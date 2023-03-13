Первый – и сразу победный.

В недолгой истории «Вегаса» отношения клуба с русскими игроками складывались откровенно так себе: все помнят легендарное расставание с Вадимом Шипачевым, дисквалификацию Валентина Зыкова и отсутствие шансов для Никиты Гусева. В итоге самым успешным нашим игроком в составе «рыцарей» оказался Евгений Дадонов.

Однако со временем ситуация изменилась: в этом сезоне шансы в основе начал получать защитник Даниил Мироманов, в дедлайн «Вегас» выменял Ивана Барбашева, а пару дней назад поднял из АХЛ Павла Дорофеева. И он изо всех сил пытается закрепиться в НХЛ.

Первый гол получился курьезным, зато стал победным

Дорофееву дают неплохие шансы проявить себя. Игра против «Сент-Луиса» была для него четвертой за «Вегас» в сезоне. Он привлекался в основу на три матча в декабре, но тогда не отметился результативными действиями. Зато сейчас он вышел во второй тройке вместе с Райлли Смитом и Вильямом Карлссоном и отыграл 13 минут, правда, не выходил в неравных составах, что тоже вполне объяснимо для начала.

«Рыцари» строят свою игру таким образом, что в их системе хорошо ценятся игроки, которые постоянно идут в давление, лезут на ворота и пытаются создавать моменты. Павел об этом наверняка знал – посмотрите, как здорово он пошел в отбор и в борьбе с двумя соперниками сохранил шайбу для Карлссона, который красиво переиграл вратаря. Это был первый голевой пас Дорофеева в НХЛ.

А дебютный гол тоже вскоре пришел и получился очень забавным. В начале третьего периода «Блюз» сравняли счет (3:3), но уже через пару минут после этого случился удачный для Дорофеева рикошет. Окруженный несколькими оппонентами Карлссон бросил по воротам, Биннингтон отбил, но точно в шлем русскому форварду – такой первый гол в НХЛ точно мало у кого есть.

Бодро начал в КХЛ, но после обмена закис и только после этого поехал в «Вегас»

Павел родился в Нижнем Тагиле, но первые упоминания о его карьере по детям связаны с Тюменью. Дело в том, что его отец Игорь в прошлом играл за нижнетагильский «Спутник», а потом стал детским тренером. И когда ему предложили работу в школе «Газовика», он вместе со всей семьей перебрался в Тюмень.

В 2015-м у семьи Дорофеевых случился новый переезд – в Магнитогорск. При этом Павел идеально вписался в более сильную команду и в 16-17 лет забивал в среднем около гола за игру на первенстве России по региону. Было очевидно, что в «Магнитке» растет талант, карьера которого развивалась очень стремительно – в 17 лет он провел полноценный сезон в МХЛ и вошел в топ-5 бомбардиров команды, потом сыграл на ЮЧМ, а в январе 2019-го уже забил первый гол в КХЛ.

Летом 2019 года «Вегас» взял его в третьем раунде драфта под общим 79-м номером, но Павел продолжал играть в России. Сезон-2019/20 он почти полностью провел за основу «Металлурга» и попутно взял серебро МЧМ. В клубе дела шли не так плохо для 19-летнего парня – 7 (4+3) очков в 48 матчах при среднем игровом времени меньше 10 минут.

Однако в межсезонье Дорофеев стал участником большого обмена и отправился в «Трактор», где все пошло наперекосяк. Всего одна игра в КХЛ и 36 матчей в «вышке», в которых он набрал всего 8+9.

В итоге «Вегас» забрал его в АХЛ, чтобы он развивался в клубной системе. За остаток чемпионата он забил 9 голов в 24 играх, а прошлый сезон получился для него прорывным – дебют в НХЛ и 52 (27+25) очка в 63 матчах за фарм «рыцарей».

После такого сезона казалось, что Дорофеев будет получать больше шансов в основе, но он снова застрял в АХЛ, а статистика пошла на спад. Но тут виноват не только он – слабее стал весь «Хендерсон», а Павел, по отзывам знающих людей, из числа тех игроков, которые зависимы от партнеров.

Сегодня у него эти партнеры были, и результат себя не заставил ждать – пусть и не обошлось без курьеза. В любом случае уже есть хороший повод последить за его будущим в «Вегасе».

Фото: REUTERS/Jeff Le-USA TODAY Sports