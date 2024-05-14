«Динамо» и ЦСКА сыграют в медиафутбольном турнире?

«Динамо» и ЦСКА, cкорее всего, сыграют в Московском Кубке Селебрити-2024.

Официально об этом пока не объявлено, но инсайдов много: об участии «Динамо» написали телеграм-каналы «Первый Спорт», «Крысева» и «Некласико», инсайд про ЦСКА опубликовал канал «Кутак Медиа». Участие обоих косвенно подтвердил один из организаторов турнира.

Событие уникальное: команды РПЛ регулярно играли товарищеские матчи с медийными клубами, но впервые залетят в медиафутбольный турнир.

МКС – самый старый турнир медиафутбола. Его выигрывали Колодин и «Амкал», а Широков бил судью

Московский Кубок Селебрити (сокращенно – МКС) придумали в 2020 году. Автор – президент «Амкала» Герман Эль Классико. В первой половине года гремела пандемия коронавируса, и у «Амкала» отменился тур по городам России. Болельщики не хотели смотреть за товарняками – тогда Герман придумал турнир с московскими командами.

В первом сезоне сыграли 12 коллективов: от известных в медиафутболе брендов («Амкал», 2Drots, «Ничего Обычного») до корпоративных команд – Спортс, «Матч ТВ», ВГИК.

Было много яркого. 2Drots собрали под турнир футбольную команду и дошли до полуфинала. Роман Широков (играл за «Матч ТВ») сгенерировал главный хайлайт кубка – в 1/4 финала ударил судью Никиту Данченкова. А победила «Рома», которая привлекла персонажей из «Динамо» – Дениса Колодина (он стал главным тренером), Руслана Пименова (ассистент) и воспитанника клуба Николая Обольского. Он стал лучшим бомбардиром МКС и уехал в испанскую «Баракальду».

Первый турнир медиакоманд стал событием – о нем писали крупные спортивные медиа и называли «Лигой Чемпионов медийного футбола». Второй сезон не сбавлял оборотов: например, жеребьевку провели в Музее космонавтики – так обыграли название турнира. В МКС-2021 победил «Амкал» – это до сих пор единственный трофей клуба.

В 2022-м, с появлением Медиалиги, МКС стал второстепенным турниром. Все изменилось в 2023-м, когда зашли новые партнеры – букмекерская компания BetBoom и футбольный клуб «Динамо».

Они добавили классный визуал, матчи на телевидении (весь МКС-2023 транслировался на «Матч ТВ»), «ВТБ Арену» на финальный матч и по-настоящему ценный приз – товарищеский матч против основы «Динамо». Турнир ожил: хайлайты матчей на ютубе собирали по 50-60 тысяч, а на финал между «БроукБойз» и 2Drots пришло 19 тысяч зрителей.

Зачем медийный турнир «Динамо» и ЦСКА?

Оба клуба – самые активные в РПЛ по участию в медиафутболе . ЦСКА играл против 2Drots в марте 2023-го. У «Динамо» история еще масштабнее: игра против «Амкала» с Овечкиным, организация МКС, матч против 2Drots на «ВТБ Арене».

Летом 2023-го «Динамо» организовал еще один турнир – BetBoom Братский Кубок. Вторым участником как раз был ЦСКА. Турнир заимствовал фишки медиафутбола – приглашение звездных гостей (Кураньи и Думбия) и челленджи.

Проникновение «Динамо» в медиафутбол проходит очень успешно – здесь мы подробно разбирали цифры. Одна из самых ярких – в течение месяца после матча с «Амкалом» на соцсети «Динамо» подписалось около 120 тысяч человек.

«Последние три года «Динамо» придерживается определенной концепции развития, – объясняли Спортсу в клубе. – Она строится как на сохранении и развитии целевой аудитории, которую мы ценим и уважаем, так на постоянном поиске новой (преимущественно – молодой) аудитории.

Мы изучили аккаунты медийных клубов и турниров, данные покупателей билетов на игру с «Амкалом» и матчи МКС-2023, организовали фокус-группы. Вот портрет среднего зрителя медиафутбола в России: мужчина, 15-17 лет, интересуется футболом. Интересуется европейскими чемпионатами, болеет за несколько зарубежных клубов, следит за ними через хайлайты в соцсетях. Но российским футболом не интересуется вообще, очень редко есть любимый игрок или команда. А еще редко смотрит матчи целиком, и почти всегда – еврокубки.

У такой аудитории можно и нужно системно выращивать интерес к нашему футболу. Медиафутбол – большая точка роста для всех клубов РПЛ, ФНЛ и Второй лиги».

Вероятно, участие в МКС – продолжение стратегии по привлечению молодых болельщиков. А еще – возможность подготовиться к сезону.

МКС-2023 проходил на «РЖД-Арене». Телеграм-канал «Некласико» уточнил, что в 2024-м турнир пройдет на «ВЭБ Арене» и «ВТБ Арене» – в межсезонье они как раз пустуют. «Динамо» и ЦСКА уже анонсировали новый розыгрыш «Братского кубка» – он пройдет с 3 по 7 июля. Вероятно, МКС проведут чуть раньше – сразу после выхода команд из отпуска.

«Обычно в это время клубы РПЛ проводят сборы где-то в Австрии, – рассуждает журналист и президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров. – Сейчас до Австрии ты хрен доедешь, а в Дубае слишком-слишком-слишком жарко и невозможно тренироваться. Поэтому команды будут готовиться к сезону в Москве, им нужны неплохие спарринги, в том числе и яркие . Медиакоманды подходят.

Мы знаем, что в Австрии российские клубы играли со всяким сбродом, обыгрывали по 13:0, 15:0. А медийные клубы точно посильнее этих команд. Сыграть на родных стадионах, собрать болельщиков, взять титул и заработать денег хочет каждый».

Что еще известно про МКС-2024?

От медиафутбола точно сыграют «Амкал» (как соорганизатор), «БроукБойз» (лучшая команда Медиалиги по выходам в финал), «Родина Медиа» (чемпион третьего сезона) и ФК «10» (пока что лучшая команда пятого сезона).

Участие 2Drots пока под вопросом. «Ребята хотят, но тут будут решать договоренности в верхушках: будет ли им разрешено играть с точки зрения партнера», – объяснял Герман Эль Класико.

«Рома» – первый победитель турнира – отказалась от участия. «Жалко, что не сыграем с «Динамо». Но, с другой стороны, все силы и мысли сосредоточим на МФЛ», – объяснил Ромарой (президент клуба).

Турнир точно наложится на матчи Медиалиги – пятый сезон заканчивается 20 июля. Это проблема для команд, которые претендуют на победу в обоих турнирах. «БроукБойз» (три победы на старте Медиалиги) даже планируют собрать отдельный состав под МКС.

«Я хочу под МКС собрать дублирующий состав, чтобы нагрузка на игроков, которые играют в МФЛ, была нулевой, – объяснял президент клуба Райзен. – Столько сил урыть на Медиалигу, чтобы дойти до плей-офф, а тут начинается МКС. Если побежать за двумя зайцами, то можно прийти к критическому результату. Мне важнее золото Медиалиги. Если на одной чаше весов матч с командой РПЛ, а на другой – хотя бы плюс десять процентов к завоеванию трофея, то я считаю, что трофей главнее».

Главное, чтобы «Динамо» и ЦСКА не выставили вторые составы.

«Динамо» – главные в РПЛ по медиафутболу. Зачем им это нужно?

Фото: группа BetBoom МКС Вконтакте; группа «Динамо» Вконтакте