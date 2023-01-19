Вспоминаем матчи Роналду против Месси: гол в финале ЛЧ, хет-трик на «Бернабеу» и разгром «Барсы» на пустом стадионе

Сегодняшняя встреча – 37-я.

Азия не дождалась встречи Криштиану Роналду и Лионеля Месси на ЧМ-2022, но свела их спустя месяц. В Саудовскую Аравию ради встречи со звездами «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» заехал «ПСЖ».

Это 37-я встреча Роналду и Месси. Наш фотопост – о том, как прошли прошлые 36.

Первая встреча – почти 15 лет назад. «Барселона» с Месси принимала «МЮ» с Роналду в полуфинале Лиги чемпионов. Случилось это 23 апреля 2008 года. Сыграли 0:0, Роналду промазал с пенальти в самом начале матча.

В ответной игре на «Олд Траффорд» Роналду победил и вышел в финал, где обыграл «Челси».

Через год в финале ЛЧ сыграли и Криштиану, а Лионель. Победила «Барса» (2:0), а Месси еще и забил, причем головой.

Роналду переехал в Мадрид и проиграл первое класико на «Камп Ноу». А затем и первое домашнее: «Барселона» выиграла 2:0 с голом Месси.

В их матчах было всего несколько разгромов, и первый случился уже в шестой игре. Осенью 2010-го в первом класико с Жозе Моуринью «Реал» получил жестокие 0:5 на «Камп Ноу». Месси, правда, не забил.

Следующая игра была товарищеской – и в рамках сборных. В феврале 2011-го Аргентина выиграла 2:1 у Португалии, Роналду забил с игры, а Месси – с пенальти.

Весной 2011-го Лео и Криштиану встретились несколько раз подряд. Забили по голу с пенальти в ничейном класико в Ла Лиге:

Затем первая встреча в Кубке – полноценный триумф Роналду. Финал в Валенсии завершился победой «Реала» 1:0, а победный гол в овертайме забил именно португалец.

Ровно через неделю Месси отомстил – поздний дубль в полуфинале Лиги чемпионов прямо на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» не смог отыграть 0:2 в ответной игре и вылетел.

В том же 2011-м «Барса» и «Реал» провели два ярких матча на Суперкубок – 2:2 в Мадриде и 3:2 в Барселоне. Роналду забил однажды, а Месси – трижды. Именно его гол стал победным.

В 2012 году Роналду забил вообще во всех шести «класико» – семь голов, все с игры. У Месси было четыре. «Реал» завоевал Суперкубок, а в одном из матчей чемпионата сыграл с «Барсой» 2:2 – как раз Роналду и Месси сделали по дублю.

В 2013 году «Реал» и «Барса» обменялись домашними победами. В марте забил Месси, но его команда проиграла 1:2.

Почти через восемь месяцев «Барса» выиграла с таким же счетом, но Месси и Роналду не отличились.

В марте 2014-го прошел самый голевой из совместных матчей. «Барселона» выиграла в Мадриде 4:3, а Месси забил хет-трик, дважды отличившись с пенальти. У Роналду один гол – тоже с пенальти.

Через полгода они во второй раз встретились в товарищеском матче сборных. Теперь уже минимально победила Португалия. Месси и Роналду сыграли по тайму.

Весной 2016-го Роналду расстроил весь «Камп Ноу», забив победный гол «Реала» (2:1).

Весной 2017-го дубль аргентинца принес гостевую победу 3:2. Именно тогда Месси снял футболку и показал ее трибунам «Сантьяго Бернабеу».

В декабрьской встрече 2017-го «Барса» разгромила «Реал» 3:0 в гостях с одним голом Месси:

Последнее «класико» с участием Месси и Роналду прошло в мае 2018-го. Вышел полноценный прощальный матч – и голевая ничья, и по голу от каждого из героев.

За прошедшие почти пять лет они встречались лишь раз. Было это уже в Лиге чемпионов – «Ювентус» с Роналду грохнул «Барсу» 3:0 на «Камп Ноу», португалец реализовал два пенальти. Примечательно, что матч прошел при пустых трибунах.

И краткая статистика:

• Месси и Роналду провели 36 матчей друг против друга: половина из них – в Примере, шесть – в Лиге чемпионов, по пять – в Кубке и Суперкубке Испании, еще два – товарищеские в сборных.

• Команды Месси побеждали 16 раз, команды Роналду – 11. Еще девять игр закончились вничью.

• По голам Месси опережает Роналду – 22 против 21. И еще громит по ассистам (согласно сайту messivsronaldo.app) – 12:1.

• Каждый из них бил по семь пенальти – Месси реализовал все, Роналду промахнулся однажды. Со штрафных – 2:0 в пользу Месси.

• Зато Роналду чаще забивал головой – дважды (Месси – однажды). Еще у Месси был хет-трик, у Роналду – нет.

37-й матч – товарищеский. Как он дополнит эту статистику – интрига.

Фото: marca.com; Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, Laurence Griffiths, David Ramos / Stringer, Jasper Juinen, Claudio Villa / Stringer; globallookpress.com/imago sportfotodienst via www.imago-images.de, Daisuke Nakashima/AFLO, Panoramic/ZUMAPRESS.com; East News/AP Photo/Paul White, Burak Akbulut / Anadolu Agency, AFP PHOTO / Josep LAGO, AFP PHOTO / Josep LAGO, AP Photo/Andres Kudacki, AP Photo/Hussein Malla