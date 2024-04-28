Гениальный матч Гатагова в Медиалиге: отдал ассист и сыграл в камень-ножницы-бумага

В главном матче 2-го тура Winline Медиалиги зарубились 2Drots и FC Bus.

Их прошлая встреча получилась невероятной: FC Bus на последних секундах отыгрался красным мячом, а Алан Гатагов сгенерировал мем «Файт, камон». Перед ремейком Медиалига выпустила ролик-анонс с напоминанием о легендарной битве.

Новая серия обещала быть такой же яркой, ведь за FC Bus готовился сыграть Алан Гатагов. В 2023-м он тренировал команду, но в 2024-м, после ухода брата в «Амкал», стал президентом. В Медиалиге президенты играют: Гатагов дебютировал за клуб в первом туре против «Денег Рокетов».

Но матч против 2Drots – особенный.

Безумный первый тайм Гатагова: отдал классный ассист (шокировал даже звезд Медиалиги), злился на арбитра, шутил, что перейдет в 2Drots

Алан появился на поле в середине первого тайма, когда FC Bus горели 0:2. «Я помогаю лиге. Вы помрете без меня», – убеждал он технического директора Медиалиги перед выходом.

В конце первого тайма Гатагов оказался на левом фланге, вырезал сложный пас в штрафную, а Арсений Капитанов замкнул – 1:2. Первый матч – и сразу же ассист.

Пас и правда впечатляет. За постоянными шоу от Гатагова забылось, что в прошлом он профессиональный футболист.

Прокоп (главная звезда лиги) схватился за голову.

«Ты ######## (сумасшедший)? ##### (зачем) ты так играешь?» – хвалил президент 2Drots Некит.

Через несколько минут Гатагова грубо срубил защитник 2D Арчи. Желтую не показали – это взбесило Алана. «Идите ##### со своей лигой. Я ##### больше не приду. Вы #######! Продажные твари. Вообще не хочу играть #####?»

Через пять минут Алан вернулся и доиграл оставшиеся в первом тайме две минуты. Вернулся в хорошем настроении – даже сыграл в камень-ножницы-бумага с форвардом 2Drots Гаучо.

После тайма состоялся еще один диалог между Гатаговым и Некитом.

Алан: «Здесь все продажное! Я очень жду финал Амкал – 2Drots!»

Некит: «Кто продажный?»

Алан: «Лига с судьями»

Некит: «##### себе! Это заявление?»

Алан: «Я УХОЖУ ИЗ МЕДИАФУТБОЛА. В 2DROTS!»

Некит: «С такими пасами можно обсудить».

«Пас сквозь масло. Такие только у меня и у Месси»

После матча президент FC Bus дал интервью Спортсу.

– Алан, откуда у вас столько энергии?

– Я люблю жизнь

– Серьезная травма?

– Да так, поцарапали. Нормально, это же футбол.

– Вы отдали голевую.

– Конечно, сквозь масло видели пас? Такие только у меня и у Месси.

– В прошлом году перед матчем с 2Drots вы ставили гимн «Реала» и «Милана».

– Сейчас же я не тренер. Я на поле свою энергию стараюсь передавать.

2Drots разгромили FC Bus. Покер – у новичка клуба

Во втором тайме Гатагов не ассистировал. Видимо, поэтому 2Drots легко разгромили соперника – 6:2. Покер оформил крайний форвард Артур Газданов.

Сначала он забил с пенальти. Затем – завершил из штрафной красным мячом (такой гол считается за два).

А в конце матча устроил сольный проход через полполя.

В прошлом сезоне Газ выступал за «Родину Медиа» и был одним из лучших: четыре гола в третьем сезоне, и пять – в четвертом. Перед МФЛ-5 он перешел в 2Drots и, похоже, проведет лучший сезон в карьере.

Болельщиков 2Drots он в себя уже влюбил. После матча они развернули огромный баннер и скандировали «Полный газ».

СКА ярко дебютировал в Медиалиге: с Бастой на бровке и болельщиками из Ростова

Фото: телеграм-канал «Крысева»