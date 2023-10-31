Кросби и Малкин переписывают историю, пока «Питтсбург» летит на дно
Тотальное невезение или ужасная игра?
Матч буксующего «Питтсбурга» и неожиданно набравшего ход «Анахайма» получился одним из самых захватывающих этой ночью. Малкин и Кросби были в одном броске от победы в основное время, но в итоге сами пропустили в большинстве.
У «Питтсбурга» пять поражений в шести играх и последнее место Востока – неожиданно слабый старт для команды, от которой ожидали как минимум борьбы за плей-офф.
Ветераны продолжают тащить, но они не могут все
И можно бы подумать, что причина поражений – в том, что лидеры постарели, а к ним еще и 33-летнего Карлссона добавили, но нет – именно ветераны и тащат команду. Например, на третьей минуте шведский защитник забросил в большинстве после передачи Малкина.
Сам Малкин в конце второго периода поразил ворота «Дакс» при помощи того же Карлссона, а также Сидни Кросби:
О том, что парни – долгожители в этой лиге, после матчей напоминают фанаты статистики. После этого гола 37-летний россиянин вошел в топ-40 бомбардиров в истории НХЛ, на что затратил 1072 игры.
А 36-летний канадец занял единоличное 15-е место в списке лучших ассистентов:
Сид имел роскошный шанс отличиться и сам – Малкин выдал ему пас-конфетку при счете 1:1 в самом конце первого периода (да, вновь в большинстве!), но Гибсон потрясающим движением клюшки спас «Анахайм»:
По иронии все самые интересные события матча случались во время большинства «Питтсбурга». За две с небольшим минуты до конца третьего периода при ничейном счете «Пингвинс» еще раз получили большинство 5-на-3, которое их же и погубило.
Выскочивший со скамейки штрафников Мэйсон Мактавиш убежал на одинокого Тристана Джерри и забил. До выхода пятого полевого игрока «Анахайма» Сэма Кэррика оставалось еще 5 секунд, а до финальной сирены – 13, и на камбэк у «Питтсбурга» просто не оставалось времени.
Отсутствие результата – следствие невезения и ужасной реализации
С учетом того, как «Питтсбург» начал сезон и кому сегодня проиграл (да, у «Дакс» победная серия, но все же это худшая команда прошлой регулярки), можно представить масштабы катастрофы. Но не все так однозначно.
Во-первых, все решил один эпизод, который, в идеале, вообще должен был заканчиваться реализацией большинства «Пингвинс». Во-вторых, лучшая иллюстрация одной из главных проблем – карта бросков (чем больше кружок, тем опаснее бросок; круги с затемнением внутри – голы):
На самом деле с игрой команды все не так ужасно, но максимально плохо – с завершением атак. В пяти последних проигранных матчах «Пингвинс» были лучше соперников по ожидаемым голам в равных составах, а в трех из них – и вообще за всю игру. Встреча с «Анахаймом» – апогей невезения: MoneyPuck насчитал аж 6,74 ожидаемых голов у «Пенс» против 3,01 у «Дакс»! Но если Кросби и Малкин, набравшие каждый больше 1 xG, стабильно забивают, отдают и идут по графику «больше очка за игру», то помощи от тех же Ракелля с его сегодняшними 0,9 xG или Раста с 0,7 они не дождались.
На длинной дистанции такие аномалии обычно нивелируются, но на данный момент «Питтсбург», который собирали для последнего танца Кросби, Малкина и Летанга, далек даже от зоны плей-офф.
«Анахайм» победил. А как дела у Минтюкова?
Помимо главного героя матча – Мактавиша, набравшего 2+1 и ставшего первой звездой матча – в составе «Анахайма» здорово отыграл и Павел Минтюков: у него 0+2 и больше всего силовых в команде – 4.
В первом периоде Павел помог отличиться Якобу Сильвербергу, а в третьем ассистировал при голе Мактавиша, классно отборовшись у борта и переправив шайбу Райану Строуму:
С 6 (1+5) очками с начала сезона Минтюков вышел уже на первое место среди защитников «Дакс» – выше только трое форвардов. Его 21 хит – также лучший показатель в «Анахайме», но уже среди всех полевых. Павлу осталось провести в основе еще два матча, чтобы активировать первый сезон по контракту новичка – и с такой игрой он это полностью заслужил. Претендентов на «Колдер» в этом сезоне невероятно много, но Минтюков уже должен быть в их числе.
«Анахайм» одержал четвертую победу подряд – теперь он шестой на Западе и четвертый в Тихоокеанском дивизионе. «Питтсбург» же продолжает штормить: у них лишь 6 очков в 9 матчах и последнее место в Восточной конференции. Конечно, сегодняшний результат можно считать за несчастный случай, но по факту за последние 6 игр у «Пенс» лишь одна победа. И вроде бы пингвины в природе не тонут – не должны с таким составом и «Пингвинс», но все же обрести себя у них никак не получается. Конец эпохи «Питтсбурга»?
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
- 1:0 – 2 Карлссон (Смит, Малкин)
- 1:1 – 8 Сильверберг (Минтюков, Джонс)
- 1:2 – 31 Ватрано (Мактавиш, Фаулер)
- 2:2 – 39 Малкин (Кросби, Карлссон)
- 3:2 – 41 Р. Зогорна (Эллер, О'Коннор)
- 3:3 – 43 Мактавиш (Минтюков, Строум)
- 3:4 – 59 Мактавиш (Хенрик)
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Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
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