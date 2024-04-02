Клубы Медиалиги бойкотируют «Крысеву». Недовольны тем, что он много пишет про 2Drots

В медийном футболе горячо. Семь клубов Медиалиги опубликовали открытое письмо о бойкоте телеграм-канала «Крысева». Звучит серьезно: среди подписавшихся «Титан» (действующий чемпион), «Броуки» (финалист двух турниров в 2023-м) и ФК «10» (команда Азамата Мусагалиева).

Что не нравится клубам? Cлишком много постов про 2Drots

Ниже – полный текст письма.

«Привет, «Крысева».

К вам обращаются руководители всех нижеподписавшихся команд. Мы открыто заявляем, что с этого дня руководители, игроки и весь персонал наших футбольных клубов не даст вам ни одного комментария, связанного с текущими инфоповодами медиафутбола .

Мы долго намекали вам и шутили о вашей ангажированности, но с этого момента в вашем паблике будет правда исключительно и по-настоящему эксклюзивный контент, который связан только с одной командой – 2Drots. Уверены, что это пойдет на пользу всему медиафутболу. Разговоры о предвзятости и большой любви к 2D прекратятся, а ваш паблик отныне можно на вполне законных основаниях переименовать в «Пресс-служба 2Drots».

Ввиду условий, озвученных выше, мы настоятельно просим представителей канала «Крысева» отныне находиться и снимать только бровку своей родной команды – 2Drots. А лигу – выдавать аккредитацию каналу «Крысева» только на матчи 2D.

Команды МФЛ, которые по разным причинам не вошли в этот список, обращение к вам. Если вы хотите присоединиться к данной петиции, выскажитесь об этом публично и присоединяйтесь к нам. Мы в отличие от «Крысевы» рады и открыты абсолютно всем командам».

Под постом подписались президенты семи клубов Медиалиги: Дмитрий Егоров («БроукБойз»), Азамат Мусагалиев ( ФК «10»), Камил Гаджиев (Fight Nights), Илья Балакирев («Чисто Питер»), Станос (ФК «Деньги»), Сергей Кучер («Народная Команда») и Александр Зуев («Титан»).

Что за «Крысева»? Создатель начинал в «СЭ», теперь у его канала больше 100 тысяч подписчиков

Канал создал Севастиан Терлецкий – бывший журналист «Спорт-Экспресса». Изначально он писал о профессиональном футболе, но летом 2022-го, когда гремел дебютный сезон Медиалиги, а «Амкал» и 2Drots стартовали в Кубке России, заметил большой интерес к медиафутболу. Терлецкий одним из первых начал освещать его профессионально: ходил на все матчи, записывал интервью с участниками и быстро собрал большую аудиторию. С 2023-го вместе с Терлецким канал ведет еще один журналист – Виталий Бородин.

На начало апреля у Терлецкого 113 тысяч подписчиков. Для сравнения, у второго по численности канала – «Некласико» – 80 тысяч. В среднем один пост в канале «Крысева» собирает от 50 до 100 тысяч просмотров.

Если сформулировать претензии клубов в одном предложении, то они хотят, чтобы «Крысева» меньше писал про 2Drots (и так самый популярный медиаклуб) и больше – про них .

«Все очень просто, – объяснил босс Fight Nights Камил Гаджиев. – Чтобы получить ответ на вопрос, я позвонил в свою пресс-службу и спросил, насколько справедливо, что «Крысева» не пишет про нас, а пишет только про 2-3 клуба? Есть ли внимание от него? Что мы теряем, если поддержим эту акцию?

Ответ был однозначным: ничего не теряем, про нас не пишут. Поэтому в нашем случае бойкот – дело беспроигрышное. Тем самым мы просим СМИ быть более лояльными ко всей индустрии.

Индустрия состоит не только из топ-клубов. Все остальные тоже пытаются быть интересными».

Параллельно с каналом Терлецкий ведет флагманское шоу медийного футбола – «Это медиафутбол, бро». Из поста клубов неясно, распространяется ли бойкот и на него.

«Знаю, что поддержать бойкот предлагали и остальным клубам. Спасибо, что отказались». Ответ «Крысевы»

В телеграм-канале Терлецкого появился ответный пост.

«Увидел, что ряд клубов решили бойкотировать «Крысеву» в новом сезоне. Логика мне не очень понятна: «Ты про нас не писал, поэтому мы теперь не будем с тобой общаться». Получается, мне запрещают то, что я и так не делал?

Забавно, что большинство этих клубов неоднократно обращались ко мне за поддержкой, и я ее безвозмездно оказывал. Это касается и «Броуков», и «10», и «Титана», и «Денег», и «Народной». Некоторые писали даже пару дней назад, уже зная про бойкот.

Друзья, мне, конечно, неприятно, но это вряд ли скажется на моей работе. Применять встречные санкции я не собираюсь: если у вас будет интересный контент, я его обязательно поддержу .

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Стараюсь отделять личное от рабочего. Например, вы знаете, что я уже давно не контактирую с Егоровым, потому что считаю, что он занимается вредительством в отношении некоторых людей из комьюнити. Но это не сказывается на моем отношении к «Броукам»: никаких проблем с пацанами из команды, Райзен – частый гость Стола, периодически рассказываю об их видосах у себя в тг.

Знаю, что поддержать бойкот предлагали и остальным клубам МФЛ – многие отказались. Ценю ваше отношения ко мне. Спасибо!»

«Забавный и грустный выстрел себе в ногу». Главные реакции на бойкот

Для медийного футбола история с бойкотом медиа – нетипична. В индустрии с первых сезонов был дух максимальной открытости – игроки, тренеры и президенты общались со всеми медиа (даже начинающими). Открытость – одно из качеств медийного футбола, которое перешло в Медиалигу и не исчезло даже когда блогеров сменили бывшие профи. Тем интереснее наблюдать как медийный футбол реагирует на абсолютно новую для себя ситуацию.

Млечный (рэпер и ветеран «Амкала») записал ироничный трек в стиле хита Noize MC (признан в России иностранным агентом) «Из окна». Повествование идет от лица хейтера, который критикует медиафутбольные СМИ. В финале трека хейтер иронизирует над собой:

«Я б создал свое крутое СМИ с нынешнего дня

Там интервью лишь брали бы у меня.

«Крысеве» я ответов не дам никогда

Это бойкот – идите на».

«Спартак» тоже как-то бойкотировал общение с каналом «Матч ТВ», – рассуждает Сергей Дурасов , комментатор «Матча» и Медиалиги. – Но то был единичный случай, с одной конкретной командой. А тут против Севы ополчились сразу семь клубов, в составе которых есть абсолютные глыбы сообщества, понимающие процессы медиаполяны. Значит, далеко не все Терлецкий делает правильно. Как завещал нам папа дяди Федора: «С ума поодиночке сходят, это гриппом все вместе болеют». Почва есть.

На мой взгляд, Сева не «игрок» 2Drots, просто он не хочет/не умеет (скорее второе) создавать инфоповоды, с малознакомыми публике персонами. Это же потрудиться надо, беседу выстроить, изучить детали, вопросы подготовить. А зачем напрягаться-то? Команды сами все присылают, сиди выбирай. Идти на поводу у аудитории это не журналистика, это лизоблюдство и подсчет реакций с комментариями».

«Слушайте, ну я че-то жестко ржу с бойкота этого, – считает звезда «Амкала» Федор Маслов . – Реально, объясните мне логику: если вы считаете, что о вас и так не писали, то зачем бойкот? Он же ничего не изменит, получается – как не писали, так и не будут».

«Поражает не только факт бойкота и сопроводительный текст, – написал звезда Спортса и коллега Терлецкого по программе «Это футбол, брат» Александр Дорский . – Но и то, что, с одной стороны, под ним подписываются три человека с огромным медиаопытом, а, с другой, несколько человек, команды которых действительно и так редко упоминались в «Крысеве». Почему? Из-за ангажированности Севы и Виталика, заговора, магнитных бурь? Естественно, нет – из-за того, что по мнению Севы и Виталика эти команды не генерировали интересные инфоповоды.

Безусловно, бойкот с отрывом крупнейшего канала индустрии, который запустил человек с таким же отрывом уделывающий всех «представителей СМИ» (частая формулировка в медийке) по профессионализму и опыту, – интересный инфоповод.

Но что дальше? Очевидно, своих телеграм и ютуб-каналов для выхода за пределы пузыря не хватает. Остается один крупный канал – «Некласико» (там на 33к подписчиков меньше), главный админ которого – друг Севы, уже публично выразивший поддержку.

И это в лиге, команды которой декларируют рыночные условия существования . Забавный и в то же время грустный выстрел себе в ногу».

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Фото: соцсети Сергея Дурасова; WInline Медиалига