Капризов забил Бобровскому и добрался до 30 голов в сезоне, но «Миннесота» в глубокой яме
Кирилл – луч света в составе «диких».
Кирилл Капризов сейчас – один из самых горячих русских энхээловцев. Но что печально – в одной из самых холодных команд лиги. «Миннесоту» потряхивает в последних играх: после паузы провела пять матчей и взяла только один – против «Нью-Джерси», и то по буллитам.
Капризов против Бобровского: гол у Кирилла, сэйв на буллитах – у Сергея
Минувшей ночью «Уайлд» принимали дома «Флориду», и снова довели дело до послематчевых бросков – на этот раз выиграл соперник. За 65 минут игрового времени «дикари» сподобились всего на один гол. В порядке был Сергей Бобровский, сделавший 27 сэйвов, но все же его пробил другой воспитанник новокузнецкого «Металлурга» – Кирилл Капризов.
Форвард вроде бы затянул с броском, когда начал смещаться с центра на фланг, но потом все-таки зарядил в самый нужный момент – шансов у вратаря не было.
Зато на буллитах дуэль двух новокузнецких мастеров выиграл уже Сергей: не купился на ложные движения Капризова и прочитал его хитрый замысел.
Мы как-то рассказывали, что Панарин любит забивать своему другу Бобровскому, но выяснилось, что и Кирилл вообще при каждой встрече огорчает земляка. В каждой из трех таких игр есть две явные тенденции: Кирилл все время забивает, но Сергей все равно выигрывает.
У Капризова второй сезон с 30 голами
Конечно, перед сезоном вряд ли кто-то сомневался, что Кирилл не преодолеет отметку в 30 шайб. В прошлой регулярке он наколотил 47 голов и от него теперь вообще ждут полтинника, но пока он идет примерно по прежнему графику: в среднем 0,57 гола за игру, и в пересчете на 82 матча – это 46,4 гола.
В истории «Миннесоты» было всего два игрока, которые забивали 30+ раз в двух и более сезонах подряд – теперь к Мариану Габорику и Брайану Ролстону присоединился Капризов. Но ему есть к чему стремиться – Габорик и Ролстон трижды выбивали по 30 голов, но если Кирилл останется в «Уайлд» (а кто ж его отпустит!?), то и это достижение падет через два года.
Что касается русской гонки, то он стал вторым игроком, забросившим 30+ шайб в этой регулярке. Кто был первым, пожалуй, уточнять не стоит.
«Миннесота» в зоне турбулентности
После паузы команда Дина Эвасона явно не в лучшей форме – одна победа в пяти играх. «Дикари» на этом отрезке забили всего 7 голов (плюс победный буллит) – и это крайне низкая результативность. Ни одна из команд лиги не забросила меньше 10 шайб за последние пять матчей.
А самое интересное, что в 4 из 7 голов поучаствовал именно Капризов: три он забил сам и еще в одном отдал передачу. Конечно, зная уровень Капризова, он мог играть еще результативнее, но и без того он показывает вполне лидерскую игру, и здесь куда больше вопросов к его партнерам по команде.
«Миннесота» пока сохраняет третью строчку в Центральном дивизионе, но сзади уже подпирает «Колорадо» – у них на одно очко меньше и две игры в запасе. Причем следующая игра у «дикарей» как раз против «Эвс». А потом еще и с лидером дивизиона «Далласом» и другим конкурентом – «Нэшвиллом». Так что, «Уайлд» пора добавлять, иначе спад может затянуться.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
- 0:1 – 23 Луостаринен (Казинс, Форслинг)
- 1:1 – 26 Капризов (Эддисон, Зукарелло-Асен)
- Вратари: Густавссон 33/34 – Бобровский 27/28.
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Фото: REUTERS/Bruce Fedyck-USA TODAY Sports
Кирилл да Зукарелло, с натяжкой Болди - больше там вообще нет игроков, способных решать в отдельно взятом матче.