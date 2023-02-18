Самые яркие гоночные машины в истории: художники полета Энди Уорхолла красили «БМВ» вручную. Откуда они взялись?

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Автомобили стоимостью $60 миллионов.

Наверняка вы хотя бы раз видели эти необычные машины – гоночные и дорожные «БМВ» разных десятилетий с затейливыми рисунками на кузове. Это не просто аэрография, а настоящее искусство, перекинувшееся с холстов и мольбертов на капоты, багажники и крылья. Чья это идея? Почему в списке главных арт-каров мира сплошные «БМВ»? Сколько стоят такие произведения искусства? Давайте разбираться.

Автомобиль начали отождествлять с искусством еще в начале XX века

В феврале 1909 года – еще за 20 лет до дебюта первого «БМВ» – на страницах французской газеты Le Figaro вышла статья некоего Филиппо Томмасо Маринетти.

Итальянский поэт и художник первым в истории назвал автомобиль художественным объектом нового времени.

«Мы заявляем, что великолепие мира обогатилось новой красотой: красотой скорости! – провозглашал Маринетти в строчках своего «Манифеста футуризма» – Гоночная машина, капот которой, как огнедышащие змеи, украшают большие трубы; ревущая машина, мотор которой работает как на крупной картечи, — она прекраснее, чем статуя Ники Самофракийской».

Вообще-то «Манифест футуризма» – творение довольно неоднозначное. В нем хватает материала, который в наши дни отправил бы товарища Маринетти прямиком на нары. Или на принудительное лечение.

«Мы будем восхвалять войну — единственную гигиену мира, милитаризм, патриотизм, разрушительные действия освободителей, прекрасные идеи, за которые не жалко умереть, и… презрение к женщине».

Сильно сказано. А там еще много такого….

«Мы разрушим музеи, библиотеки, учебные заведения всех типов, мы будем бороться против морализма, феминизма, против всякой оппортунистической или утилитарной трусости».

Но отодвинем в сторонку политику с моралью и сконцентрируемся на искусстве. Итак, манифест Маринетти стал точкой отсчета – с этого момента автомобиль перестал быть только средством передвижения.

Художники и скульпторы быстро приняли автомобиль как достойный творческий объект

Заметьте, Маринетти считает, что автомобиль прекрасен сам по себе и сравнивается с лучшими образцами классического искусства. Но, став неотъемлемым атрибутом повседневной жизни, машины проникли и в работы живописцев и скульпторов. Причем от безвестных до супер знаменитых. Тулуз Лотрек, Сальвадор Дали – как вам такие имена?!

Пройдет еще какое-то время и музей современного искусства в Нью-Йорке назовет автомобили «Скульптурами на колесах» (Rolling sculpture). В живописи даже появится автомобильное направление. Художников, которые пишут автомобили и автомобильные гонки, можно условно назвать «сухопутными маринистами». Наконец, в 1975-м году автомобили и сами превратились в холст.

Поначалу в арт-кары никто не верил

Александр Колдер Эрве Пулен

Все началось с идеи французского гонщика-любителя Эрве Пулена. Он захотел чтобы кто-то из модных художников раскрасил его автомобиль. Вне гоночной трассы Эрве – известный аукционист и эксперт по живописи, соответственно и знакомства он водил профильные.

Француз заразил идеей Александра Колдера, американского скульптора и художника, известного симпатиями и к современной технике. Еще в 1972-м Колдер расписал фюзеляж настоящего Douglas DC-8 американской авиакомпании Braniff. Художник, сделавший своим холстом реактивный лайнер, с легковым-то автомобилем справится наверняка.

Почему выбор пал на «БМВ»? Случайность. Просто именно за рулем «БМВ» 3,0 CSL месье Пулен собирался выйти на старт 24-часовой гонки в Ле-Мане 1975 года. До финиша машина, к слову, не добралась – на девятом часу гонки подвела трансмиссия. Но столь яркое пятно на французском асфальте заметили все. Гоночный «биммер» в ливрее от Александра Колдера привлек чуть ли не больше внимания, чем победители 24-часового марафона.

Дальше можно было ожидать чего угодно. Будь на месте немцев англичане, к примеру, все могло закончиться и судом. Пиар-отдел «Роллс-Ройс» в свое время очень болезненно отнесся к желтому «Фантому» Джона Леннона, но в «БМВ», напротив, увидели шанс. Вернее: наконец-то увидели шанс. Ведь первоначальное предложение Пулена посотрудничать в Мюнхене проигнорировали.

Только попав под впечатление роскошного приема колдеровской 3,0CSL в Ле-Мане, баварцы передумали. В самом деле, почему бы не выдать современным художникам автомобили вместо холстов, по умолчанию превратив «БМВ» в арт-объекты?!

Сейчас уже и не скажешь почему затея с арт-карами так сильно зашла в художественных кругах. Вопреки распространенному мнению, «БМВ» не платила художникам за их, пардон, художества на капотах и крышах, только предоставляя автомобили в качестве холста.

Подозреваю, что именно возможность создать, что-то действительно революционное, превратить просто транспортное средство в арт-объект, в настоящую «катящуюся скульптуру» и подкупила авангардистов.

Когда же к проекту подключился Энди Уорхол – самый известный на тот момент художник мира – престиж и популярность арт-каров просто улетела в космос.

Энди Уорхол тратил собственные деньги, чтобы раскрасить «БМВ»

Гоночный «БМВ» M1, которому повезло попасть «на стол» к Уорхолу, стал всего лишь четвертым арт-каром после «БМВ» 3,0 CSL Колдера, а также машин Фрэнка Стеллы и Роя Лихтенштейна.

Причем, в отличии от предшественников, Энди действительно рисовал прямо на автомобиле. Колдер, Стелла и Лихтенштейн ограничились работой над моделями в масштабе 1:5. Затем уже по готовым эскизам профессиональные специалисты по окраске перенесли авторские узоры на кузова машин.

Уорхол все решил делать сам. Он долго не мог определиться с темой. Вообще-то представители «БМВ» не ограничивали фантазию художников. Бриф был очень либеральным – рисуйте все что угодно, главное, чтобы ливрея никоим образом не сказывалась на характеристиках автомобиля. Не меняла, например, светосилу фар, не нарушала прозрачность стекол, не снижала сцепные качества шин. В таком вот духе.

Сначала Уорхол думал о сочетании военного камуфляжа с цветами, но затем, посчитав его слишком милитаристским, остановился на полностью коричневом цветовом решении, включая закрашенные… окна. Сложно перечить самому известному художнику планеты, но у представителей «БМВ» хватило духу сказать нет.

Энди взял паузу и, подумав, решил, что вдохновение настигнет его в процессе работы. За собственный счет Уорхол купил билеты до Мюнхена, сам оплатил счет в отеле «Четыре сезона». На месте захватил акриловые эмали, трехдюймовую кисть и отправился творить красоту.

До сих пор непонятно, сверялся Уорхол с эскизом или весь процесс был импровизацией. Зато совершенно точно известно, что на все про все у Энди ушло 28 минут. За это время Уорхол раскрасил не только автомобиль, но и немного запчастей к гоночному М1 – бампера и молдинги.

«Я пытался передать ощущение скорости, – пояснил художественную задумку своей «катящейся скульптуры» Уорхол. – Когда автомобиль едет очень быстро, все линии и цвета становятся размытыми».

Уорхол более чем серьезно подошел к работе. Во всяком случае, как и подобает настоящему художнику на баварском холсте, он оставил автограф, приложив палец к невысохшей краске на заднем бампере.

Раскрашенный Уорхолом «БМВ» M1 уже по традиции вышел на старт 24-часовой гонки в Ле-Мане. Марафон 1979 года машина экипажа Эрве Пулена – да-да, того самого – Манфреда Винкельхока и Марселя Миньо преодолеет без технических проблем и финиширует на шестом месте в абсолюте и втором в классе. По ходу гонки арт-кар не раз вступал в близкий контакт с другими автомобилями. Так что запасные бампера, дальновидно раскрашенные Уорхолом, пришлись весьма кстати.

После машины Уорхола арт-кары «БМВ» стали легендой

Теперь немцам не нужно было бегать за художниками, они сами стучались в двери.

Представители «БМВ» остались верны изначальной концепции проекта и не выплачивали гонораров, зато сами «биммеры», став арт-объектами, значительно росли в цене. Самым дорогим, конечно же, считается «эмка» Уорхола. Сегодня при оценочная стоимости автомобиля в $60 миллионов это по видимости вообще самый дорогой «БМВ» в истории.

Кстати, о деньгах. Если не забыли, с художествами на кузове «БМВ» Уорхол справился всего за 28 минут. Такая скорострельность… очень расстроила группу телевизионщиков, которая должна была заснять процесс работы маэстро над машиной, но чуть припозднилась в дороге. Увидев кислые лица телевизионных деятелей искусств, Энди сразу предложил: «Не вопрос. Раскрасить еще одну?» И показал в сторону новенького «БМВ», принадлежавшего хозяину студии.

«Только через мой труп!» – процедил владелец «БМВ».

Наверное, парень запомнил этот эпизод на всю жизнь. Не каждый день по собственной инициативе отказываешься от несколько миллионов долларов.

Арт-кары «БМВ»: от первого до последнего

№1 – Александр Колдер, «БМВ» 3.0 CSL (1975)

Восторженный прием устроенный машине Александра Колдера в Ле-Мане, даже до тугодумов из пиар-департамента «БМВ» донес главную мысль. Чтобы попасть в центр внимания не обязательно выигрывать гонки. Достаточно быть в тренде.

№2 – Фрэнк Стелла, «БМВ» 3.0 CSL (1976)

Американец Фрэнк Стелла по жизни был фанатом автоспорта, поэтому с радостью ухватился за шанс раскрасить 750-сильный гоночный снаряд. Идея ливреи Стеллы – стилизованный чертеж, выполненный на миллиметровке – масштабно-координатной бумаге.

№3 – Рой Лихтенштейн, «БМВ» 320i Turbo (1977)

Еще один гигант поп-арта Рой Лихтенштейн раскрасил «БМВ» в излюбленной технике «точек Бен Дея». На Ле-Мане 1977 года Эрве Пулен и Марсель Миньо за рулем этой машины займут первое место в классе и девятое в абсолюте.

№4 – Энди Уорхол, «БМВ» M1 (1979)

Бесполезный факт дня – расход акриловой эмали на самый дорогой «БМВ» в истории человечества превысил шесть килограммов.

№5 – Эрнст Фукс, «БМВ» 635 CSi (1982)

Австрийский художник и скульптор Эрнст Фукс, основатель венской школы фантастического реализма, превратил купе 6-й серии в холст для полотна Fire Fox on a Hare Hunt – «Лиса на охоте». Языки пламени на кузовных панелях сделали этот арт-кар одним из самых узнаваемых и известных. Кстати, это первый не гоночный арт-кар.

№6 – Роберт Раушенберг, «БМВ» 635 CSi (1986)

Считается, что этот арт-кар – единственный, который выезжал на дороги общего пользования. Главной идеей Раушенберга в работе стало единение искусства, природы и технологий.

№7 – Майкл Жагарама Нельсон, «БМВ» M3 Group A (1989)

Работа над седьмым по счету арт-каром заняла у австралийского художника ровно неделю. Затейливые узоры на гоночном M3 отражают любовь к Австралии представителей ее коренного населения.

№8 – Кен Дан, «БМВ» M3 Group A (1989)

Еще один арт-кар от австралийского художника по замыслу Кена Дана символизирует современную Австралию. В ярких красках и широких мазках на кузове M3 художник изобразил природу, солнце и пляжи пятого континента. Внимательные могут разглядеть рыб и попугаев.

№9 – Матадзо Каяма, «БМВ» 535i (1990)

Первый арт-кар азиатского художника получился блестящим. В буквальном смысле. Японец Матадзо Каяма с помощью процесса печати на фольге изобразил на кузове 5-й серии стилизованный пейзаж зимней реки: «Я хотел передать эффект блестящих снежных кристаллов».

№10 – Сезар Манрик, «БМВ» 730i (1990)

На облик юбилейного арт-кара испанского авангардиста Сезара Манрика вдохновила природа субтропического острова Лансароте. Черные элементы дизайна символизируют лавовые породы Канарских островов, зеленые – тропические леса, красные – саму жизнь.

№11 – А. Р. Пенк, «БМВ» Z1 (1991)

Уникальный родстер Z1, двери которого уезжают вниз, превратился в кусок наскальной живописи. Что означают фигуры и символы? Увы, немецкий художник А.Р. Пенк – урожденный Ральф Винклер – не потрудился объяснить свой творческий замысел. Думайте сами, решайте сами.

№12 – Эстер Малангу, «БМВ» 525i (1991)

Первый из арт-каров, созданный женщиной, отправляет зрителя на африканский континент. В узорах седана 5-й серии художница из ЮАР представила традиционный для ее племени стиль оформления хижин.

№13 – Сандро Чиа, «БМВ» M3 GTR (1992)

Итальянский художник лично обратился к «БМВ» с просьбой создать арт-кар. Спортивный «БМВ» M3 GTR – подобие огромного зеркала. «Все внимание приковано к автомобилю. Люди внимательно смотрят на машину, а она отражает их взгляды.» – поясняет замысел художник.

№14 – Дэвид Хокни, «БМВ» 850 CSi (1995)

Кураторы проекта долго гонялись за английским художником и в конце-концов преуспели. По мысли Хокни узор на кузове купе 8-й серии символизирует то, что скрыто под кузовными панелями. Гммм… Все сложно…

№15 – Дженни Хольцер, «БМВ» V12 LMR (1999)

Арт-кар манифест американской художницы Дженни Хольцер. Это транспарант в виде гоночного прототипа «БМВ» V12 LMR для гонки в Ле-Мане с броскими, двусмысленными фразами на кузове «Защити меня от того, чего я хочу».

«Ты настолько сложен, что не реагируешь на угрозы». «Недостижимое так привлекательно». «Недостаток харизмы смертельно опасен». Попробуй, как говорится, расшифруй!

№16 – Олафур Элиассон, «БМВ» H2R (2007)

Безусловно, самый необычный из всех арт-каров. Автомобиля в работе исландца Олафура Элиассона почти не видно.

Вместо него перед наблюдателем встает каркас или, если угодно, кокон из металла и льда. «Традиционный дизайн преподносит автомобиль как желанный объект, как статусную вещь, почти как фетиш. Этому необходимо что-то противопоставить», – тщетно пытается объяснить идею своего творения художник.

№17 – Джеф Кунс, «БМВ» M3 GT2 (2010)

Возвращение к истокам. Именно так лучше всего описать работу американца Джеффа Кунса, которая, словно оказавшись во временах Уорхола, транслирует в эфир всего одну простую, но столь важную для автомобиля мысль: «Я очень быстрый!».

№18 – Чао Фей, «БМВ» M6 GT3 (2017)

Веяние времени – вам понадобится телефон или планшет с установленным приложением, чтобы разглядеть арт-кар под номером 18 во всей красе. Так китайская художница Чао Фей соединяет реальность с вымышленным миром.

№19 – Джон Балдессари, «БМВ» M6 GTLM (2016)

Минимализм в увеличенном масштабе. Это замысел последнего из уже представленных арт-каров работы американца Джона Балдессари. Надпись Fast на водительской двери – специально для тех, кто не понимает намеков.

№20 – Джули Мерету, «БМВ» M Hybrid V8 (2024)

Пополнение коллекции намечено на 2024-й. Как и в самом начале пути, «БМВ» M Hybrid V8 выйдет на старт Ле-Мана в июне следующего года. Тогда же мы и узнаем, что на карбоновых панелях прототипа, изобразила американская художница с эфиопскими корнями.

Запах новой машины – канал автора блога в Telegram о необычном и захватывающем из мира автомобилей. Исторические экскурсы, авторские лонгриды, редкие фото и видео, интересные квизы. Заходите, скучать будет некогда!

Фото: autowp.ru; «БМВ».com; instagram.com/«БМВ»groupculture ; ; ; Gettyimages/Donald Bowers / Freier Fotograf ; imago stock&people/