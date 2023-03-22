11 комментариев

Аргентина без ума от Месси. Просто посмотрите, как Лео встречают в местном ресторане
Он в шоке.
Фанаты «ПСЖ» освистали Лео Месси во время матча с «Ренном» – после этого Лео пригнал в Аргентину на матчи сборной, где наверняка ощутил сильный контраст с Францией.
После прилета в Буэнос-Айрес Месси с семьей заглянул в местный ресторан Don Julio. Вот что творилось вокруг него, когда легендарный аргентинец был внутри.
После ужина Лионелю организовали коридор почета.
А когда Лео вышел на улицу, началось безумие. Возле ресторана моментально образовалась давка – такая, что Месси с большим трудом добрался до автомобиля, который стоял в нескольких метрах от заведения. Ух.
Реакция чемпиона мира обо всем говорит.
На этом приключения Месси не закончились. Каким-то фанатам удалось вычислить машину Лео на одной из магистралей – даже несмотря на то, что окна были затонированы. Месси не стал скрываться: открыл окно и помахал поклонникам. Они были в экстазе.
Такая страстная поддержка наверняка будет сохранится и на стадионах: Аргентина сыграет в товарищеском матче против Панамы 24 марта и против Кюрасао 28 марта.
«Лео в порядке, он продолжит выступать в сборную. Пока он не заявит обратное, продолжим его вызывать. А когда он изменит свою позицию, я постараюсь его переубедить», – сказал недавно главный тренер аргентинцев Лионель Скалони.
Может, фанатская любовь даст Лео мотивацию доиграть и до ЧМ-2026?
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