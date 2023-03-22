Лео и Криш
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Аргентина без ума от Месси. Просто посмотрите, как Лео встречают в местном ресторане

Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Он в шоке.

Фанаты «ПСЖ» освистали Лео Месси во время матча с «Ренном» – после этого Лео пригнал в Аргентину на матчи сборной, где наверняка ощутил сильный контраст с Францией.

После прилета в Буэнос-Айрес Месси с семьей заглянул в местный ресторан Don Julio. Вот что творилось вокруг него, когда легендарный аргентинец был внутри. 

После ужина Лионелю организовали коридор почета.

А когда Лео вышел на улицу, началось безумие. Возле ресторана моментально образовалась давка – такая, что Месси с большим трудом добрался до автомобиля, который стоял в нескольких метрах от заведения. Ух.

Реакция чемпиона мира обо всем говорит.

На этом приключения Месси не закончились. Каким-то фанатам удалось вычислить машину Лео на одной из магистралей – даже несмотря на то, что окна были затонированы. Месси не стал скрываться: открыл окно и помахал поклонникам. Они были в экстазе.

Такая страстная поддержка наверняка будет сохранится и на стадионах: Аргентина сыграет в товарищеском матче против Панамы 24 марта и против Кюрасао 28 марта. 

«Лео в порядке, он продолжит выступать в сборную. Пока он не заявит обратное, продолжим его вызывать. А когда он изменит свою позицию, я постараюсь его переубедить», – сказал недавно главный тренер аргентинцев Лионель Скалони.

Может, фанатская любовь даст Лео мотивацию доиграть и до ЧМ-2026?

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Фото: instagram.com/adriiperedo

11 комментариев

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BlackJesus
Посмотрел бы матчи аргентинского чемпионата с Месси в майке Ньюэллс
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Nintendo_hero
Ответ krolik213
Если в каждой стране мира выбирать кандидата с наименьшим количеством хейтеров, то в Аргентине, Месси точно будет номер 1. Что ещё более занимательно, вероятнее всего, хейтеров у него вообще там нет, кроме этого, от мала до велика, даже не увлечённые футболом люди, любят и уважают Месси. Есть за что. Герой нашего времени.
ну до чм то хейтеров хватало у аргов
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Altim
Блин, дайте пожить человеку! Даже жалко его.
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Всеволод Х
Кумир
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upuckuH
Ответ olimbek
Теперь жизнь Месси не будет прежним. Его теперь всегда будут так встречать, преследовать. Он уже как Марадона для аргентинцев. Величайший футболист и хороший человек. Лео - бог футбола.
D10S другой уровень. Великий жулик))
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olimbek
Теперь жизнь Месси не будет прежним. Его теперь всегда будут так встречать, преследовать. Он уже как Марадона для аргентинцев. Величайший футболист и хороший человек. Лео - бог футбола.
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AnMe
Фанаты явно не ожидали, что спустит зеркало и помашет им 😁 дело секунды, но запомнят этот жест навсегда
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krolik213
Если в каждой стране мира выбирать кандидата с наименьшим количеством хейтеров, то в Аргентине, Месси точно будет номер 1. Что ещё более занимательно, вероятнее всего, хейтеров у него вообще там нет, кроме этого, от мала до велика, даже не увлечённые футболом люди, любят и уважают Месси. Есть за что. Герой нашего времени.
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Игорь Климов
Ответ BigMousy
Тут Аргентине повезло. Есть и Марадонна со всеми его недостатками - "бэд бой", есть и Месси "хороший мальчик". Выбирай на свой вкус и никто не осудит за выбор.
Да, это два гения футбола своих эпох.
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BigMousy
Ответ Игорь Климов
Лео Месси несомненно является главным футбольным кумиром для болельщиков Аргентины, особенно для молодого поколения!
Тут Аргентине повезло. Есть и Марадонна со всеми его недостатками - "бэд бой", есть и Месси "хороший мальчик". Выбирай на свой вкус и никто не осудит за выбор.
+18
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Игорь Климов
Лео Месси несомненно является главным футбольным кумиром для болельщиков Аргентины, особенно для молодого поколения!
+18
-7
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