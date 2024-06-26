У «Эгриси» новый главный тренер: бывший спортивный журналист, работал с Гончаренко в ЦСКА

Впервые в медиафутболе.

Главный тренер «Эгриси» Илья Лисицын ушел в отставку, а его место занял 33-летний Антон Михашенок.

«Эгриси» – первая работа Антона в медиафутболе: раньше он был спортивным журналистом, помогал с тактикой Виктору Гончаренко в ЦСКА, учился на тренерских курсах в Порту.

Знакомимся с новым тренером «Эгриси».

Прошлое в спортивной журналистике: писал о тактике для «Чемпионата», вел паблик о футбольном андеграунде

Михашенок – опытный спортивный журналист. Он пришел в профессию в 2009 году, а в 2011-м стартовал на сайте «Чемпионат». Обычно писал о тактике: разбирал игроков, матчи, селекцию. Один из самых популярных текстов – анализ поражения «Зенита» от минского «Динамо» (113 комментариев).

В 2017-м Михашенок запустил проект «Никому не нужный футбол», который освещал российский футбольный андеграунд.

● Выискивал небанальные истории . Например, как в финале Кубка Нижегородской области игрок по ходу матча снял гипс со сломанной ноги и сравнял счет.

● Писал необычные эссе – о взаимосвязи распространения пластиковых окон и снижения популярности дворового футбола.

● И серьезные размышления о провале сборной России U-17.

● Шутил о «дышащих» бутсах игрока «Спутника» из Брянской области (на самом деле бутсы были дырявые).

А еще в паблике было много колоритных фото – например, с юношеского чемпионата Калининградской области.

«Я всегда угорал по лютому футболу, – рассказывал Михашенок в 2017-м. – Мой любимый чемпионат – Бундеслига. Помимо болельщиков «Баварии» и «Боруссии» в России его смотрят полтора землекопа. И я очень люблю Скандинавию, что трансформировалось в любовь к их футболу. Если Бундеслигу смотрят полтора землекопа, то лиги Норвегии и Швеции только в психбольницах включают.

И так получилось, что в России я тоже люблю «что поглубже». У нас пишут про РПЛ, совсем немного говорят об ФНЛ и никто не вспоминает про Второй дивизион. При этом футболистов-любителей в стране очень много: любительский футбол находится на подъеме, и это глупо отрицать. Существует огромное количество простых людей, которые любят читать про себя и про таких же людей, как они. И мы решили занять эту нишу».

Стать тренером помог Виктор Гончаренко: позвал в ЦСКА и полгода платил из своих денег

В 2018-м Михашенок решил стать футбольным тренером, а еще через год получил такую возможность – Виктор Гончаренко пригласил его в штаб ЦСКА.

Летом 2019-го эта новость облетела все спортивные медиа – журналист без опыта вошел в тренерский штаб топ-клуба. Но позже выяснились детали. Большую часть из них рассказал сам Антон в большом прощальном посте.

Летом Антон по приглашению Гончаренко приехал на сборы в ЦСКА в Австрии. Он посещал все матчи и тренировки как аналитик, ему даже выдали именную экипировку. Но в штаб не взяли. Через несколько недель он вернулся в Курск и продолжил помогать ЦСКА удаленно (параллельно работая на «Чемпионате»).

Журналист Александр Муйжнек писал, что Гончаренко платил Михашенку из своей зарплаты: «Тактический автор «Чемпионата» Антон Михашенок съездил с ЦСКА на турнир в Австрию, но воспринимался всеми в команде как малопонятная прихоть главного. Гончаренко не поддержали, он платил зарплату из своего кармана».

В таком режиме Михашенок проработал полгода. Часто трудился даже по ночам: «У меня не было и нет своего аккаунта в инстате, поэтому технические записи мне были доступны только через аккаунт видеооператора ЦСКА – днем работал он, поэтому я старался пользоваться аккаунтом ночью».

К декабрь 2019-го Антон устал от такого режима работы и покинул клуб.

«Я благодарен сотрудникам повседневного штаба ЦСКА за то, что приняли парня из провинции так просто; мне было приятно находиться со всеми этими людьми. Спасибо болельщикам ЦСКА – как минимум в сети это действительно самое приятное фанатское движение в России; мем про «ты дома» – не просто мем. Мне важно не оставаться жить надеждами 2019 года. У 20-го, в конце концов, будут свои».

За следующие три года проработал в пяти клубах: в одном – две недели, в другом – не сработался с главным

Михашенок остался в профессиональном футболе. В 2020-м он поступил в школу Виктора Фраде при Университете Порту. И пробовал себя в других профессиональных клубах.

● В июне 2020-го устроился ассистентом главного тренера в «Тверь» из ПФЛ. Контракт подписали на год, однако уже через несколько недель – расторгли.

«У него много знаний, но химия между нами не сложилась, – объяснял главный тренер Твери Вадим Гаранин. – Мы-то люди простые, и всего не знаем. И никто не может знать. Спустя две недели я подошел к Антону и сказал: «Давай пожмем друг другу руки» . Нормально расстались. Да, наверное, он немножко расстроился, но мы потом обсуждали в штабе и пришли к выводу, что правильно сделали. К нам затем приехал Максим Ковалев, и он сразу заплыл в коллектив – юмор, смех, разговариваем на равных, нам не тяжело друг с другом.

Я точно не скажу, что Антон – плохой человек. Просто мы оказались разными. В оценке каких-то деталей у него была жесткая позиция – нужно только так. А я и мои коллеги считаем, что «только так» не бывает.

Вот даже если взять выход «три в одного». Тебе отдают передачу, и ты можешь сам пойти забивать, а можешь сделать промежуточный пас. Например, если не успел посмотреть, накрывает ли соперник сзади, а тебе не подсказали. Можно вообще в стеночку сыграть. У эпизода может быть несколько решений. Антон настаивал, что правильный вариант такой, а другой футболисты не исполнят. Хотя они исполняли, и потом он говорил, что это случайно».

● Следующее место работы – «Рубин». Михашенок вошел в штаб Леонида Слуцкого. Про этот период почти нет информации: Трансфермаркт указывает, что Антон работал с июня 2020-го по июль 2021-го.

● 10 сентября 2021-го устроился в «Сморгонь» из Высшей лиги Беларуси. Клуб только что уволил главного тренера, и подготовкой команды занимались Михашенок и старший тренер Владислав Дуксо.

Антон проработал две недели, а по итогам написал большой пост на «Чемпионате». Рассказал, что его подписали чтобы изменить стиль команды (из оборонительного – в атакующий), и описал эмоции после последнего поражения.

«Со стадиона я уходил последним – разошлись даже работники арены. Я пошел в центральный круг, сел и начал смотреть поочередно то в левые, то в правые от себя ворота. В раздевалке я около семи минут спокойно говорил игрокам о важности терпения и смелости в развитии игровой идеи, но сам все отлично понимал: моя казнь – это дело времени.

После выходного и двух часов в офисе все было решено. На вечернюю восстановительную тренировку я пришел в джинсах, и Макс Пашкевич, юный местный нападающий, который от меня все это время не отходил, заметив это, буквально был близок к слезам – это выглядело трогательно.

Сидя в центральном круге, я крутил в руке кольцо и думал, что, возможно, стоит возвращаться к журналистике – тому, что у меня точно получается и при этом не приносит столько проблем и душевного неравновесия».

● И все-таки Антон не вернулся в журналистику. В феврале 2022-го он устроился в «Витебск» из чемпионата Беларуси. Проработал до 9 июня того же года.

● И последнее место работы в профессиональном футболе – в тренерском штабе Романа Шаронова в «СКА Хабаровске». На старте сезона в Первой лиге СКА проиграл три матча, и Михашенка уволили. После этого результаты улучшились: обыграли «Акрон», а в следующий раз проиграли только 9 октября.

После «СКА Хабаровска» Михашенок не работал в профи: вернулся к журналистике, вел авторский телеграм-канал и ходил на подкасты и шоу о футболе.

Первой тренерской работой за два года стало назначение в «Эгриси».

Почему «Эгриси» сменили тренера?

Михашенок сменил главного тренера Илью Лисицына. Именно при нем «Эгриси» выдали лучший сезон в истории – осенью 2023-го выиграли бронзу Winline Медиалиги.

Последние полгода дела у «Эгриси» идут неважно. В пятом сезоне Медиалиги клуб начал с четырех поражений подряд. После разгрома от «Матч ТВ» Илья Лисицын объявил об уходе после окончания сезона. Сразу после «Эгриси» дважды подряд победил и до последнего претендовал на выход из группы. Но остался без плей-офф из-за поражения от «Родины Медиа» в финальном туре.

В июне «Эгриси» начал отбор в Кубок Лиги – новый турнир Медиалиги, который проводят вместо осеннего сезона. Но выбыл из борьбы в первом же раунде, проиграв «Чисто Питер» (0:2). Через несколько недель после поражения Лисицын официально покинул пост.

На ближайшие полгода «Эгриси» остался без медиафутбольных турниров. Единственный шанс залететь в Кубок Лиги – приглашение от организаторов (позовут четыре самые крутые команды с точки зрения медиа).

О будущем клуба рассказывал операционный директор «Эгриси» Иван Мозговой:

«Ничего не потеряно. У нас все впереди. Будем стараться зайти в осенний Кубок. Не заходим – ничего страшного. Будем наигрывать состав, играть товарки с медийными клубами и делать все, чтобы весной оказаться в МФЛ-6. Сейчас самое главное – не опускать руки.

Нужна перезагрузка, чтобы ребята сбросили с себя негатив и недомолвки. Да и не только ребята. Всем нужно понять, что все в наших руках, и нужно сделать все, чтобы жить дальше. «Эгриси» всегда влезал в задницу и делал все, чтобы из нее героически выползти».

Теперь мы знаем, кто будет помогать «Эгриси».

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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев; соцсети клуба «Сморгонь»; «Никому не нужный футбол»