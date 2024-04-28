Гениальный матч Гатагова в Медиалиге: отдал ассист и сыграл в камень-ножницы-бумага
В главном матче 2-го тура Winline Медиалиги зарубились 2Drots и FC Bus.
Их прошлая встреча получилась невероятной: FC Bus на последних секундах отыгрался красным мячом, а Алан Гатагов сгенерировал мем «Файт, камон». Перед ремейком Медиалига выпустила ролик-анонс с напоминанием о легендарной битве.
Новая серия обещала быть такой же яркой, ведь за FC Bus готовился сыграть Алан Гатагов. В 2023-м он тренировал команду, но в 2024-м, после ухода брата в «Амкал», стал президентом. В Медиалиге президенты играют: Гатагов дебютировал за клуб в первом туре против «Денег Рокетов».
Но матч против 2Drots – особенный.
Безумный первый тайм Гатагова: отдал классный ассист (шокировал даже звезд Медиалиги), злился на арбитра, шутил, что перейдет в 2Drots
Алан появился на поле в середине первого тайма, когда FC Bus горели 0:2. «Я помогаю лиге. Вы помрете без меня», – убеждал он технического директора Медиалиги перед выходом.
В конце первого тайма Гатагов оказался на левом фланге, вырезал сложный пас в штрафную, а Арсений Капитанов замкнул – 1:2. Первый матч – и сразу же ассист.
Пас и правда впечатляет. За постоянными шоу от Гатагова забылось, что в прошлом он профессиональный футболист.
Прокоп (главная звезда лиги) схватился за голову.
«Ты ######## (сумасшедший)? ##### (зачем) ты так играешь?» – хвалил президент 2Drots Некит.
Через несколько минут Гатагова грубо срубил защитник 2D Арчи. Желтую не показали – это взбесило Алана. «Идите ##### со своей лигой. Я ##### больше не приду. Вы #######! Продажные твари. Вообще не хочу играть #####?»
Через пять минут Алан вернулся и доиграл оставшиеся в первом тайме две минуты. Вернулся в хорошем настроении – даже сыграл в камень-ножницы-бумага с форвардом 2Drots Гаучо.
После тайма состоялся еще один диалог между Гатаговым и Некитом.
Алан: «Здесь все продажное! Я очень жду финал Амкал – 2Drots!»
Некит: «Кто продажный?»
Алан: «Лига с судьями»
Некит: «##### себе! Это заявление?»
Алан: «Я УХОЖУ ИЗ МЕДИАФУТБОЛА. В 2DROTS!»
Некит: «С такими пасами можно обсудить».
«Пас сквозь масло. Такие только у меня и у Месси»
После матча президент FC Bus дал интервью Спортсу.
– Алан, откуда у вас столько энергии?
– Я люблю жизнь
– Серьезная травма?
– Да так, поцарапали. Нормально, это же футбол.
– Вы отдали голевую.
– Конечно, сквозь масло видели пас? Такие только у меня и у Месси.
– В прошлом году перед матчем с 2Drots вы ставили гимн «Реала» и «Милана».
– Сейчас же я не тренер. Я на поле свою энергию стараюсь передавать.
2Drots разгромили FC Bus. Покер – у новичка клуба
Во втором тайме Гатагов не ассистировал. Видимо, поэтому 2Drots легко разгромили соперника – 6:2. Покер оформил крайний форвард Артур Газданов.
Сначала он забил с пенальти. Затем – завершил из штрафной красным мячом (такой гол считается за два).
А в конце матча устроил сольный проход через полполя.
В прошлом сезоне Газ выступал за «Родину Медиа» и был одним из лучших: четыре гола в третьем сезоне, и пять – в четвертом. Перед МФЛ-5 он перешел в 2Drots и, похоже, проведет лучший сезон в карьере.
Болельщиков 2Drots он в себя уже влюбил. После матча они развернули огромный баннер и скандировали «Полный газ».
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Фото: телеграм-канал «Крысева»