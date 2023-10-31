Устроили балет!
Блог

Кросби и Малкин переписывают историю, пока «Питтсбург» летит на дно

НХЛ НХЛ
Анахайм Анахайм
Питтсбург Питтсбург
Джон Гибсон Джон Гибсон
Сидни Кросби Сидни Кросби
Павел Минтюков Павел Минтюков
Евгений Малкин Евгений Малкин
Мэйсон Мактавиш Мэйсон Мактавиш
Хоккей Хоккей

Тотальное невезение или ужасная игра?

Матч буксующего «Питтсбурга» и неожиданно набравшего ход «Анахайма» получился одним из самых захватывающих этой ночью. Малкин и Кросби были в одном броске от победы в основное время, но в итоге сами пропустили в большинстве.

У «Питтсбурга» пять поражений в шести играх и последнее место Востока – неожиданно слабый старт для команды, от которой ожидали как минимум борьбы за плей-офф. 

Ветераны продолжают тащить, но они не могут все

И можно бы подумать, что причина поражений – в том, что лидеры постарели, а к ним еще и 33-летнего Карлссона добавили, но нет – именно ветераны и тащат команду. Например, на третьей минуте шведский защитник забросил в большинстве после передачи Малкина.

Сам Малкин в конце второго периода поразил ворота «Дакс» при помощи того же Карлссона, а также Сидни Кросби:

О том, что парни – долгожители в этой лиге, после матчей напоминают фанаты статистики. После этого гола 37-летний россиянин вошел в топ-40 бомбардиров в истории НХЛ, на что затратил 1072 игры.

А 36-летний канадец занял единоличное 15-е место в списке лучших ассистентов:

Сид имел роскошный шанс отличиться и сам – Малкин выдал ему пас-конфетку при счете 1:1 в самом конце первого периода (да, вновь в большинстве!), но Гибсон потрясающим движением клюшки спас «Анахайм»:

По иронии все самые интересные события матча случались во время большинства «Питтсбурга». За две с небольшим минуты до конца третьего периода при ничейном счете «Пингвинс» еще раз получили большинство 5-на-3, которое их же и погубило.

Выскочивший со скамейки штрафников Мэйсон Мактавиш убежал на одинокого Тристана Джерри и забил. До выхода пятого полевого игрока «Анахайма» Сэма Кэррика оставалось еще 5 секунд, а до финальной сирены – 13, и на камбэк у «Питтсбурга» просто не оставалось времени.

Отсутствие результата – следствие невезения и ужасной реализации

С учетом того, как «Питтсбург» начал сезон и кому сегодня проиграл (да, у «Дакс» победная серия, но все же это худшая команда прошлой регулярки), можно представить масштабы катастрофы. Но не все так однозначно.

Во-первых, все решил один эпизод, который, в идеале, вообще должен был заканчиваться реализацией большинства «Пингвинс». Во-вторых, лучшая иллюстрация одной из главных проблем – карта бросков (чем больше кружок, тем опаснее бросок; круги с затемнением внутри – голы):

На самом деле с игрой команды все не так ужасно, но максимально плохо – с завершением атак. В пяти последних проигранных матчах «Пингвинс» были лучше соперников по ожидаемым голам в равных составах, а в трех из них – и вообще за всю игру. Встреча с «Анахаймом» – апогей невезения: MoneyPuck насчитал аж 6,74 ожидаемых голов у «Пенс» против 3,01 у «Дакс»! Но если Кросби и Малкин, набравшие каждый больше 1 xG, стабильно забивают, отдают и идут по графику «больше очка за игру», то помощи от тех же Ракелля с его сегодняшними 0,9 xG или Раста с 0,7 они не дождались.

На длинной дистанции такие аномалии обычно нивелируются, но на данный момент «Питтсбург», который собирали для последнего танца Кросби, Малкина и Летанга, далек даже от зоны плей-офф.

«Анахайм» победил. А как дела у Минтюкова?

Помимо главного героя матча – Мактавиша, набравшего 2+1 и ставшего первой звездой матча – в составе «Анахайма» здорово отыграл и Павел Минтюков: у него 0+2 и больше всего силовых в команде – 4. 

В первом периоде Павел помог отличиться Якобу Сильвербергу, а в третьем ассистировал при голе Мактавиша, классно отборовшись у борта и переправив шайбу Райану Строуму:

С 6 (1+5) очками с начала сезона Минтюков вышел уже на первое место среди защитников «Дакс» – выше только трое форвардов. Его 21 хит – также лучший показатель в «Анахайме», но уже среди всех полевых. Павлу осталось провести в основе еще два матча, чтобы активировать первый сезон по контракту новичка – и с такой игрой он это полностью заслужил. Претендентов на «Колдер» в этом сезоне невероятно много, но Минтюков уже должен быть в их числе.

«Анахайм» одержал четвертую победу подряд – теперь он шестой на Западе и четвертый в Тихоокеанском дивизионе. «Питтсбург» же продолжает штормить: у них лишь 6 очков в 9 матчах и последнее место в Восточной конференции. Конечно, сегодняшний результат можно считать за несчастный случай, но по факту за последние 6 игр у «Пенс» лишь одна победа. И вроде бы пингвины в природе не тонут – не должны с таким составом и «Пингвинс», но все же обрести себя у них никак не получается. Конец эпохи «Питтсбурга»?

НХЛ

Регулярный чемпионат

Питтсбург – Анахайм 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Дата проведения
31 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Карлссон (Смит, Малкин)
1:1 – 8 Сильверберг (Минтюков, Джонс)
1:2 – 31 Ватрано (Мактавиш, Фаулер)
2:2 – 39 Малкин (Кросби, Карлссон)
3:2 – 41 Р. Зогорна (Эллер, О'Коннор)
3:3 – 43 Мактавиш (Минтюков, Строум)
3:4 – 59 Мактавиш (Хенрик)
Вратари: Джерри 23/27 – Достал 33/35, Гибсон 6/7.

🎂 Панарин отметил день рождения: 3 очка с «Виннипегом». Его результативная серия – лучшая у клуба в этом веке

Огромный стадион, дефиле игроков-ковбоев и нефтяников – красота «Битвы при Альберте» в НХЛ

Овечкин впервые возглавил хоккейный рейтинг Forbes! Как он зарабатывает миллионы

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Романов
Карлссон конечно в конце пас на 11 миллионов выдал
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Камаз Отходов
Карлссон делает ровно то, что от него и ожидали 😎
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Al561
То что собранные в одну бригаду ветераны забивают в PP, на значит, что они тащат. Надо всем прибавлять и в равных составах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий