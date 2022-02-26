Надаль второй раз за месяц победил Медведева: переиграл качеством и тактикой, а еще спас все 11 брейк-пойнтов

Лучший теннисист сезона.

В понедельник Даниил Медведев официально станет лучшим теннисистом мира. Это будет заслуженный результат его работы за последний год, по ходу которого он был самым стабильным по результатам и присутствию в туре.

Но лучший теннисист этого сезона – пока что однозначно Рафаэль Надаль. 35-летний испанец начал год с 14 побед в 14 матчах и дважды обыграл Медведева – в финале Australian Open (уйдя с 0:2 по сетам) и утром субботы в полуфинале в Акапулько.

Матч кончился со счетом 6:3, 6:3, но по наполнению два сета были диаметрально противоположными.

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Первый сет – это полное доминирование Надаля, который переигрывал Даниила во всем.

1. Он лучше и активнее включал форхенд – в ответ на первый же короткий мяч ускорял удар и направлял его ближе к линиям, выдавливая Медведева из корта.

2. Когда россиянин оказывался в широкой позиции (в районе парного коридора), он пытался вырываться из нее при помощи обострения – но у него не получалось, потом что он слишком много ошибался.

3. В целом у Медведева возникали проблемы при попытке навязывания инициативы. В том числе из-за того, что Надаль в первом сете замечательно обводил.

Just perfect 👌 Can’t hit the backhand pass any better than @RafaelNadal just did. #AMT2022 pic.twitter.com/jB1Chxa5E1 — Tennis TV (@TennisTV) February 26, 2022

4. Рисунок игры, качество обводящих и вообще стремление Надаля к агрессии привели к статистическому парадоксу – по ходу матча испанец с бэкхенда сделал больше виннерсов (11), чем с форхенда (9). Даниил пытался использовать его номинально слабую сторону, но 21-кратный чемпион ТБШ находил ответы. Плюс, он много укорачивал с бэкхенда (об этом чуть ниже).

5. Кроме того, испанец без всяких проблем читал игру соперника. Например, он знал, что на дропшоты Медведев в основном отвечает мощным ударом по диагонали – поэтому Надаль несколько раз переигрывал его с помощью комбинации укороченного и обводящего.

6. А еще у Даниила просто было много необязательных ошибок в нейтральных ситуациях.

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Второй сет начался так же, как первый – Медведев сразу отдал свою подачу, допустив две двойных, получив обводящий и не попав в корт из широкой позиции.

Но после этого интенсивность борьбы постепенно выросла, и в середине сета на подаче Рафы было два гейма, которые длились в районе 35 минут и по ходу которых Даниил создал 11 брейк-пойнтов. Испанец все их отыграл.

1. Надаль перестал быть безупречен. Ничто не иллюстрирует это лучше момента, когда при счете 40:40 в гейме на подаче он просто не попал по мячу с форхенда.

A rare miss from the 21-time major champ 🤔 #AMT2022 pic.twitter.com/t6OeTIAUKa — Tennis TV (@TennisTV) February 26, 2022

2. Но и Медведев здорово прибавил. Он стал менее предсказуем – например, первый брейк-пойнт в матче заработал тем, что в ответ на дропшот не стал лупить любимый кросс, а бросил укороченный.

3. В широких позициях Медведев начал чувствовать себя увереннее и чаще попадать.

4. В целом он заиграл агрессивнее и точнее, поймал глубину ударов, не давал Рафе включать давление, сам открывал корт.

5. Уровень борьбы за позицию на корте продемонстрировал гейм при счете 3:2, в котором они с Надалем буквально по очереди разыгрывали комбинацию – выдавить соперника подальше за заднюю линию и бросить укороченный.

За счет этого приема, который у Медведева начал работать на очень высоком уровне, россиянин создал себе два брейк-пойнта (из семи в том гейме). Надаль три из семи брейк-пойнтов отыграл укоротками.

6. В целом игра Надаля на брейк-пойнтах – это образец его стойкости и характера. Практически на всех 11 он попадал первой подаче и забирал контроль в свои руки. А если не получалось сделать это сразу, делал это терпеливо.

7. В итоге на корте получилась идеальная комбинация двух игроков, которые показывали прекрасный уровень. И уровень Надаля оказался чуть выше.

Simply ASTOUNDING 👏@RafaelNadal pulling out all the stops against Daniil Medvedev in Acapulco. #AMT2022 pic.twitter.com/d95iAiaWm1 — Tennis TV (@TennisTV) February 26, 2022

8. Выдержав очень тяжелую середину сета, Рафа довольно комфортно довел матч до победы. При счете 4:3 удержал подачу за две минуты, а потом сделал последний брейк – Медведев вел 40:0 по ходу гейма, но как будто на несколько розыгрышей выключился, и Надалю этого хватило, чтобы зацепиться и выиграть.

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В финале испанец встретится с Кэмероном Норри.

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