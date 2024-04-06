«Мы спасли медиафутбол». «Рома» шумно не пустила в Медиалигу команду Кудряшова

В субботу претенденты на пятый сезон Winline Медиалиги рубились в стыках за пятый сезон. Главная сенсация – команда Федора Кудряшова Rocket Team проиграла и теперь пропустит сезон.

У Rocket Team мощный состав: экс-тренер академии «Ман Сити», Логашов и Кудряшов (писали, что ему платят больше миллиона в месяц)

В пятом сезоне МФЛ будет 20 команд: 14 попали из прошлого сезона, еще две (СКА и DMedia) взяли напрямую. На оставшиеся четыре путевки претендовали Rocket Team, «Тандем», «Почти Любители», Lotus, «Рома», «Чертаново Медиа», БАМOVETS и ФК «Кони».

Команда Rocket Team музыкального лейбла Rocket выглядела самым серьезным претендентом. Они и вели себя так, словно уже в Медиалиге. Например, провели масштабную трансферную кампанию.

Подписали бывшего игрока «Локо» и «Анжи» Арсения Логашова (в медиафутболе он рубился за «Броуков» и «Деньги»). Увели защитника Акопа, который допрыгнул до полуфинала МФЛ-4 с Fight Nights. Оформили трансферы звезд медиафутбола Салима и Майка Крапивникова.

Главной звездой кампании стал бывший защитник сборной России – 37-летний Федор Кудряшов. Еще в 2023-м он рубился в чемпионате Турции, но затем перешел в «Факел», а в феврале 2024-го завершил карьеру. «Матч ТВ» утверждает, что зарплата Кудряшова в Rocket Team – около миллиона рублей в месяц . Босс Fight Nights Камил Гаджиев, который тоже вел переговоры с защитником, назвал сумму в 1,3 млн в месяц. «Никто у нас не получает таких денег. Лучше потратить их на 10 других футболистов», – опровергали в Rocket Team.

Тренером поставили Арама Айрапетяна, у которого пестрая биография: учеба в академии «Манчестер Сити» в Китае, работа там же тренером, победа в Московском Кубке Селебрити (второй по статусу турнир медиафутбола) с Reality, и работа в академии Кокорина и Мамаева в Дубае.

Когда Медиалига объявила, что не возьмет напрямую в сезон никого из восьмерки, Rocket Team возмущались сильнее остальных.

«Мне одному интересно, когда хотят играть эти стыки? – негодовал Арам Айрапетян. – Допустим, мы оплатили сборы в Сочи на 26 человек со 2 по 16 апреля. Тренировочный процесс выстроен так, чтобы мы были в оптимальной форме к сезону.

Как можно такие решения принимать за месяц до старта сезона? Если бы команды знали, они бы по-другому планировали бюджеты и расписание. Мы планировали сборы, потому что глава лиги сказал, что стыки исключены – прямой вход. Будем мы там или нет – это второй вопрос. Тогда давайте СКА в стыки тоже! Новая команда! Что за двойные стандарты? ####### [Надоело] молчать уже!»

Детали о поражении Rocket: Жак-Энтони выступил перед матчем, Кудряшов проигрывал в скорости и показал средний палец Давыдову

В стыковых матчах Rocket рубились с «Ромой» – старичком медиафутбола.

Перед матчем Rocket Team устроили перфоманс. Алдар (руководитель команды) в образе Ким Чен Ына нажал на красную кнопку – на поле выскочил рэпер Жак-Энтони (один из подписантов лейбла Rocket) и исполнил трек.

На этом перфомансы Rocket не закончились – уже к концу первого тайма они горели 0:3.

Сначала ошибся голкипер Трубицын – отбил подачу с левого фланга прямо на Робинзона Звонкова из «Ромы». Тот легко забил – 0:1. В эпизоде со вторым голом Кудряшов проиграл единоборство вблизи своей штрафной – 0:2.

Еще через десять минут чистого времени Rocket пропустил третий – с углового. Арам был в шоке: «Это ужас, ###».

Кудряшов не впечатлял. Помимо момента со вторым голом он проигрывал в скорости атакующим игрокам Ромы. В середине тайма Кудряшов не смог догнать 31-го летнего форварда Максима Лепского. Итог – опасный удар.

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В перерыве в телеграм-канале Rocket Team появилось видео – мотивационная речь Арама перед игроками: «Вот эта команда нас должна обыгрывать? Они не футболисты от слова совсем! Это вот они вас 0:3 обыгрывают? Самолюбие включите! Они не должны уйти сегодня с этого поля!»

Включить самолюбие не получилось. Сначала Rocket Team не реализовали пенальти – каркас, а по новым правилам МФЛ добивать мяч (при пенальти) запрещено.

Дальше у Кудряшова сдали нервы. Сначала он провел борцовский прием Денису Давыдову.

А после стычки показал ему средний палец. Кудряшов отделался желтой.

В конце матча «Рома» осталась в меньшинстве (за вторую желтую удалили Лелюхина), и Rocket отыграл один мяч. Итог – 1:3 и команда мимо пятого сезона. Интересно, продолжит ли Rocket Team существование? Руководств утверждает, что у них расписан план на год. Но пока что все команда, собранные специально под Медиалигу, прекращали существование, если пролетали мимо сезона.

Возвращение «Ромы» в Медиалигу – легендарно. Теперь команда хочет в Кубок России

Отдельный сюжет стыков – камбэк «Ромы» в Медиалигу.

ЛФК «Рома» появилась в 2019 и сразу стала одной из самых заметных команд медиафутбола. В 2020-м Ромарой (президент) подтянули профи из «Динамо» – Колодина, Обольского, Пименова – и выиграл первый Московский Кубок Селебрити.

«Рома» участвовала в первом сезоне Медиалиги, однако во втором возникли проблемы со спонсором. Чтобы команда доиграла, Ромарой продавал личные вещи: GoPro, Apple Watch и спортивный велосипед.

В третий сезон «Рому» не пригласили.

В августе 2023-го Медиалига проводила стыки за попадание в четвертый сезон. Помимо мощного «Чисто Питера» в них попали новички или совсем неизвестные команды – Nikifilini, «Наше Дело», «Уралец», DMedia. «Рому» не пригласили.

«Отдаешь всего себя медиафутболу, не рекламируешь всякую хрень, стараешься не унывать, а тебя даже в стыки не приглашают, – грустил Ромарой. – Честно, раньше медиафутбол был про мечту, а сейчас я уже не знаю про что . Я устал».

В феврале 2024-го Медиалига все же взяла «Рому» в стыковые матчи за пятый сезон. Президент МФЛ Николай Осипов говорил, что ему не очень нравится подход команды – приглашать старичков комьюнити, известных еще по игре в FIFA. Вероятно, Осипов имел ввиду Панду, Денчика Фломастерова и Фаворита. «Кто будет приводить новых лиц? Для чего Ромарой заходит в лигу?» – недоумевал Осипов.

«Рому» все-таки взяли в стыки, и вот – она выбила фаворита. Яркая реакция Ромароя сразу после финального свистка: «Мы спасли медиафутбол».

«Можно вернуться по-разному, – добавил Ромарой в интервью Спортсу. – То, как мы вернулись – это максимально круто и заслужено. Мы проделали огромную работу. Мы, ###, красавцы. Наша цель – попасть в Кубок России».

«По таким эмоциям я ###### [очень] как скучал, – радовался Пандос. – Че за триллер! Этот ###### второй тайм шел вечность. Ромарой сказал, что спасли медиафутбол? Получается так! Спасители на базе. Мстители: общий сбор. Как я счастлив!»

Теперь «Рома» сыграет в группе C против СКА, «Родины Медиа» и Fight Nights. Но пока команда просто счастлива.

Жирков сыграл за БАМOVETS, команда Черданцева пробилась в МФЛ-5. Что еще происходило в стыках?

«Почти Любители» из Нижнего Новгорода ярко ворвались в медиафутбол: сделали форму в цветах нижегородского заката, подписали капитана «Пари НН» Гоцука и искали Сапогова с помощью ФСБ. Но в сезон попал Lotus – нижегородцы уступили им 0:4.

Команда БАМOVETS возникла в феврале и сразу примагнитила внимание трансфером Овечкина. Вечером перед стыками они объявили о трансферах экс-игроков РПЛ: Жиркова, Игнатьева и Луценко. Жирков и правда сыграл, но БАМOVETS уступил команде «Тандем» 0:4.

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«Интересно ли мне дальше соприкасаться с Медиалигой? – рассуждал Юрий Валентинович после матча. – Я играю в медиахоккей, мне понравилась атмосфера, принял предложение сыграть в стыковых матчах. В хоккее играю за «Чисто Питер». Интересно ли мне играть за них в футболе? Не знаю. Пока меня не зовут в «Чисто Питер», играю в хоккей».

Жиркова выбил «Тандем» команда Георгия Черданцева – комментатор снялся в анонсе и ведет шоу на их ютуб-канале.

В последней паре рубились «Чертаново Медиа» и ФК «Кони». Медиаклуб академии «Чертаново» выглядел фаворитом, но неожиданно проиграл – 0:0 в основное время, 2:3 по буллиталити. От ФК «Кони» никто не ожидал попадания в пятый сезон, но теперь они – 20-й участник.

Посмотреть на новичков в деле получится совсем скоро – пятый сезон Медиалиги стартует 19 апреля.

Таблица трансферов перед МФЛ-5