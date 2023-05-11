65 комментариев

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🔥Четыре полных овертайма бодались «Каролина» и «Флорида»! У Бобровского – 63 сэйва и победа

Фредерик Андерсен Фредерик Андерсен
Мэттью Ткачак Мэттью Ткачак
Флорида Флорида
НХЛ НХЛ
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Каролина Каролина
Сергей Бобровский Сергей Бобровский
Хоккей Хоккей

Когда игра закончилась, на трибунах было почти 2 ночи.

В сезоне НХЛ осталось всего три серии крутого хоккея – настолько крутого, что хочется, чтобы он не заканчивался. Хотя зрители в PNC Arena этой ночью были другого мнения: «Каролина» с «Флоридой» выдали четыре овертайма и чуть не зашли на пятый.

Когда первый матч финала Востока закончился, время в Роли было 1:55 ночи. И болельщики уходили с трибун максимально недовольными – они дотерпели до это времени, чтобы увидеть, как их команда проиграла и насколько хорош вратарь соперников – Сергей Бобровский.

Игра «Каролины» с «Флоридой» уже вошла в историю

Общее время игры – 139 минут и 47 секунд: по сути, команды сыграли за вечер больше двух матчей – но уступать никто не собирался. Вот так бодаясь, «Харрикейнс» с «Пантерс» незаметно вписали себя в историю. Только пять матчей за все время существования НХЛ длились дольше – и то, два из них были в 30-х годах прошлого века.

Для каждого из клубов четвертый овертайм стал рекордным в истории. И забавно, что предыдущий самый долгоиграемый матч «Каролины» был в финале Кубка Стэнли-2002 при Поле Морисе на скамейке – нынешнем главном тренере «Флориды».

Когда матч настолько затягивается, вопросы о тактике команд, количестве бросков и даже продвинутой статистике отходят на второй план. В такие моменты все решает характер команд, из физическая готовность, а иногда и случай. К счастью, прошлой ночью обошлось без этого, а вот характер и физика решили многое.

Просто посмотрите на эти сумасшедшие цифры. Гвозди бы делать из этих людей.

Защитник «Флориды» Брэндон Монтур отыграл практически целый матч – и, кажется, мог бы бегать еще. По ходу третьего овертайма у него был момент, когда он не уходил со льда около трех минут и мог завершить свою затяжную смену отличным голом – но подтащил Андерсен.

А вот обратный пример из «Каролины». Защитник Джейккоб Слэвин явно устал (еще бы!) под конец четвертого овертайма: сначала неудачно отбросился в средней зоне и дал сопернику шанс на последнюю атаку до сирены, потом не помешал шайбе зайти в зону «Каролины», а затем выбросил ее по борту так, что она досталась Ткачаку, за которым уже не было сил бежать – и тот забил решающий гол в матче.

Окончание эпизода с радостью всех игроков и тренеров «Флориды» можно посмотреть тут.

Кстати, о характере – это был второй гол «пантер» в овертайме эти вечером. Райан Ломберг забил еще в первой дополнительной 20-минутке, но арбитры в итоге отменили его из-за помехи вратарю. Но представьте, каково было игрокам «Флориды», уже отпраздновавшим победу, возвращаться в тот же матч. И ведь ничего – справились.

А что, собственно, было до овертаймов?

В самом начале матча – первых трех периодах – была довольно равная игра, с преимуществом «Каролины» по броскам, но при этом без доминирования по игре. «Флорида», во всяком случае, выглядела не хуже.

Главным оружием «ураганов» в этот вечер стало большинство: они реализовали 5-на-3 в конце первого периода (Стаал формально вышел со скамейки штрафников, но не успел помочь в обороне), а в третьем периоде четверка игроков «Флориды» как-то слишком увлеклась возможным выводом шайбы из зоны – у Бобровского просто не было шансов.

Кстати, у «Каролины» было большинство и в первом овертайме – но там обошлось без гола.

«Пантерс» же выглядели посимпатичнее в равных составах (ну, разве что, не в третьем периоде) – и это вылилось в две шайбы перед вторым перерывом. Переломный момент с точки зрения счета, но не с точки зрения игры. Это была равная битва двух сильных команд – хотя то, что у «Флориды» забросил Картер Верхэге, намекало на итоговый результат ночи (он забивает только в победных матчах). 

«У соперника отличная команда, – сказал Мэттью Ткачак после игры. – Я вижу две действительно отличные команды, которые борются за каждый дюйм. Это мини-поединки, которые, возможно, зрители даже не замечают, но они очень важны – и обе команды бьются за победу в них на протяжении всей игры».

Но самый главный вопрос, который должен всех мучить по итогам почти 140 минут: как так получилось, что Пол Штястны – единственный полевой игрок в составах обеих команд, у которого 0 бросков в створ?

Как там Сергей Бобровский?

Лучше всех. Наравне с Ткачаком, который отправил болельщиков спать, он главный герой вечера. В этом плей-офф Сергей – копия того парня, которому вручали «Везину» в 2013-м и 2017-м – а может быть даже улучшенная его версия.

Максимально спокойный, максимально надежный – что в основное время, что в овертайме. И плевать, какой он по счету. И плевать, что защитники сами привезли момент.

Работы у Сергея хватало – за вечер, плавно перетекший в ночь, он сделал 63 сэйва с 65 бросков. Это новый рекорд «Флориды» по спасениям за одну кубковую игру.

Он ни разу не пропустил в равных составах, даже когда оставался один-на-один с соперником.

Согласно продвинутой статистике, Бобровский отразил на 5,34 гола больше ожидаемого. Фантастика!

«Пошла игра на истощение. Я просто пытался терпеть и ждать момента, ждать броска, – объяснял вратарь после матча. – В такой ситуации ты мало чувствуешь свое тело. Это больше касается головы, мыслей нет, ты полностью сосредоточен на игре».

Сергей – просто машина: у него 113 (!) сэйвов за два последних матча. Это третий случай в НХЛ с 1955-го, когда у голкипера два матча подряд с 50+ спасениями.

А еще у него 25 побед в Кубке Стэнли – пятый результат для российских вратарей. И может, кстати, стать четвертым, но для этого придется взять сам трофей – или хотя бы довести финал до 7-го матча без смен.

Финал Востока

Каролина – Флорида 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Дата проведения
19 мая, 03.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 19 Джарвис (Бернс, Ахо)
1:1 – 35 Барков (Верхэге, Дюклер)
1:2 – 37 Верхэге (Барков, Дюклер)
2:2 – 43 Ноусен (Нечас, Джарвис)
2:3 – 139 Ткачак (Беннетт)
Вратари: Андерсен 57/60 – Бобровский 63/65.

Счет в серии: 0-1

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«Торонто» был симпатичным, когда лидерам еще не исполнилось 20. Сейчас это разбалансированная груша для плей-офф

Фото: East News/AP Photo/Karl B DeBlaker, GRANT HALVERSON/Getty AFP, BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

65 комментариев

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Shem010
Справедливости ради, Андерсен тоже тащил дай Боже. Особенно в ОТ. Но Серега перзагрузился просто...
+59
-2
+57
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ivan_krylov
Бобр - мощь!!
+56
0
+56
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Real_v_dushe
Ответ Кирилл Новокщенов
Вот в чем прикол этих марафонских овертаймов? Просто насилуют людей, и игроков и фанатов. И насколько же круче и эмоциональнее смотрится серия пенальти, когда ты знаешь, что каждый удар может стать последним. А игрокам через два дня снова играть. Бесконечные овертаймы - устаревшая дурь, которая к хоккею имеет точно не больше отношения, чем 3 на 3 или буллиты. Сделайте 1 овертайм обычный на 10 минут, потом 10 минут 4 на 4 и потом буллиты.
Форматы 3 на 3 и даже 4 на 4 - это другой вид хоккея, а буллиты - это вообще не про спорт,
это про лотерею. Здесь должны побеждать именно так и ничего меняться не должно. Игроки на 90% за этот формат, это главное.
+51
0
+51
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adimsonekat
Боб красава, спору нет. Справедливости ради, Андерсон тоже великолепно отстоял. Его сэйвы в овертайме - это что-то. Реально была дуэль вратарей. При том что моментов было, с обеих сторон, немало создано. Как Бернс и Монтур, например, вообще выжили и ноги передвигали, загадка. Отыграть более 50 минут. Вот видимо усталость Бернса и сыграла роковую роль.
+35
0
+35
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lobzig
утром полез глянуть хайлайты, а их почему-то нет 🤔
что ж - посмотрел прямую с середины ОТ2
+28
0
+28
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Сергей Югай
Ответ Сергей Орлов
Ткачак, Барков, Монтур, Беннет, Райнхарт, Верхэге заслуживают меньше?)
Вся Флорида заслуживает победы в Кубке!!!! Парни просто умирают на площадке!!!! Защита пантер преобразилась до неузнаваемости!!! Реально все помогают вратарю. В регулярен это был проходной двор…. Как меняет игру команд плей-офф….
+25
-1
+24
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Евгений Кулешов
Бобр как никто другой заслуживает чашу
+23
-5
+18
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Pink Floyd1276
Ответ Real_v_dushe
Не совсем мне понятно, почему не обращают внимание на игру Андерсена в этом плове, у него кстати история очень похожая на Бобровского и сыграл он не менее выдающийся матч.
Ганс Христиан не русский!
+15
-1
+14
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Real_v_dushe
Не совсем мне понятно, почему не обращают внимание на игру Андерсена в этом плове, у него кстати история очень похожая на Бобровского и сыграл он не менее выдающийся матч.
+17
-5
+12
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Диандерталец
Грэйт сэйв бай Бобровский!
+11
0
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Альфа Консалтинг
Ответ vitetek
Есть кто смотрел матч полностью? Если такие есть наверное еще спят😄
36 студия и их зрители
+11
0
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vitetek
Есть кто смотрел матч полностью? Если такие есть наверное еще спят😄
+9
0
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Real_v_dushe
Ответ Кирилл Новокщенов
Спорт, который будет учитывать только мнение игроков, неизбежно умрет. Людей, которые готовы смотреть матч, который может закончиться не через 2,5 часа, а через 5, очень мало и их станет только меньше. Спорт должен работать как шоу для зрителей - это главное.
Никто не заставляет никого смотреть овертаймы. Но для справедливого кубкового результата они безусловно именно в таком виде нужны. Для остальных вариантов есть регулярка. Там никто никого не заставляет играть в хоккей часами при равном счёте.
+8
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Вячеслав Суворов
Рома себе в просмотр один матч добавит или как два?
+8
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Марсель Объелся
Ответ Shem010
Справедливости ради, Андерсен тоже тащил дай Боже. Особенно в ОТ. Но Серега перзагрузился просто...
В четвёртом овертайме Андерсена просто оставили на растерзание. Он почти сравнялся с Бобровский по сейвам
+6
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Пользователь заблокирован
Ответ Кирилл Новокщенов
Вот в чем прикол этих марафонских овертаймов? Просто насилуют людей, и игроков и фанатов. И насколько же круче и эмоциональнее смотрится серия пенальти, когда ты знаешь, что каждый удар может стать последним. А игрокам через два дня снова играть. Бесконечные овертаймы - устаревшая дурь, которая к хоккею имеет точно не больше отношения, чем 3 на 3 или буллиты. Сделайте 1 овертайм обычный на 10 минут, потом 10 минут 4 на 4 и потом буллиты.
Ты там расчета ставки что ли ждал ? Не гони
+6
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YoRHa
Ответ endrioo
Бобр молодец, точно? Так буквально 1,5 месяцев назад тут "эксперты" считали его з.п. и говорили что он полное дно и не заслуживает такого гонорара, неужели переобулись? P.S. От всей души рад за Сергея, в очередной раз показал всем "экспертам" свой уровень, молодчик!!!
Поменять мнение после того, как изменились обстоятельства — обычное дело. Разумные люди это понимают.

А вот кукарекают, приравнивая ситуации N-месячной давности и текущего времени (игрок хорош сейчас — почему его обосрали пару месяцев назад?), только дурачки, не обременённые интеллектом.
+9
-3
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Всё знаю
Важно уточнить , что Бобр обновил рекорд Флориды по отражённым броскам за одну игру.
И эта команда еле зашла в П/О.
У нас такое и представить невозможно , уже знаешь финал западной конференции до начала сезона.
+7
-1
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Trash Talking
Статистика серий НХЛ, в которых был топ-5 долгих матчей:
1. КС-1936: Детройт обыграл Монреаль Марунс 1-0 в матче и 3-0 в серии
2. КС-1933: Торонто обыграл Бостон 1-0 в матче и 3-2 в серии
3. КС-2000: Филадельфия обыграла Питтсбург 2-1 в матче и 4-2 в серии
4. КС-2020: Тампа обыграла Коламбус 3-2 в матче и 4-1 в серии
5. КС-2003: Анахайм обыграла Даллас 4-3 в матче и 4-2 в серии
6. КС-2023: Флорида обыграла Каролину 3-2 в матче и ... ?

И еще отдельно самые долгие матчи Флориды и Каролины до этого дня:
КС-2002: Проигрыш Каролины Детройту в матче 2-3 и итоговый проигрыш Каролиной серии 1-4
КС-1996: Проигрыш Флориды Колорадо в матче 0-1 и итоговый проигрыш Флоридой серии 0-4

Статистически победитель длинного матча обычно берёт и серию.
+7
-1
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Кавабунга Шреддоголовый
Не только Бобс был на высоте. Андерсен был ничуть не хуже. Они оба тащили. Не надо датчанина принижать, не только Бобровский тащил в этом матче
+5
0
+5
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D-eisler@yandex.ru
Наверное болеть буду за Флориду. Слишком экзотический чемпион наклевывается)
+5
0
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al77
Не перехвалить бы Бобровского.. держим кулаки.
+4
0
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Пинающий Достоинства
Ответ Всё знаю
Важно уточнить , что Бобр обновил рекорд Флориды по отражённым броскам за одну игру. И эта команда еле зашла в П/О. У нас такое и представить невозможно , уже знаешь финал западной конференции до начала сезона.
Ну эта самая команда взяла президентский кубок в прошлом году
+4
0
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Ян Константинопольский
Ответ Всё знаю
Важно уточнить , что Бобр обновил рекорд Флориды по отражённым броскам за одну игру. И эта команда еле зашла в П/О. У нас такое и представить невозможно , уже знаешь финал западной конференции до начала сезона.
И заранее знаешь, кому вылижет тренер победителей в знак благодарности)
+4
0
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bel01
Бобровский был просто непроходимой стеной.
И поразительно спокоен при этом.
Идеал игры голкипера в отдельно взятом матче.
+3
0
+3
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