию в туре.

Но лучший теннисист этого сезона – пока что однозначно Рафаэль Надаль. 35-летний испанец начал год с 14 побед в 14 матчах и дважды обыграл Медведева – в финале Australian Open (уйдя с 0:2 по сетам) и утром субботы в полуфинале в Акапулько.

Матч кончился со счетом 6:3, 6:3, но по наполнению два сета были диаметрально противоположными.

***

Первый сет – это полное доминирование Надаля, который переигрывал Даниила во всем.

1. Он лучше и активнее включал форхенд – в ответ на первый же короткий мяч ускорял удар и направлял его ближе к линиям, выдавливая Медведева из корта.

2. Когда россиянин оказывался в широкой позиции (в районе парного коридора), он пытался вырываться из нее при помощи обострения – но у него не получалось, потом что он слишком много ошибался.

3. В целом у Медведева возникали проблемы при попытке навязывания инициативы. В том числе из-за того, что Надаль в первом сете замечательно обводил.

Just perfect 👌 Can’t hit the backhand pass any better than @RafaelNadal just did. #AMT2022 pic.twitter.com/jB1Chxa5E1