65 комментариев

Когда игра закончилась, на трибунах было почти 2 ночи.

В сезоне НХЛ осталось всего три серии крутого хоккея – настолько крутого, что хочется, чтобы он не заканчивался. Хотя зрители в PNC Arena этой ночью были другого мнения: «Каролина» с «Флоридой» выдали четыре овертайма и чуть не зашли на пятый.

Когда первый матч финала Востока закончился, время в Роли было 1:55 ночи. И болельщики уходили с трибун максимально недовольными – они дотерпели до это времени, чтобы увидеть, как их команда проиграла и насколько хорош вратарь соперников – Сергей Бобровский.

Игра «Каролины» с «Флоридой» уже вошла в историю

Общее время игры – 139 минут и 47 секунд: по сути, команды сыграли за вечер больше двух матчей – но уступать никто не собирался. Вот так бодаясь, «Харрикейнс» с «Пантерс» незаметно вписали себя в историю. Только пять матчей за все время существования НХЛ длились дольше – и то, два из них были в 30-х годах прошлого века.

Для каждого из клубов четвертый овертайм стал рекордным в истории. И забавно, что предыдущий самый долгоиграемый матч «Каролины» был в финале Кубка Стэнли-2002 при Поле Морисе на скамейке – нынешнем главном тренере «Флориды».

Когда матч настолько затягивается, вопросы о тактике команд, количестве бросков и даже продвинутой статистике отходят на второй план. В такие моменты все решает характер команд, из физическая готовность, а иногда и случай. К счастью, прошлой ночью обошлось без этого, а вот характер и физика решили многое.

Просто посмотрите на эти сумасшедшие цифры. Гвозди бы делать из этих людей.

Защитник «Флориды» Брэндон Монтур отыграл практически целый матч – и, кажется, мог бы бегать еще. По ходу третьего овертайма у него был момент, когда он не уходил со льда около трех минут и мог завершить свою затяжную смену отличным голом – но подтащил Андерсен.

А вот обратный пример из «Каролины». Защитник Джейккоб Слэвин явно устал (еще бы!) под конец четвертого овертайма: сначала неудачно отбросился в средней зоне и дал сопернику шанс на последнюю атаку до сирены, потом не помешал шайбе зайти в зону «Каролины», а затем выбросил ее по борту так, что она досталась Ткачаку, за которым уже не было сил бежать – и тот забил решающий гол в матче.

Окончание эпизода с радостью всех игроков и тренеров «Флориды» можно посмотреть тут.

Кстати, о характере – это был второй гол «пантер» в овертайме эти вечером. Райан Ломберг забил еще в первой дополнительной 20-минутке, но арбитры в итоге отменили его из-за помехи вратарю. Но представьте, каково было игрокам «Флориды», уже отпраздновавшим победу, возвращаться в тот же матч. И ведь ничего – справились.

А что, собственно, было до овертаймов?

В самом начале матча – первых трех периодах – была довольно равная игра, с преимуществом «Каролины» по броскам, но при этом без доминирования по игре. «Флорида», во всяком случае, выглядела не хуже.

Главным оружием «ураганов» в этот вечер стало большинство: они реализовали 5-на-3 в конце первого периода (Стаал формально вышел со скамейки штрафников, но не успел помочь в обороне), а в третьем периоде четверка игроков «Флориды» как-то слишком увлеклась возможным выводом шайбы из зоны – у Бобровского просто не было шансов.

Кстати, у «Каролины» было большинство и в первом овертайме – но там обошлось без гола.

«Пантерс» же выглядели посимпатичнее в равных составах (ну, разве что, не в третьем периоде) – и это вылилось в две шайбы перед вторым перерывом. Переломный момент с точки зрения счета, но не с точки зрения игры. Это была равная битва двух сильных команд – хотя то, что у «Флориды» забросил Картер Верхэге, намекало на итоговый результат ночи (он забивает только в победных матчах).

«У соперника отличная команда, – сказал Мэттью Ткачак после игры. – Я вижу две действительно отличные команды, которые борются за каждый дюйм. Это мини-поединки, которые, возможно, зрители даже не замечают, но они очень важны – и обе команды бьются за победу в них на протяжении всей игры».

Но самый главный вопрос, который должен всех мучить по итогам почти 140 минут: как так получилось, что Пол Штястны – единственный полевой игрок в составах обеих команд, у которого 0 бросков в створ?

Как там Сергей Бобровский?

Лучше всех. Наравне с Ткачаком, который отправил болельщиков спать, он главный герой вечера. В этом плей-офф Сергей – копия того парня, которому вручали «Везину» в 2013-м и 2017-м – а может быть даже улучшенная его версия.

Максимально спокойный, максимально надежный – что в основное время, что в овертайме. И плевать, какой он по счету. И плевать, что защитники сами привезли момент.

Работы у Сергея хватало – за вечер, плавно перетекший в ночь, он сделал 63 сэйва с 65 бросков. Это новый рекорд «Флориды» по спасениям за одну кубковую игру.

Он ни разу не пропустил в равных составах, даже когда оставался один-на-один с соперником.

Согласно продвинутой статистике, Бобровский отразил на 5,34 гола больше ожидаемого. Фантастика!

«Пошла игра на истощение. Я просто пытался терпеть и ждать момента, ждать броска, – объяснял вратарь после матча. – В такой ситуации ты мало чувствуешь свое тело. Это больше касается головы, мыслей нет, ты полностью сосредоточен на игре».

Сергей – просто машина: у него 113 (!) сэйвов за два последних матча. Это третий случай в НХЛ с 1955-го, когда у голкипера два матча подряд с 50+ спасениями.

А еще у него 25 побед в Кубке Стэнли – пятый результат для российских вратарей. И может, кстати, стать четвертым, но для этого придется взять сам трофей – или хотя бы довести финал до 7-го матча без смен.

Финал Востока

Счет в серии: 0-1

Фото: East News/AP Photo/Karl B DeBlaker, GRANT HALVERSON/Getty AFP, BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP