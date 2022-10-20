«Самая зашкварная команда!» Сибскана давно хейтит «На Спорте», а теперь вбросил про Текилу

На прошлой неделе Сибскана в своем телеграм-канале «Дисс на всех» обвинил Текилу буквально во всех возможных грехах: вранье, фейках, накрутке подписчиков и еще много в чем. «Это и есть его стиль, кредо – ####### (врать) он умеет невероятно круто», написал Андрей.

Этого ему показалось мало, так что затем Сибыч вбросил, что нашел в «секретных чатах» непристойные ролики с Текилой в компании «не особо одетых» девушек.

Александр в ответ заявил, что обычно таких людей, как Сибскана, ###### (избивают) за дичь. И пообещал решить вопрос в правовом поле.

Капитану «Амкала» пришлось признать, что он вбросил лживую информацию («главное – уверенно подать ее»), и объяснил, что зеркально ответил Текиле на точно такие же выдуманные обвинения в симуляциях в адрес игроком «Амкала».

После матча с «На Спорте» (1:2) Андрей рассказал, насколько серьезен Текила в угрозах пойти в суд.

– Реально планирует в суд подавать?

– Ну, он говорил. Я не знаю.

– Он тебе за эту неделю писал?

– Нет, конечно, он вообще игнорит, я это сделал и придумал, чтобы он среагировал, и это сработало. Так, конечно, пофантазировал, естественно, я не хочу, чтобы к нему приклеивалось это. В суд на меня подавать зачем? Я нищий блогер, а он здесь ради бабок, миллионы лутает. Я реально бомж, и он хочет у меня еще отобрать бабки. Ну хорошо, наверное. В любом случае, естественно, это все выдумки.

– Ну и в целом это будет странный суд?

– Ну, если очень нужно с меня бабки содрать, то пускай скажет сумму, я постараюсь собрать.

– На донатах?

– Да, на донатах, если ему прям реально бабки нужны. Если он хотел просто опровержения, то я его сделал, – говорил Сибскана журналисту «СЭ» Терлецкому.

Началось все с неприязни к «На Спорте» – Текила раньше играл за этот клуб

Сибыч очень любит хейтить, диссить и набрасывать. Лучше всех это знают в «На Спорте» – бывшей команде Текилы.

Впервые Андрей и «На Спорте» встретились в конце 2020-го в матче 8 на 8. Это единственный матч «Амкала» и «На Спорте», прошедший в дружеской обстановке. За «На Спорте» забивали звезды тиктока: Володя XXL, Даня Крап, Goody, а Егор Шип отдал голевую. Тем не менее, несмотря на 5 пропущенных, «Амкал» переехал «НС» – 13:5. Та победа так и остается для «Амкала» единственной над «На Спорте».

Полноценный матч 11 на 11 команды впервые провели весной 2021 года. Игравший тогда за «НС» Прокоп был одним из лучших на поле: забил, помог своей команде победить, а после игры набрасывал в тиктоке.

Сибскана отреагировал: Прокоп – футбик хороший, но мерзкий. А «На Спорте» испортили праздник.

«Их пригласили на игру, все организовали, оплатили стадион, автобус. «На Спорте» просто играл на результат. Пытались ####### (выиграть), вели себя не очень адекватно, а еще и сливали счет в сеть. ######## (обыграть) «Амкал» не сложно. «На Спорте» просто пригласил профиков, которым «Амкал» не сможет противостоять, они и сделали результат. В этом нет смысла!» – сказал Сибскана.

Так начался конфликт.

Сибскана называл Гатагова физруком, тот обвинил Андрея в расизме

Летом 2021-го «На Спорте» дебютировал на МКС. В составе было много селебрити, но все они сидели в запасе. Сибскана обвинил команду в пиаре за счет имен Егора Шипа и Дани Милохина. По мнению Сибыча, они были лицом команды для привлечения спонсоров и охватов, но не были нужны на поле. Тренера «На Спорте» Сослана Гатагова Сиб называл «физруком», а сам клуб – самым мерзотным коллективом в мире.

Перед МКС «На Спорте» пригласил несколько темнокожих футболистов из «Вибраниума». Они усилили команду, но не имели никакого медийного бэкграунда. Этот момент стал переломным для всего медиафутбола. Команды стали массово приглашать профиков, чтобы конкурировать с «НС».

Перед стартом первого сезона Медиалиги «На Спорте» и «Амкал» договорились о товарищеском матче. Сибскана и новичок «Амкала» рэпер Млечный записали дисс на «На Спорте», в котором обвинили соперника в тратах больших денег на профиков, которые не развивается медийно.

Но особенно жестко Сибскана прошелся и по чернокожим игрокам «НС», назвав их «чернокожими обезьянами». Гатагов обвинил Андрея в расизме. Тот ответил, что просто не знал имен игроков, ведь «На Спорте» не развивает их медийно. Обвинения в дискриминации Сиб отверг: «Людей нужно оценивать лишь по их поступкам. Нет расизму!»

Новый «На Спорте» и старый Сибскана. Второй сезоне Медиалиги

Во втором сезоне Медиалиги «Амкал» и «На Спорте» снова встретились. Обновленный «НС» больше не скандалит, но Сибскану это не остановило.

Перед матчем в кругу Сиб сказал команде: «Хотелось бы сказать, что играем сегодня с самой зашкварной командой, которая все что можно собрала – все косяки. Все эти провокации или переплетения языками – они нам не нужны, потому что у них люди приходят, накосячат – меняются. За полгода сменилась почти вся команда. Мы себе такого позволить не может, мы дорожим каждым и своей репутацией. Давайте быть собой, не будем подстраиваться, устраивать срачи».

«Амкал» проиграл, а Андрей объяснил, почему не поменял мнение о «На Спорте».

– Что сегодня не получилось?

– «На Спорте» играет хорошо, но не в футбол, который хотят зрители. Окопались всей командой на своей половине, а на таком поле вскрыть, созидать очень трудно. Если пытаться играть первым номером и мяч катать – это поле не для этого. Трудно показывать хороший футбол, каждый раз боюсь упасть на этом мяче. Может быть, для любителей это не заметно, кажется, что мы очень медленно играем, передерживаем мяч, но это для того, чтобы его не ######### (потерять). В касание играть – это просто смерть!

– Ты перед началом игры в круге сказал, что «На Спорте» – самая зашкварная команда. Сейчас они вроде преобразились, ты до сих пор считаешь их самыми зашкварными? Они же сейчас поменялись, ушел Текила.

– Убрать зашкварных людей – это даже не полдела. Имидж команды пострадал очень серьезно. Команда ####### (обманщиков), которая что только не творила: покупала болельщиков, мутила мувы, вкидывала, очень классно ##### (врала). Мы помним фразу «Останется только одна команда!» Ну что, осталась?

– А про болельщиков ты действительно считаешь, что они их покупали?

– Стопроцентная инфа. Конечно, инфа не моя, где-то подслушал, но 100% я уверен в этом.

– Что должно случиться с «На Спорте», чтобы твое мнение поменялось?

– Постепенно, поэтапно исправляться. Пока только негатив, неважно, они обыгрывают нас, хоть рылом пускай возят, ничего страшного я в этом не вижу», – сказал Сибскана телеграм-каналу «Некласико».

Сибыч регулярно накидывает на «На Спорте», но на поле это «Амкалу» не помогает – 11 на 11 они так ни разу не победили.

Фото: соцсети «На Спорте» // Winline Media Football League