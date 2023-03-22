11 комментариев

Он в шоке.

Фанаты «ПСЖ» освистали Лео Месси во время матча с «Ренном» – после этого Лео пригнал в Аргентину на матчи сборной, где наверняка ощутил сильный контраст с Францией.

После прилета в Буэнос-Айрес Месси с семьей заглянул в местный ресторан Don Julio. Вот что творилось вокруг него, когда легендарный аргентинец был внутри.

После ужина Лионелю организовали коридор почета.

А когда Лео вышел на улицу, началось безумие. Возле ресторана моментально образовалась давка – такая, что Месси с большим трудом добрался до автомобиля, который стоял в нескольких метрах от заведения. Ух.

Реакция чемпиона мира обо всем говорит.

На этом приключения Месси не закончились. Каким-то фанатам удалось вычислить машину Лео на одной из магистралей – даже несмотря на то, что окна были затонированы. Месси не стал скрываться: открыл окно и помахал поклонникам. Они были в экстазе.

Такая страстная поддержка наверняка будет сохранится и на стадионах: Аргентина сыграет в товарищеском матче против Панамы 24 марта и против Кюрасао 28 марта.

«Лео в порядке, он продолжит выступать в сборную. Пока он не заявит обратное, продолжим его вызывать. А когда он изменит свою позицию, я постараюсь его переубедить», – сказал недавно главный тренер аргентинцев Лионель Скалони.

Может, фанатская любовь даст Лео мотивацию доиграть и до ЧМ-2026?

Фото: instagram.com/adriiperedo